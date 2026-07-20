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Несколько стран ЕС выступили против новых антироссийских санкций - Financial Times

Несколько стран ЕС выступили против новых антироссийских санкций - Financial Times - 20.07.2026 Украина.ру

Несколько стран ЕС выступили против новых антироссийских санкций - Financial Times

Ряд стран Евросоюза потребовали исключений из последнего предложенного пакета антироссийских санкций или полностью заблокировали некоторые предусмотренные в нем меры, сообщает газета Financial Times

2026-07-20T14:26

2026-07-20T14:26

2026-07-20T14:49

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"В рамках тенденции, которая может поставить под угрозу четырехлетнюю стратегию поддержки Украины, ряд стран, в том числе Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия, потребовали исключений из последнего списка санкций, разработанного Брюсселем, или полностью заблокировали предложенные меры", - говорится в материале.Ранее Financial Times писала, что Греция выступила против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении российского СПГ, заявив, что они разрушат греческую судоходную компанию Dynagas.Издание Politico также отмечало, что Брюссель намерен принять новый пакет антироссийских ограничений уже на этой неделе, однако ряд европейских стран выступает против расширения рестрикций. Обсуждение продолжится во вторник. Пакет предусматривает внесение в черный список 250 человек, а также ограничения против банков и судов.Подробнее - в материале Еврокомиссия пытается протолкнуть 21-й пакет санкций против России на сайте Украина.ру.

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новости, брюссель, украина, греция, ес, санкции, россия, мир без границ