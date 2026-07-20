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Еврокомиссия пытается протолкнуть 21-й пакет санкций против России
Еврокомиссия пытается протолкнуть 21-й пакет санкций против России - 20.07.2026 Украина.ру
Еврокомиссия пытается протолкнуть 21-й пакет санкций против России
Брюссель намерен принять новый пакет антироссийских ограничений уже на этой неделе, однако ряд европейских стран выступает против расширения рестрикций. Об этом 20 июля сообщает Politico
2026-07-20T11:10
2026-07-20T11:10
2026-07-20T11:10
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Послы стран ЕС уже третий день не могут согласовать документ. Австрия и Греция отказались убирать требования, не связанные с этим пакетом. Обсуждение продолжится во вторник. Пакет предусматривает внесение в чёрный список 250 человек, а также ограничения против банков и судов, используемых для контрабанды российской нефти.Глава МИД Украины Андрей Сибига уже потребовал "немедленно разблокировать" санкции, заявив, что "нельзя останавливаться в изоляции России".Ранее в новостях: Страны ЕС не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций - КалласВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, брюссель, ес, еврокомиссия, politico
Новости, Россия, Украина, Брюссель, ЕС, Еврокомиссия, Politico
Еврокомиссия пытается протолкнуть 21-й пакет санкций против России
Брюссель намерен принять новый пакет антироссийских ограничений уже на этой неделе, однако ряд европейских стран выступает против расширения рестрикций. Об этом 20 июля сообщает Politico
Послы стран ЕС уже третий день не могут согласовать документ. Австрия и Греция отказались убирать требования, не связанные с этим пакетом.
Обсуждение продолжится во вторник. Пакет предусматривает внесение в чёрный список 250 человек, а также ограничения против банков и судов, используемых для контрабанды российской нефти.
Глава МИД Украины Андрей Сибига уже потребовал "немедленно разблокировать" санкции, заявив, что "нельзя останавливаться в изоляции России".
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