"Слабоумие и отвага": почему Европа перестала оглядываться на "красные линии" — мнение политолога - 20.07.2026 Украина.ру
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"Слабоумие и отвага": почему Европа перестала оглядываться на "красные линии" — мнение политолога
"Слабоумие и отвага": почему Европа перестала оглядываться на "красные линии" — мнение политолога - 20.07.2026 Украина.ру
"Слабоумие и отвага": почему Европа перестала оглядываться на "красные линии" — мнение политолога
Европа перестала оглядываться на "красные линии" и считает, что может делать всё, что ей нужно — Украина стала ударным наконечником быстро формирующегося европейского военно-промышленного конгломерата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов
2026-07-20T05:30
2026-07-20T05:30
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Рассуждая о переменах в европейской политике и заявлениях лидеров ЕС, Лукьянов заявил, что изменения точно не в сторону "голосов мира". "Если год или полгода назад в Европе еще звучали нотки осторожности, то сейчас ситуация иная. Раньше они постоянно оглядывались на "красные линии". Сейчас Европа прошла стадию, когда это было для них важно", — пояснил эксперт.По словам Лукьянова, европейцы почувствовали свободу и теперь считают, что могут позволить себе всё, что сочтут нужным. Ограничение поддержки Украины сегодня, по его мнению, объясняется исключительно нехваткой ресурсов на складах, а не страхом перед Россией.Эксперт подчеркнул, что Украина стала "ударным наконечником" Европы. "Украина стала ударным наконечником быстро формирующегося европейского военно-промышленного конгломерата. Европа старается действовать самостоятельно, пытаясь соорудить собственную военно-техническую конструкцию", — добавил политолог.Лукьянов резюмировал, что это серьёзная угроза для России. "Это неблагоприятное изменение для России. Можно называть это "слабоумием и отвагой", но факт остается фактом", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.
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"Слабоумие и отвага": почему Европа перестала оглядываться на "красные линии" — мнение политолога

05:30 20.07.2026
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP / Mindaugas Kulbis
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Европа перестала оглядываться на "красные линии" и считает, что может делать всё, что ей нужно — Украина стала ударным наконечником быстро формирующегося европейского военно-промышленного конгломерата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов
Рассуждая о переменах в европейской политике и заявлениях лидеров ЕС, Лукьянов заявил, что изменения точно не в сторону "голосов мира".
"Если год или полгода назад в Европе еще звучали нотки осторожности, то сейчас ситуация иная. Раньше они постоянно оглядывались на "красные линии". Сейчас Европа прошла стадию, когда это было для них важно", — пояснил эксперт.
По словам Лукьянова, европейцы почувствовали свободу и теперь считают, что могут позволить себе всё, что сочтут нужным. Ограничение поддержки Украины сегодня, по его мнению, объясняется исключительно нехваткой ресурсов на складах, а не страхом перед Россией.
Эксперт подчеркнул, что Украина стала "ударным наконечником" Европы. "Украина стала ударным наконечником быстро формирующегося европейского военно-промышленного конгломерата. Европа старается действовать самостоятельно, пытаясь соорудить собственную военно-техническую конструкцию", — добавил политолог.
Лукьянов резюмировал, что это серьёзная угроза для России. "Это неблагоприятное изменение для России. Можно называть это "слабоумием и отвагой", но факт остается фактом", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.
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