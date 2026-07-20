Можно ли вылечить зомбированных жителей Украины и как защититься людям в России: Огнев о войне за умы
13:40 20.07.2026 (обновлено: 15:24 20.07.2026)
Доктор психологических наук, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Огнев в эфире Украина.ру раскрыл природу когнитивных манипуляций от древних фараонов и императриц до современных цифровых профайлеров и мошеннических call-центров. Эксперт также объяснил, как работает "драматический треугольник" жертва-преследователь-спасатель и почему молодые жители Украины рассказывают о том, что Владимир Путин был президентом их страны:
00:36 – Когнитивный Клондайк: кто и зачем ведёт такие войны?
05:45 – Приёмы, которые не меняются тысячелетиями;
13:20 – Как мошенники и спецслужбы строят психологический профиль жертвы и кто является их мишенью?
20:36 – Эмоции как оружие и цель;
29:57 – Украинский спецэффект: как из людей сделали марионеток?
41:00 – Можно ли вылечить зомбированных украинцев?
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:36 – Когнитивный Клондайк: кто и зачем ведёт такие войны?
05:45 – Приёмы, которые не меняются тысячелетиями;
13:20 – Как мошенники и спецслужбы строят психологический профиль жертвы и кто является их мишенью?
20:36 – Эмоции как оружие и цель;
29:57 – Украинский спецэффект: как из людей сделали марионеток?
41:00 – Можно ли вылечить зомбированных украинцев?
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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