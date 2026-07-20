"Под шумок сменит руководство СБУ": Зеленский берет под контроль "силовое ядро" — Самойлов - 20.07.2026 Украина.ру
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"Под шумок сменит руководство СБУ": Зеленский берет под контроль "силовое ядро" — Самойлов
"Под шумок сменит руководство СБУ": Зеленский берет под контроль "силовое ядро" — Самойлов - 20.07.2026 Украина.ру
"Под шумок сменит руководство СБУ": Зеленский берет под контроль "силовое ядро" — Самойлов
Зеленский меняет главу Минобороны и готовит смену руководства СБУ, чтобы создать пиар-завесу над последствиями взрывов в Вишневом и бунта против ТЦК во Львове. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-07-20T17:54
2026-07-20T17:54
новости
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львов
алексей самойлов
михаил федоров
украина.ру
сбу
минобороны
владимир зеленский
власти украины
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На Украине разгорелся скандал вокруг отставки министра обороны Михаила Федорова. Причинами отставки стали провал реформы ТЦК и его конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским. Сам Федоров заявлял, что предлагал заменить Сырского и начальника Генштаба Анатолия Гнатова для достижения победы асимметричными методами с минимальными потерями. В городах Украины проходят массовые акции в поддержку экс-главы Минобороны.Рассуждая о целях кадровых перестановок на Украине, Самойлов заявил, что Зеленский стремится полностью контролировать силовой блок. "Во главе Минобороны Зеленский, скорее всего, поставит начальника полиции [Игоря] Клименко, который уже подтвердил свою преданность. И Клименко — человек в погонах, поэтому его в Минобороны примут. Он знает, что такое воинский устав", — пояснил эксперт.По мнению Самойлова, главное для Зеленского — поменять премьер-министра и главу Минобороны, а остальные должности не имеют большого значения. "Главное для Зеленского – поменять премьер-министра и главу Минобороны. Фамилии остальных никто и не запомнит", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что в дальнейшем Зеленский сменит и руководство СБУ. "Думаю, что под шумок Зеленский сменит и руководство СБУ, обязанности руководителя которого исполняет [Евгений] Хмара. На его место он поставит, скорее всего, Александра Поклада, чтобы иметь полностью подконтрольное силовое ядро", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.Также на тему кадровых перестановок на Украине — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, львов, алексей самойлов, михаил федоров, украина.ру, сбу, минобороны, владимир зеленский, власти украины, киевский режим, главные новости, главное, новости украины, новости украина ру
Новости, Украина, Львов, Алексей Самойлов, Михаил Федоров, Украина.ру, СБУ, Минобороны, Владимир Зеленский, власти Украины, киевский режим, Главные новости, главное, Новости Украины, новости Украина ру

"Под шумок сменит руководство СБУ": Зеленский берет под контроль "силовое ядро" — Самойлов

17:54 20.07.2026
 
© Фото : Сгенерировано Искусственным Интеллектом
- РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Сгенерировано Искусственным Интеллектом
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Зеленский меняет главу Минобороны и готовит смену руководства СБУ, чтобы создать пиар-завесу над последствиями взрывов в Вишневом и бунта против ТЦК во Львове. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
На Украине разгорелся скандал вокруг отставки министра обороны Михаила Федорова. Причинами отставки стали провал реформы ТЦК и его конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским.
Сам Федоров заявлял, что предлагал заменить Сырского и начальника Генштаба Анатолия Гнатова для достижения победы асимметричными методами с минимальными потерями. В городах Украины проходят массовые акции в поддержку экс-главы Минобороны.
Рассуждая о целях кадровых перестановок на Украине, Самойлов заявил, что Зеленский стремится полностью контролировать силовой блок. "Во главе Минобороны Зеленский, скорее всего, поставит начальника полиции [Игоря] Клименко, который уже подтвердил свою преданность. И Клименко — человек в погонах, поэтому его в Минобороны примут. Он знает, что такое воинский устав", — пояснил эксперт.
По мнению Самойлова, главное для Зеленского — поменять премьер-министра и главу Минобороны, а остальные должности не имеют большого значения. "Главное для Зеленского – поменять премьер-министра и главу Минобороны. Фамилии остальных никто и не запомнит", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что в дальнейшем Зеленский сменит и руководство СБУ. "Думаю, что под шумок Зеленский сменит и руководство СБУ, обязанности руководителя которого исполняет [Евгений] Хмара. На его место он поставит, скорее всего, Александра Поклада, чтобы иметь полностью подконтрольное силовое ядро", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.
Также на тему кадровых перестановок на Украине — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик" на сайте Украина.ру.
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