https://ukraina.ru/20260720/ukrainskie-tyloviki-razvorovali-drony-odessa-ilichevsk-kharkov-i-sumy-podverglis-udaram-novosti-1081671615.html

Украинские тыловики разворовали дроны, Одесса, Ильичевск, Харьков и Сумы подверглись ударам. Новости СВО

Украинские тыловики разворовали дроны, Одесса, Ильичевск, Харьков и Сумы подверглись ударам. Новости СВО - 20.07.2026 Украина.ру

Украинские тыловики разворовали дроны, Одесса, Ильичевск, Харьков и Сумы подверглись ударам. Новости СВО

Армия России нанесли серию эффективных ударов по военной инфраструктуре защитников коррумпированного киевского режима. Об этом сообщает 20 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-20T18:38

2026-07-20T18:38

2026-07-20T18:38

спецоперация

сво

новости сво

новости сво россия

новости сво сейчас

дзен новости сво

россия

украина

ильичевск

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038037105_0:70:1920:1150_1920x0_80_0_0_7517e98f72a9cabcfdf6892f4b9c7a9b.jpg

"Начальник склада в Одесской области отвечал за дроны. Он похитил имущество и сдал его в ломбард, а остальное продал по заниженным ценам. На полученные деньги мужчина купил автомобиль Lexus за $27 тысяч, а часть средств проиграл в азартные игры", — сообщает ГБР Украины.Другие новости к этому часу:🟥 На переходе морем к югу от Затоки поражены беспилотными летательными аппаратами два морских судна типа "балкер" и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск", сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в порту "Одесса" поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Также удару подвергся порт "Черноморск" (Ильичёвск) Одесской области - там поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения.🟥 Взрывы снова фиксируются в Харькове и в Сумах;🟥 Полтава в состоянии воздушной тревоги, фиксируются взрывы;🟥 Потери ВСУ за сутки составили до 1410 военнослужащих, подсчитало РИА Новости по сводкам Минобороны РФ.Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябреБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Уволит ли Зеленский Сырского? Киев тасует генералов, ВС РФ срывают наступление на Крым. Итоги 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

ильичевск

новороссия

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, россия, украина, ильичевск, вооруженные силы украины, украина.ру, гбр, коррупция, криминал, дроны, всу, потери всу, новороссия, донбасс, минобороны рф, порт, логистика