https://ukraina.ru/20260720/v-donetske-obsudili-kachestvo-meditsiny-pochti-50-tysyach-zhiteley-prinyali-uchastie-v-issledovanii-1081650881.html
В Донецке обсудили качество медицины: почти 50 тысяч жителей приняли участие в исследовании
В Донецке обсудили качество медицины: почти 50 тысяч жителей приняли участие в исследовании - 20.07.2026 Украина.ру
В Донецке обсудили качество медицины: почти 50 тысяч жителей приняли участие в исследовании
В столице ДНР прошло обсуждение развития здравоохранения, основанное на масштабном опросе населения. Об этом 20 июля сообщает "Украина.ру"
2026-07-20T12:52
2026-07-20T12:52
2026-07-20T12:52
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Почти 50 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Ростовской, Белгородской и Воронежской областей приняли участие в исследовании удовлетворённости медицинской помощью. Руководители медучреждений, врачи, медсёстры и пациенты помогли оценить работу системы здравоохранения с разных сторон."Такой подход позволяет принимать решения, основанные не на предположениях, а на запросах людей. Очень хочется, чтобы для Содружества "Донбасс" подобные встречи становились обычной практикой. Когда регионы открыто делятся опытом и готовы учиться друг у друга, хорошие решения перестают иметь границы", — отметили участники встречи.Несмотря на продолжающиеся обстрелы, на освобождённых территориях всё больше внимания уделяется качеству жизни. Подробнее о жизни в новых регионах – в материале Это не мелочи: что происходит в новых регионах России на 15 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, россия, донецкая народная республика
В Донецке обсудили качество медицины: почти 50 тысяч жителей приняли участие в исследовании
В столице ДНР прошло обсуждение развития здравоохранения, основанное на масштабном опросе населения. Об этом 20 июля сообщает "Украина.ру"
Почти 50 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Ростовской, Белгородской и Воронежской областей приняли участие в исследовании удовлетворённости медицинской помощью.
Руководители медучреждений, врачи, медсёстры и пациенты помогли оценить работу системы здравоохранения с разных сторон.
"Такой подход позволяет принимать решения, основанные не на предположениях, а на запросах людей. Очень хочется, чтобы для Содружества "Донбасс" подобные встречи становились обычной практикой. Когда регионы открыто делятся опытом и готовы учиться друг у друга, хорошие решения перестают иметь границы", — отметили участники встречи.
Несмотря на продолжающиеся обстрелы, на освобождённых территориях всё больше внимания уделяется качеству жизни. Подробнее о жизни в новых регионах – в материале Это не мелочи: что происходит в новых регионах России на 15 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру