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Еврокомиссия пытается протолкнуть 21-й пакет санкций против России

Еврокомиссия пытается протолкнуть 21-й пакет санкций против России - 20.07.2026 Украина.ру

Еврокомиссия пытается протолкнуть 21-й пакет санкций против России

Брюссель намерен принять новый пакет антироссийских ограничений уже на этой неделе, однако ряд европейских стран выступает против расширения рестрикций. Об этом 20 июля сообщает Politico

2026-07-20T11:10

2026-07-20T11:10

2026-07-20T11:10

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Послы стран ЕС уже третий день не могут согласовать документ. Австрия и Греция отказались убирать требования, не связанные с этим пакетом. Обсуждение продолжится во вторник. Пакет предусматривает внесение в чёрный список 250 человек, а также ограничения против банков и судов, используемых для контрабанды российской нефти.Глава МИД Украины Андрей Сибига уже потребовал "немедленно разблокировать" санкции, заявив, что "нельзя останавливаться в изоляции России".Ранее в новостях: Страны ЕС не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций - КалласВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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