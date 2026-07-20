https://ukraina.ru/20260720/mozhno-li-vylechit-zombirovannykh-zhiteley-ukrainy-i-kak-zaschititsya-lyudyam-v-rossii-ognev-o-voyne-za-1081654293.html

Можно ли вылечить зомбированных жителей Украины и как защититься людям в России: Огнев о войне за умы

Можно ли вылечить зомбированных жителей Украины и как защититься людям в России: Огнев о войне за умы - 20.07.2026 Украина.ру

Можно ли вылечить зомбированных жителей Украины и как защититься людям в России: Огнев о войне за умы

Доктор психологических наук, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Огнев в эфире Украина.ру раскрыл природу... Украина.ру, 20.07.2026

2026-07-20T13:40

2026-07-20T13:40

2026-07-20T15:24

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Доктор психологических наук, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Огнев в эфире Украина.ру раскрыл природу когнитивных манипуляций от древних фараонов и императриц до современных цифровых профайлеров и мошеннических call-центров. Эксперт также объяснил, как работает "драматический треугольник" жертва-преследователь-спасатель и почему молодые жители Украины рассказывают о том, что Владимир Путин был президентом их страны:00:36 – Когнитивный Клондайк: кто и зачем ведёт такие войны?05:45 – Приёмы, которые не меняются тысячелетиями;13:20 – Как мошенники и спецслужбы строят психологический профиль жертвы и кто является их мишенью?20:36 – Эмоции как оружие и цель;29:57 – Украинский спецэффект: как из людей сделали марионеток?41:00 – Можно ли вылечить зомбированных украинцев?Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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