https://ukraina.ru/20260720/pod-shumok-smenit-rukovodstvo-sbu-zelenskiy-beret-pod-kontrol-silovoe-yadro--samoylov-1081670989.html

"Под шумок сменит руководство СБУ": Зеленский берет под контроль "силовое ядро" — Самойлов

"Под шумок сменит руководство СБУ": Зеленский берет под контроль "силовое ядро" — Самойлов - 20.07.2026 Украина.ру

"Под шумок сменит руководство СБУ": Зеленский берет под контроль "силовое ядро" — Самойлов

Зеленский меняет главу Минобороны и готовит смену руководства СБУ, чтобы создать пиар-завесу над последствиями взрывов в Вишневом и бунта против ТЦК во Львове. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-07-20T17:54

2026-07-20T17:54

2026-07-20T17:54

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На Украине разгорелся скандал вокруг отставки министра обороны Михаила Федорова. Причинами отставки стали провал реформы ТЦК и его конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским. Сам Федоров заявлял, что предлагал заменить Сырского и начальника Генштаба Анатолия Гнатова для достижения победы асимметричными методами с минимальными потерями. В городах Украины проходят массовые акции в поддержку экс-главы Минобороны.Рассуждая о целях кадровых перестановок на Украине, Самойлов заявил, что Зеленский стремится полностью контролировать силовой блок. "Во главе Минобороны Зеленский, скорее всего, поставит начальника полиции [Игоря] Клименко, который уже подтвердил свою преданность. И Клименко — человек в погонах, поэтому его в Минобороны примут. Он знает, что такое воинский устав", — пояснил эксперт.По мнению Самойлова, главное для Зеленского — поменять премьер-министра и главу Минобороны, а остальные должности не имеют большого значения. "Главное для Зеленского – поменять премьер-министра и главу Минобороны. Фамилии остальных никто и не запомнит", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что в дальнейшем Зеленский сменит и руководство СБУ. "Думаю, что под шумок Зеленский сменит и руководство СБУ, обязанности руководителя которого исполняет [Евгений] Хмара. На его место он поставит, скорее всего, Александра Поклада, чтобы иметь полностью подконтрольное силовое ядро", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.Также на тему кадровых перестановок на Украине — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик" на сайте Украина.ру.

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