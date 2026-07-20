Талион в ответ на необандеровщину: к росту взаимных атак России и Украины - 20.07.2026 Украина.ру
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Талион в ответ на необандеровщину: к росту взаимных атак России и Украины
Талион в ответ на необандеровщину: к росту взаимных атак России и Украины - 20.07.2026 Украина.ру
Талион в ответ на необандеровщину: к росту взаимных атак России и Украины
Лето 2026 года можно назвать горячим как в прямом, так и в переносном смысле, и не только на фронте, но и в тылу, даже несмотря на то, что мы всё ещё живём в длинном 2022 году, когда вооружённое противостояние между Украиной и Россией перешло от логики борьбы на сокрушение к борьбе на истощение
2026-07-20T07:11
2026-07-20T07:11
эксклюзив
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
сво
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С того момента общая рамка остаётся неизменной: истощаются — политически, экономически, военно и морально-психологически — обе стороны, но скорость течения данного процесса и чувствительность политических акторов к нему существенно разнятся.Но кое-что всё же изменилось.Количество в качествоВо-первых, у сторон стало больше средств поражения, и между ними вновь установился пусть и шаткий, но паритет. В 2022–2025 годах Россия била Украину "Геранями", КАБами и различными ракетами, а киевской власти приходилось отбиваться с помощью передаваемых ей систем ПВО, отыгрываясь на прифронтовых регионах России. В 2026 году киевская власть осталась без систем ПВО — они не только расстреляли свой боезапас, но и исчерпали запасы на складах — но получила в своё распоряжение сотни дронов и ракет ежедневно, перегружая уже российскую систему ПВО.Во-вторых, если до 2026 года киевская власть при атаках на российскую инфраструктуру руководствовалась преимущественно политико-медийными соображениями, то, получив большее количество дальнобойных средств поражения, в её атаках стало просматриваться больше экономической логики.С точки зрения противника такой переход является вполне разумным. Санкционное давление на Россию выдохлось: счёт европейским пакетам санкций перевалил за два десятка, инструментарий США также ограничен, а Россия как вела боевые действия, так и ведёт их. Поэтому Киев — с благословения США и при полном содействии со стороны ЕС — взял дело в свои руки и дронами делает то, что не сделали санкции:Глобально киевская власть ничего нового не придумала.Удары по НПЗ наносятся с 2024 года, что вынудило власти России в том же году прекратить публикацию статистической информации о добыче нефти и производстве нефтепродуктов.Крымский мост пытались подорвать дважды, а удары по мостам на стыке Крыма и Херсонской области наносятся с того момента, как Украине передали РСЗО HIMARS и ракеты Storm Shadow. Теперь ВСУ стало легче уничтожать инфраструктурные объекты, а дроны среднего радиуса поражения творят хаос на дорогах Северного Приазовья.Котельные и трансформаторы ВСУ в прифронтовых субъектах России уничтожают с 2023 года, начав сперва с Горловки, а затем приноровившись раз в одну-две недели обесточивать Херсонскую и Запорожскую области. Однако теперь без света остался и Крым.Попытки парализовать судоходство предпринимались и ранее. После срыва "зерновой сделки" Россия пыталась силами флота парализовать судоходство вдоль берега Одесской области, однако вместо этого ВСУ изолировали с помощью БЭКов российский флот в Севастополе, а затем его пришлось перевести в Новороссийск.В ударах по разным заводам тоже ничего нового: их пытались уничтожить с начала СВО, просто средств поражения было недостаточно. А ряд объектов, например, аммиакопровод Тольятти — Горловка — Одесса в Харьковской области, ВСУ и вовсе уничтожили превентивно, чтобы не исполнять ни единого положения "зерновой сделки".И, несмотря на преемственность подхода, кое-что всё же изменилось. В действиях Украины стало больше ожесточённости.Бандеровщина 2.0И этот переход также вполне объясним.Несмотря на возможность признать потери крупного города спустя полгода — как было с Красноармейском — и попытки контратаковать на отдельных участках фронта с достижением локальных успехов (Купянск, Степногорск), ситуация на фронте для ВСУ легче не становится. Россия по-прежнему владеет стратегической инициативой. Поэтому корректировка баланса в части дронов используется киевской властью для достижения ряда целей.Во-первых, удары вглубь России бодрят нацифицированную часть украинского общества, переключая её внимание с фронта и внутренних проблем на пожары в РФ.Во-вторых, удары и правда направлены на принуждение России к капитуляции посредством перемирия с заморозкой конфликта по линии фронта. И в данном случае Зеленский и его подчинённые не лукавят: у них действительно не так много времени для реализации данного плана.Практика СВО показала, что стороны быстро адаптируются к тактике друг друга и преимущество в дронах оказывается временным. Киевская власть не преуспела в восстановлении разрушенных осенью-зимой 2025/2026 годов объектов инфраструктуры (МКД, ТЭЦ). ЕС и НАТО упёрлись в объективный предел возможностей в части финансирования и вооружения Украины. Дипломатические попытки завершить конфликт посредством попыток материализации "духа Анкориджа" Киевом были отвергнуты, а возросшая частота и эффективность атак по России были посредством СМИ поданы как перелом в войне, дающий надежды на принуждение России к миру на условиях Запада.Действия киевской власти вполне рациональны, так как она находится в двух кризисах на "Ц" одновременно: цейтноте (дефицит времени) и цугцванге (каждый последующий ход лишь ухудшает положение). Однако бездействие в таких условиях для Зеленского недопустимо, так как ведёт к усилению попыток принуждения к миру в условиях, когда проигрыш может привести к физической смерти.Как следствие, всё происходящее — обесточенный Крым, сгоревшие склады Wildberries, полупарализованное судоходство в Азовском море, атаки на танкеры в Чёрном море и жёсткий бензиновый кризис — стоит рассматривать как проявление необандеровщины. Её отличие от обычной бандеровщины в наличии дронов и специалистов по когнитивным войнам, что позволяет усиливать негативный эффект от атак и терактов.От гуманизма к талионуВ то же время есть изменения и в подходе России к ведению боевых действий.Долгое время Россия реагировала на эскалацию со стороны Киева и действовала сдержанно.Удары по энергетике были следствием теракта на Крымском мосту и прекратились к середине декабря 2022 года, чтобы вновь возобновиться в 2024 году как ответ на террор в Донбассе и вторжение в Белгородскую область.Удары по портам в 2023 году были непродолжительными и преследовали в качестве цели принуждение Киева к перезаключению "зерновой сделки".По газовой инфраструктуре ВС РФ стали бить лишь с января 2025 года, когда Киев на пару с Кишинёвом устроили энергоапокалипсис в Приднестровье, а ценность украинской ГТС стала нулевой из-за остановки транзита.Удары по транспорту — автомобильному и железнодорожному — направлены на создание логистических проблем для фронта, а не паралич всего сообщения.При этом ни одну из критических систем — порты, ГТС, тепло- и электроэнергетика — ВС РФ полностью не уничтожили, хотя могли: каждый раз атаки останавливались по гуманистическим соображениям.Но в этом году гуманизм уступил место военной целесообразности.Во-первых, терпение оппонентами России воспринимается как "терпильство", то есть не как добродетель, а как слабость. Такой подход не даёт внешних преимуществ, одновременно увеличивая внутренние издержки.Во-вторых, ограниченные удары не отбивают у Зеленского желания повышать градус противостояния.В-третьих, никаких надежд на перемены внутри украинского общества посредством катарсиса не осталось.А раз так, Россия приняла повышение ставок. Последние недели показали, что на атаки с украинской стороны следует зеркальный ответ.Попытки парализовать судоходство в Азовском море обернулись его параличом в районе портов "Большой Одессы" — Одесса уже вторую неделю живёт в условиях ежедневных прилётов по городу и порту, а суда в порте и на рейде подвергаются ударам.На сожжение двух складов WB ВКС ответили уничтожением крупнейшего украинского склада в Киевской области.Удары по НПЗ приводят к ежедневному и методичному уничтожению АЗС в прифронтовой зоне, а также атакам по хранилищам зерна и масла в портах.Атаки на фуры и стоянки коммерческого транспорта "зеркалятся" Россией.Можно не сомневаться, что с такими темпами уровень ожесточения достигнет первого пика к середине сентября (думские выборы в России), а затем и второго пика к началу отопительного сезона.В итоге никаких сдерживающих факторов у сторон не останется: Россия снимет самозапрет на удары по украинским начальникам и их домам, добьёт газовую инфраструктуру Украины (ГТС и ПХГ), а также окончательно выключит свет и тепло на всей территории Украины.Приведёт ли это к умиротворению киевской власти — неизвестно, но такова логика борьбы на истощение, в которой одна из сторон приняла решение повышать ставки во что бы то ни стало. Но опции сесть и договориться, как это делали Москва и Киев ранее через посредников, больше нет — режим на Украине сделал всё, чтобы никакой другой опции, кроме уничтожения, у России больше не осталось.О последних событиях культуры - в материале От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры.
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Иван Лизан
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эксклюзив, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сво, украина.ру
Эксклюзив, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СВО, Украина.ру

Талион в ответ на необандеровщину: к росту взаимных атак России и Украины

07:11 20.07.2026
 
© REUTERS / Anatolii Stepanov
- РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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Лето 2026 года можно назвать горячим как в прямом, так и в переносном смысле, и не только на фронте, но и в тылу, даже несмотря на то, что мы всё ещё живём в длинном 2022 году, когда вооружённое противостояние между Украиной и Россией перешло от логики борьбы на сокрушение к борьбе на истощение
С того момента общая рамка остаётся неизменной: истощаются — политически, экономически, военно и морально-психологически — обе стороны, но скорость течения данного процесса и чувствительность политических акторов к нему существенно разнятся.
Но кое-что всё же изменилось.
Количество в качество
Во-первых, у сторон стало больше средств поражения, и между ними вновь установился пусть и шаткий, но паритет. В 2022–2025 годах Россия била Украину "Геранями", КАБами и различными ракетами, а киевской власти приходилось отбиваться с помощью передаваемых ей систем ПВО, отыгрываясь на прифронтовых регионах России.
В 2026 году киевская власть осталась без систем ПВО — они не только расстреляли свой боезапас, но и исчерпали запасы на складах — но получила в своё распоряжение сотни дронов и ракет ежедневно, перегружая уже российскую систему ПВО.
Во-вторых, если до 2026 года киевская власть при атаках на российскую инфраструктуру руководствовалась преимущественно политико-медийными соображениями, то, получив большее количество дальнобойных средств поражения, в её атаках стало просматриваться больше экономической логики.
С точки зрения противника такой переход является вполне разумным. Санкционное давление на Россию выдохлось: счёт европейским пакетам санкций перевалил за два десятка, инструментарий США также ограничен, а Россия как вела боевые действия, так и ведёт их. Поэтому Киев — с благословения США и при полном содействии со стороны ЕС — взял дело в свои руки и дронами делает то, что не сделали санкции:
  • выводит ежегодный летний бензиновый кризис на качественно новый уровень;
  • вновь пытается изолировать Крым;
  • уничтожает электроэнергетическую инфраструктуру;
  • старается изолировать судоходство в Чёрном и Азовском морях;
  • бьёт по военным предприятиям и важным для отдельных отраслей экономики гражданским объектам.
Глобально киевская власть ничего нового не придумала.
Удары по НПЗ наносятся с 2024 года, что вынудило власти России в том же году прекратить публикацию статистической информации о добыче нефти и производстве нефтепродуктов.
Крымский мост пытались подорвать дважды, а удары по мостам на стыке Крыма и Херсонской области наносятся с того момента, как Украине передали РСЗО HIMARS и ракеты Storm Shadow. Теперь ВСУ стало легче уничтожать инфраструктурные объекты, а дроны среднего радиуса поражения творят хаос на дорогах Северного Приазовья.
Котельные и трансформаторы ВСУ в прифронтовых субъектах России уничтожают с 2023 года, начав сперва с Горловки, а затем приноровившись раз в одну-две недели обесточивать Херсонскую и Запорожскую области. Однако теперь без света остался и Крым.
Попытки парализовать судоходство предпринимались и ранее. После срыва "зерновой сделки" Россия пыталась силами флота парализовать судоходство вдоль берега Одесской области, однако вместо этого ВСУ изолировали с помощью БЭКов российский флот в Севастополе, а затем его пришлось перевести в Новороссийск.
В ударах по разным заводам тоже ничего нового: их пытались уничтожить с начала СВО, просто средств поражения было недостаточно. А ряд объектов, например, аммиакопровод Тольятти — Горловка — Одесса в Харьковской области, ВСУ и вовсе уничтожили превентивно, чтобы не исполнять ни единого положения "зерновой сделки".
И, несмотря на преемственность подхода, кое-что всё же изменилось. В действиях Украины стало больше ожесточённости.
Бандеровщина 2.0
И этот переход также вполне объясним.
Несмотря на возможность признать потери крупного города спустя полгода — как было с Красноармейском — и попытки контратаковать на отдельных участках фронта с достижением локальных успехов (Купянск, Степногорск), ситуация на фронте для ВСУ легче не становится. Россия по-прежнему владеет стратегической инициативой. Поэтому корректировка баланса в части дронов используется киевской властью для достижения ряда целей.
Во-первых, удары вглубь России бодрят нацифицированную часть украинского общества, переключая её внимание с фронта и внутренних проблем на пожары в РФ.
Во-вторых, удары и правда направлены на принуждение России к капитуляции посредством перемирия с заморозкой конфликта по линии фронта. И в данном случае Зеленский и его подчинённые не лукавят: у них действительно не так много времени для реализации данного плана.
Практика СВО показала, что стороны быстро адаптируются к тактике друг друга и преимущество в дронах оказывается временным. Киевская власть не преуспела в восстановлении разрушенных осенью-зимой 2025/2026 годов объектов инфраструктуры (МКД, ТЭЦ). ЕС и НАТО упёрлись в объективный предел возможностей в части финансирования и вооружения Украины. Дипломатические попытки завершить конфликт посредством попыток материализации "духа Анкориджа" Киевом были отвергнуты, а возросшая частота и эффективность атак по России были посредством СМИ поданы как перелом в войне, дающий надежды на принуждение России к миру на условиях Запада.
Действия киевской власти вполне рациональны, так как она находится в двух кризисах на "Ц" одновременно: цейтноте (дефицит времени) и цугцванге (каждый последующий ход лишь ухудшает положение). Однако бездействие в таких условиях для Зеленского недопустимо, так как ведёт к усилению попыток принуждения к миру в условиях, когда проигрыш может привести к физической смерти.
Как следствие, всё происходящее — обесточенный Крым, сгоревшие склады Wildberries, полупарализованное судоходство в Азовском море, атаки на танкеры в Чёрном море и жёсткий бензиновый кризис — стоит рассматривать как проявление необандеровщины. Её отличие от обычной бандеровщины в наличии дронов и специалистов по когнитивным войнам, что позволяет усиливать негативный эффект от атак и терактов.
От гуманизма к талиону
В то же время есть изменения и в подходе России к ведению боевых действий.
Долгое время Россия реагировала на эскалацию со стороны Киева и действовала сдержанно.
Удары по энергетике были следствием теракта на Крымском мосту и прекратились к середине декабря 2022 года, чтобы вновь возобновиться в 2024 году как ответ на террор в Донбассе и вторжение в Белгородскую область.
Удары по портам в 2023 году были непродолжительными и преследовали в качестве цели принуждение Киева к перезаключению "зерновой сделки".
По газовой инфраструктуре ВС РФ стали бить лишь с января 2025 года, когда Киев на пару с Кишинёвом устроили энергоапокалипсис в Приднестровье, а ценность украинской ГТС стала нулевой из-за остановки транзита.
Удары по транспорту — автомобильному и железнодорожному — направлены на создание логистических проблем для фронта, а не паралич всего сообщения.
При этом ни одну из критических систем — порты, ГТС, тепло- и электроэнергетика — ВС РФ полностью не уничтожили, хотя могли: каждый раз атаки останавливались по гуманистическим соображениям.
Но в этом году гуманизм уступил место военной целесообразности.
Во-первых, терпение оппонентами России воспринимается как "терпильство", то есть не как добродетель, а как слабость. Такой подход не даёт внешних преимуществ, одновременно увеличивая внутренние издержки.
Во-вторых, ограниченные удары не отбивают у Зеленского желания повышать градус противостояния.
В-третьих, никаких надежд на перемены внутри украинского общества посредством катарсиса не осталось.
А раз так, Россия приняла повышение ставок. Последние недели показали, что на атаки с украинской стороны следует зеркальный ответ.
Попытки парализовать судоходство в Азовском море обернулись его параличом в районе портов "Большой Одессы" — Одесса уже вторую неделю живёт в условиях ежедневных прилётов по городу и порту, а суда в порте и на рейде подвергаются ударам.
На сожжение двух складов WB ВКС ответили уничтожением крупнейшего украинского склада в Киевской области.
Удары по НПЗ приводят к ежедневному и методичному уничтожению АЗС в прифронтовой зоне, а также атакам по хранилищам зерна и масла в портах.
Атаки на фуры и стоянки коммерческого транспорта "зеркалятся" Россией.
Можно не сомневаться, что с такими темпами уровень ожесточения достигнет первого пика к середине сентября (думские выборы в России), а затем и второго пика к началу отопительного сезона.
В итоге никаких сдерживающих факторов у сторон не останется: Россия снимет самозапрет на удары по украинским начальникам и их домам, добьёт газовую инфраструктуру Украины (ГТС и ПХГ), а также окончательно выключит свет и тепло на всей территории Украины.
Приведёт ли это к умиротворению киевской власти — неизвестно, но такова логика борьбы на истощение, в которой одна из сторон приняла решение повышать ставки во что бы то ни стало. Но опции сесть и договориться, как это делали Москва и Киев ранее через посредников, больше нет — режим на Украине сделал всё, чтобы никакой другой опции, кроме уничтожения, у России больше не осталось.
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