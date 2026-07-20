https://ukraina.ru/20260720/nuzhna-pvo-kak-edinaya-sistema-kak-vyigrat-vozdushnuyu-voynu-v-prifrontovom-pograniche-1081664882.html

Нужна ПВО как единая система. Как выиграть воздушную войну в прифронтовом пограничье

Нужна ПВО как единая система. Как выиграть воздушную войну в прифронтовом пограничье - 20.07.2026 Украина.ру

Нужна ПВО как единая система. Как выиграть воздушную войну в прифронтовом пограничье

Еще с середины осени минувшего года противник осуществляет массированные налёты беспилотниками самолетного типа и FPV-дронами по приграничным регионам России

2026-07-20T16:01

2026-07-20T16:01

2026-07-20T16:38

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К ним добавились РСЗО, дальнобойная артиллерия (ЛБС на некоторых участках фронта вплотную примыкает к приграничью). Жители сёл, населенных пунктов и городов постоянно слышат автоматные, пулемётные очереди, взрывы сбиваемых дронов. Ежедневно получают ранения и гибнут гражданские.ВСУ постоянно меняют тактику воздушных атак. К примеру, в течение минувших трех суток возобновились ракетные обстрелы Белгородской области, чего не наблюдалось уже давно, если сравнивать с прошлогодним периодом и первыми месяцами текущего года.Даже идеально выстроенная система безопасности в приграничных регионах страны неспособна справиться с таким количеством дронов, которые атакуют города и поселки России. Причем часто они летят совершенно бессмысленно, бесцельно. При этом Киев утверждает, что число таких атак будет только возрастать. В то же время американские СМИ утверждают, что на Украине сейчас разрабатывается около 6 моделей дальнобойных дронов, некоторые из которых способны летать на расстояние более 1 тыс. км.Сколько разговоров сегодня идет о защите наших военных и промышленных объектов от атак дронов. То в одном, то в другом месте загораются хранилища топлива, цеха предприятий ВПК, объекты критической инфраструктуры от "обломков дронов" или "в результате нарушения технологии ремонтных работ". Отказываться от опыта СССР, конечно, не стоит. Были там очень интересные и полезные наработки, вроде земляных валов между опасными объектами. Вроде ерунда копеечная, а работала и работает. Взорвали одну цистерну - другие в безопасности. Но это не решение конкретной задачи. Это борьба не именно с дронами, а с последствиями ударов.СВО многое изменила в понимании современной войны. Мало кто ожидал, что именно БПЛА станут самым грозным оружием XXI века. Уже никто не удивляется тому, что дроны постоянно осваивают все новые и новые военные специальности. Никто уже не удивляется и тому, что они гораздо эффективнее. При этом дрон становится ещё и "бюджетной" версией вооружения. Стоимость беспилотника даже не в разы, а на порядки ниже стоимости поражаемых объектов. Не побоюсь сказать: дроны совершили революцию в военной науке. Конечно, ни в коем случае нельзя уменьшать роль другого вооружения. Оно по-прежнему играет огромную роль на поле боя. Но, согласитесь, теперь никто не может действовать без учета действий беспилотников. Значит - проблему защиты от этого оружия надо решать срочно: на передовой и в тылу.Современный "дальнобойный" БПЛА - это сложнейшая цель в силу совокупности нескольких факторов: малозаметности, маловысотности, интеллектуальности и многозадачности.Эти четыре качества, собранные воедино, делают цель не "примитивной", а предельно сложной для обнаружения и перехвата.Все эксперты и специалисты считают, что обнаружение и перехват БПЛА сегодня - это сложнейшая техническая, организационная и интеллектуальная задача. Причём ещё 5 лет назад её и предсказать никто не мог. Ни одна армия мира не готовилась воевать с воздушными армиями БПЛА. Дроны по большей части были представлены двумя классами - разведывательными разных типов и ударными, типа турецкого "Байрактара". Все они были чрезвычайно дорогими изделиями и не претендовали на массовость. Был ещё весьма небольшой класс "барражирующих боеприпасов"; к нему относятся те самые ударные дроны, которые сегодня стали главной целью ПВО, но тогда их дальности были несопоставимы с нынешними. Это были тактические боеприпасы.Прототипом нынешних "Гераней" стал немецкий проект барражирующего боеприпаса DAR (Diehl Anti-Radar Drohne), имевший все черты нынешних ударных дронов (дешевизна, массовость, мобильность), но программа закрылась в начале 1990-х, так и не дойдя до этапа производства. Идею подхватили израильтяне, взяв немецкие разработки за основу и создав барражирующий боеприпас "Гарпия". Их даже эпизодически использовали для ударов по Ливану и Газе. Но по-настоящему на войне "выстрелил" именно иранский "Шахед", ставший в российском исполнении "Геранью", совершив, фактически, революцию в средствах воздушного нападения и став головной болью ПВО всех современных армий. Спецы уверены: проблема будет решена. Но пока этого не случилось, надо пользоваться тем, что уже испытано и действует.На сегодня самым эффективным средством борьбы с FPV-устройствами и другими цифролетами является уничтожение FPV-расчета. То есть необходимо быстро обнаружить того, кто это запускает, и, соответственно, отработать по этому расчету. Важно учитывать весьма немаловажный фактор: линия боевого соприкосновения на отдельных участках фронта вплотную примыкает к границам Харьковской и Белгородской областей. Порой, едва добравшись до ЛБС, начинается настоящая "заруба". Раненых вывезти оттуда - уже считается небольшим подвигом, если есть на чем. Любая техника крупнее мотоцикла в зоне 20 км ближе к линии боевого соприкосновения - будет сожжена, и нами, и у них. Круглые сутки местность изучается "мавистами". Шевеление в кустах - туда летит FPV-дрон, в засадах стоят дроны-"ждуны" с временем подлета 1-2 минуты. С нашей стороны еще не хватает тяжелых агродронов снабжения, а очень нужны! Просто доставить воду, еду, провизию.Безусловно, ключевая и главенствующая роль в борьбе с воздушными целями отводится ПВО. Десятилетиями до этого она готовилась к отражению всё более совершенных ударных самолётов и ракет разных классов. Самолёты постоянно наращивали свою незаметность и интеллектуальность, дойдя до сверхдорогих F-35, F-22 и Су-57, а основным их ударным средством стали крылатые и квазибаллистические ракеты. Кроме того, существовал обширный класс крылатых и баллистических ракет наземного и морского базирования, налёты которых также готовились отражать системы ПВО.И все эти ударные средства объединяли два качества - огромная стоимость и сложность изготовления. Как следствие - арсеналы их были ограничены. Многие ракеты закупались сотнями, в редких случаях накапливались в тысячах штук, как "Томагавки", но для этого требовались годы. При этом стоимость их была астрономической.В начале 2000-х американцы приняли и отрабатывали концепцию "обезоруживающего удара" - нанесения одновременного неядерного удара по объектам в России огромным количеством средств воздушного нападения (ракет разных классов), который должен был погрузить Россию в полный хаос и неспособность дальше сопротивляться. И в планах фигурировала цифра - 10 тыс. ракет. Тогда это казалось чем-то невероятным и масштабным. Сегодня это среднемесячный расход "Гераней", причём не в самый напряжённый месяц...Соответственно, и ПВО готовилась к отражению таких целей. Дальности перехватов всё время увеличивались и "затачивались" на скоростных - сверхзвуковых, а в России и на гиперзвуковых целях. Соответственно, цена каждой такой противоракеты становилась всё более высокой и иногда уже мало чем уступала цене ударной ракеты. А в сентябре 2022 года в этот мир сверхдорогого технотронного противостояния ворвался "Шахед" - "Герань". Началась новая история ПВО, которая пишется на наших глазах. Причём только две страны сегодня реально развивают таковое - Россия и Украина.И сложность этой работы тут колоссальная. "Старые" угрозы - ракеты всех типов и классов - никто не отправил в утиль. Они всё так же в арсеналах и остаются носителями ядерного оружия. Но главная угроза сегодня всё же исходит от массового, дешёвого и чрезвычайно трудного для перехвата класса - БПЛА.Кстати, именно советское ПВО было образцом самых современных стратегий и самого научного подхода к решению задач по защите неба.И то, что сегодня происходит в сфере ПВО, - это не "устарелость" советской "примитивной" ПВО, а как раз следствие неумелого реформирования и грубых, недальновидных решений. Сегодня у страны нет единой системы ПВО. "Очаговая" ПВО - небольшие районы, прикрытые частями ЗРВ, - сегодня уже не в полной мере соответствует уровню угроз. Поэтому, прорвавшись через границу вглубь нашей территории, противник формирует ударные группы своих БПЛА. Единственное исключение - московский регион, где, вопреки всем "реформам" удалось сохранить, хоть и в сильно усечённом виде, ту самую советскую систему ПВО (некогда Московский округ ПВО), усиленную уже энергичными решениями московских властей и способную действовать как единое целое. Именно поэтому Москва такой "крепкий орешек" для дронов ВСУ.Проблема сегодняшней ПВО не в том, как энергично "доказывают" на Западе, - в устарелом подходе к архитектуре управления данными, своевременному обнаружению цели, аккумулированию информации о воздушном пространстве, распределению целей в условиях дефицита времени и передаче данных на батареи. Нет.Это всё следствие более масштабной проблемы - отсутствия ПВО как единой системы, которая включала бы в себя как привычные элементы, так и стремительно формирующийся новый её элемент - местную противовоздушную оборону: формирование частей и подразделений ПВО в рамках гражданской обороны и ЧОПов вокруг крупных городов и промышленных объектов, "заточенных" на перехват БПЛА с соответствующей техникой и вооружением, объединённых в единое цифровое пространство с "большим" ПВО, а также дополненных элементами, которые были когда-то базовыми для ПВО предыдущих поколений.О последних событиях на Украине - в материале Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик.

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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