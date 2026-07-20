https://ukraina.ru/20260720/prav-turetchina-bosforom-90-let-konventsii-konventsii-montr-1081568579.html

Правь, Туретчина, Босфором. 90 лет конвенции "Конвенции Монтрё"

Правь, Туретчина, Босфором. 90 лет конвенции "Конвенции Монтрё" - 20.07.2026 Украина.ру

Правь, Туретчина, Босфором. 90 лет конвенции "Конвенции Монтрё"

20 июля 1936 года была подписана "Конвенция о режиме проливов", регулирующая судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы и в Мраморном море. Она до сих пор имеет приоритет над Конвенцией ООН по морскому праву

2026-07-20T08:00

2026-07-20T08:00

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Вопрос о черноморских проливах приобрёл значение для Руси ещё в ранний период её государственности. В договоре князя Олега с Византией, заключённом в 907 году, речь шла об условиях торговли на Черном море: русским купцам предоставлялся ряд привилегий, они освобождались от уплаты пошлин Константинополю.С монголо-татарским нашествием и захватом Константинополя турками вопрос проливов и Чёрного моря в целом на несколько столетий утратил практическое значение, но обрёл идеологическое в рамках концепции Москвы как третьего Рима.Ситуация изменилось с заключением в 1774 году Кючук-Кайнарджийского мира. Согласно этому договору, Россия получила не только полноценный выход к Чёрному морю, но и право иметь на нём собственный военный флот, а также возможность свободного прохода через Босфор и Дарданеллы. Русские торговые суда были уравнены в правах с английскими и французскими.С этого времени Российская империя начала не только отвоевывать причерноморские земли у Турции, но и отстаивать свои интересы в зоне проливов наравне с европейскими державами. Тогда же появился и "Греческий проект" Екатерины II, согласно которому на освобожденных от турок землях Балканского полуострова должна была быть воссоздана Византия во главе с внуком императрицы – великим князем Константином Павловичем. В 1787 году, во время посещения Крыма, Екатерина II приказала украсить ворота строящейся крепости Севастополь надписью: "Дорога в Константинополь".По итогам Крымской войны Россия потеряла право иметь военный флот на Чёрном море. Само море и проливы объявлялись нейтральными – открытыми для торгового мореплавания и закрытыми для военных судов. Фактически они попали под надзор Британии и Франции, что содействовало превращению Турции в полуколонию Запада. Несмотря на победу России в войне с Османской империей в 1877-78 годах по решению Берлинского конгресса 1878 года статус проливов остался без изменений.После вступления Турции в Первую Мировую войну в составе блока Центральных держав, в 1915 году было подписано секретное англо-франко-русское соглашение, предусматривавшее включение Константинополя (Стамбула) и черноморских проливов в состав Российской империи. Это соглашение было призвано сохранить заинтересованность правящих кругов России в доведении войны до победного конца.Советская Россия объявила об отказе от тайных договоров царского правительства, в том числе от соглашения о Константинополе и черноморских проливах, а вскоре заключила Брестский мир с Центральными державами. Но страны Антанты от захвата Босфора и Дарданелл не отказывались: после подписания Мудросского перемирия (1918) их военно-морской флот вошёл в черноморские проливы, а в 1920-м Стамбул был оккупирован войсками Антанты.Поражение в Первой мировой войне поставило Турцию на грань исчезновения как независимого государства. В 1920 году она вынуждена была заключить с Антантой Севрский мирный договор на крайне невыгодных для себя условиях. Согласно этому документу, разделу подлежала почти вся территория бывшей Османской империи, численность турецкой армии строго ограничивалась, над страной фактически устанавливался иностранный протекторат. Константинополь и проливы объявлялись международной демилитаризованной зоной, управление которой возлагалось на великие державы.Севрский договор не вступил в силу, поскольку англо-греческая интервенция в Турции потерпела поражение, – в том числе благодаря помощи Турецкой республике со стороны Советской России. Однако необходимость полноценного мирного договора с Турцией была очевидной, и для его подготовки в ноябре 1922 года была созвана международная конференция в Лозанне (Швейцария).Участниками Лозаннской конференции стали Турция, Великобритания, Франция, Италия, Греция, Румыния, Королевство сербов, хорватов и словенцев (будущая Югославия), Япония и США. На конференцию были приглашены также представители Болгарии и РСФСР, однако их участие, согласно решению Антанты, было ограничено исключительно вопросом о черноморских проливах.Подписанный 24 июля 1923 года Лозаннский мирный договор для Турции оказался куда более выгодным, чем предыдущий: территориальные потери стали меньше, привилегии иностранных государств и компаний были отменены, не действовал иностранный протекторат, сократился внешний долг Османской империи.Была также подписана специальная конвенция о режиме проливов Босфор и Дарданеллы, которая устанавливала свободный проход через проливы торговых и военных судов любого флага – как в мирное, так и в военное время. Однако под давлением Великобритании в неё был включен пункт о демилитаризации проливов, а также о введении ограничений по количеству проходящих судов.Международная комиссия проливов, в которую вошли представители стран – участниц конференции (кроме США), фактически получила контроль над Босфором и Дарданеллами (несмотря на то, что номинально они оставались турецкой территорией). Её миссией объявлялось "предотвращение возможных конфликтов". СССР не ратифицировал эту конвенцию, поскольку она существенно ущемляла его интересы как черноморской державы.К началу 1930-х годов положение, которое определила конференция в Лозанне, не было выгодно ни одной из стран Причерноморья. Сказывалось общее ухудшение международной обстановки. Назрела необходимость вновь пересмотреть режим проливов, для чего по инициативе Турции в июне 1936 года была созвана конференции, которая проходила в швейцарском городе Монтрё.Лондон упорно отказывался признавать за черноморскими державами (прежде всего за Турцией и СССР) право на какие-либо особые условия, стремясь сохранить тем самым влияние Великобритании в регионе.Несмотря на жёсткие позиции сторон, участникам конференции удалось договориться всего за месяц и 20 июля 1936 года была подписана Конвенция о режиме проливов, получившая известность как "Конвенция Монтрё". Первоначально документ подписали 10 государств: Австралия, Болгария, Великобритания, Греция, Румыния, СССР, Турция, Франция, Югославия и Япония.Согласно документу, Международная комиссия проливов ликвидировалась, а вся полнота власти над Босфором и Дарданеллами переходила к Турции. Именно её другие черноморские державы отныне должны были предварительно уведомлять о проходе военных судов, при этом их тоннаж в мирное время никак не ограничивался. Основные требования СССР были приняты: черноморским государствам предоставлялся более благоприятный режим, нежели нечерноморским, в отношении которых вводились ограничения – как по тоннажу кораблей, так и по их классу и времени пребывания в акватории Черного моря (не более 21 суток).Ключевыми положениями Конвенции Монтрё являются права Турции на закрытие проливов в военное время. В случае участия Турции в войне, а также, если Турция сочтёт, что она находится под непосредственной угрозой войны, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов. Во время войны, в которой Турция не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любой воюющей державы.В Конвенции Монтрё указано, что суда проходят через проливы бесплатно, однако устанавливается плата за санитарный контроль, пользование маяками и работу спасательной службы. В последние десятилетия Турция в одностороннем порядке настаивает на использовании лоцмана, устанавливает определённые сроки подачи и действия уведомления, а также требует от военных кораблей проходить через проливы только в дневное время.Конвенция Монтрё была заключена сроком на 20 лет и автоматически продлевается на очередные 20 лет при отсутствии денонсации со стороны государств, её подписавших. Она вступила в силу 9 ноября 1936 года, продолжает действовать в настоящее время, и в порядке исключения имеет приоритет над Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Последним подписантом Конвенция Монтрё в 1969 году стал Кипр. После распада СССР его правопреемником в конвенции стала Россия, права черноморских государств получили также Украина и Грузия.Во время конфликтов в Грузии (2008) и Крыму (2014) Турция воздержалась от объявления статуса военного времени и не блокировала проход через проливы. С 27 февраля 2022 года Турция закрыла проход через проливы для военных кораблей России и Украины. В частности, несмотря на требование своих союзников по НАТО, в январе 2024 года Турция отказалась пропустить два минных тральщика, которые Великобритания передала Киеву. То же касается корветов, которые изготовлены на турецких верфях для ВМСУ. Так, "Гетман Иван Мазепа" был спущен на воду в октябре 2022 года, прошёл ходовые испытания, на нём даже тренируется украинский экипаж. Однако корабль базируется в Стамбуле и официальной информации о его передаче Киеву не было. В прошлый раз Турция пользовалась полномочиями, предоставленными Конвенцией Монтрё, в годы Второй мировой войны, не допустив в Чёрное море военные корабли Италии и Германии.На данный момент Турция, согласно заявлению МИД, "строго, ответственно, беспристрастно и бескомпромиссно следует Конвенции Монтрё, благодаря применению которой удалось добиться стабильности в Черном море". Однако 15 июля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна "готова возглавить военно-морскую часть будущих международных гарантий безопасности для Украины". ВМС участвующих стран начали планирование возможных действий в Чёрном море. Оговорки о том, что эти действия возможны лишь после окончания конфликта на Украине, политик не сделал.

https://ukraina.ru/20260215/1043231259.html

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история, турция, босфор, черное море, екатерина ii, оон, нато, мид, международные отношения, международное право, конвенция, договор, флот