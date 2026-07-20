Украинские тыловики разворовали дроны, Одесса, Ильичевск, Харьков и Сумы подверглись ударам. Новости СВО - 20.07.2026 Украина.ру
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Украинские тыловики разворовали дроны, Одесса, Ильичевск, Харьков и Сумы подверглись ударам. Новости СВО
Украинские тыловики разворовали дроны, Одесса, Ильичевск, Харьков и Сумы подверглись ударам. Новости СВО - 20.07.2026 Украина.ру
Украинские тыловики разворовали дроны, Одесса, Ильичевск, Харьков и Сумы подверглись ударам. Новости СВО
Армия России нанесли серию эффективных ударов по военной инфраструктуре защитников коррумпированного киевского режима. Об этом сообщает 20 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-20T18:38
2026-07-20T18:38
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"Начальник склада в Одесской области отвечал за дроны. Он похитил имущество и сдал его в ломбард, а остальное продал по заниженным ценам. На полученные деньги мужчина купил автомобиль Lexus за $27 тысяч, а часть средств проиграл в азартные игры", — сообщает ГБР Украины.Другие новости к этому часу:🟥 На переходе морем к югу от Затоки поражены беспилотными летательными аппаратами два морских судна типа "балкер" и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск", сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в порту "Одесса" поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Также удару подвергся порт "Черноморск" (Ильичёвск) Одесской области - там поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения.🟥 Взрывы снова фиксируются в Харькове и в Сумах;🟥 Полтава в состоянии воздушной тревоги, фиксируются взрывы;🟥 Потери ВСУ за сутки составили до 1410 военнослужащих, подсчитало РИА Новости по сводкам Минобороны РФ.Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябреБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Уволит ли Зеленский Сырского? Киев тасует генералов, ВС РФ срывают наступление на Крым. Итоги 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Россия, Украина, Ильичевск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ГБР, коррупция, криминал, дроны, ВСУ, потери ВСУ, Новороссия, Донбасс, Минобороны РФ, порт, логистика

Украинские тыловики разворовали дроны, Одесса, Ильичевск, Харьков и Сумы подверглись ударам. Новости СВО

18:38 20.07.2026
 
© commons.wikimedia.org / Corporal Daniel Wiepen
- РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© commons.wikimedia.org / Corporal Daniel Wiepen
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Армия России нанесли серию эффективных ударов по военной инфраструктуре защитников коррумпированного киевского режима. Об этом сообщает 20 июля телеграм-канал Украина.ру
"Начальник склада в Одесской области отвечал за дроны. Он похитил имущество и сдал его в ломбард, а остальное продал по заниженным ценам. На полученные деньги мужчина купил автомобиль Lexus за $27 тысяч, а часть средств проиграл в азартные игры", — сообщает ГБР Украины.
Другие новости к этому часу:
🟥 На переходе морем к югу от Затоки поражены беспилотными летательными аппаратами два морских судна типа "балкер" и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск", сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, в порту "Одесса" поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Также удару подвергся порт "Черноморск" (Ильичёвск) Одесской области - там поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
🟥 Взрывы снова фиксируются в Харькове и в Сумах;
🟥 Полтава в состоянии воздушной тревоги, фиксируются взрывы;
🟥 Потери ВСУ за сутки составили до 1410 военнослужащих, подсчитало РИА Новости по сводкам Минобороны РФ.
Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Уволит ли Зеленский Сырского? Киев тасует генералов, ВС РФ срывают наступление на Крым. Итоги 20 июля
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