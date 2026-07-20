Можно ли вылечить зомбированных жителей Украины и как защититься людям в России: Огнев о войне за умы - 20.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260720/mozhno-li-vylechit-zombirovannykh-zhiteley-ukrainy-i-kak-zaschititsya-lyudyam-v-rossii-ognev-o-voyne-za-1081654293.html
Можно ли вылечить зомбированных жителей Украины и как защититься людям в России: Огнев о войне за умы
Можно ли вылечить зомбированных жителей Украины и как защититься людям в России: Огнев о войне за умы - 20.07.2026 Украина.ру
Можно ли вылечить зомбированных жителей Украины и как защититься людям в России: Огнев о войне за умы
Доктор психологических наук, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Огнев в эфире Украина.ру раскрыл природу... Украина.ру, 20.07.2026
2026-07-20T13:40
2026-07-20T15:24
видео
украина
россия
владимир путин
украина.ру
война
информационная война
мошенники
спецслужба
психология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/14/1081654157_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_91e9c7e6b567047934344f9f50ed7fb9.png
Доктор психологических наук, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Огнев в эфире Украина.ру раскрыл природу когнитивных манипуляций от древних фараонов и императриц до современных цифровых профайлеров и мошеннических call-центров. Эксперт также объяснил, как работает "драматический треугольник" жертва-преследователь-спасатель и почему молодые жители Украины рассказывают о том, что Владимир Путин был президентом их страны:00:36 – Когнитивный Клондайк: кто и зачем ведёт такие войны?05:45 – Приёмы, которые не меняются тысячелетиями;13:20 – Как мошенники и спецслужбы строят психологический профиль жертвы и кто является их мишенью?20:36 – Эмоции как оружие и цель;29:57 – Украинский спецэффект: как из людей сделали марионеток?41:00 – Можно ли вылечить зомбированных украинцев?Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/14/1081654157_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_12c185121c50c7838bfe3695009f63a5.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, владимир путин, украина.ру, война, информационная война, мошенники, спецслужба, психология, видео
Видео, Украина, Россия, Владимир Путин, Украина.ру, война, информационная война, мошенники, спецслужба, психология

Можно ли вылечить зомбированных жителей Украины и как защититься людям в России: Огнев о войне за умы

13:40 20.07.2026 (обновлено: 15:24 20.07.2026)
 
Читать в
ДзенTelegram
Доктор психологических наук, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Огнев в эфире Украина.ру раскрыл природу когнитивных манипуляций от древних фараонов и императриц до современных цифровых профайлеров и мошеннических call-центров. Эксперт также объяснил, как работает "драматический треугольник" жертва-преследователь-спасатель и почему молодые жители Украины рассказывают о том, что Владимир Путин был президентом их страны:

00:36 – Когнитивный Клондайк: кто и зачем ведёт такие войны?
05:45 – Приёмы, которые не меняются тысячелетиями;
13:20 – Как мошенники и спецслужбы строят психологический профиль жертвы и кто является их мишенью?
20:36 – Эмоции как оружие и цель;
29:57 – Украинский спецэффект: как из людей сделали марионеток?
41:00 – Можно ли вылечить зомбированных украинцев?

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаРоссияВладимир ПутинУкраина.рувойнаинформационная войнамошенникиспецслужбапсихология
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:40Юлия Латынина* - "агент Кремля"? "Вы бы написали письмо Путину?" "Мое будущее - в России"
15:38"Мы вступили в сражение за транспортные коридоры": эксперт про удары по портам Украины
15:32Смотрины перед боем продолжаются. Зеленский подтверждает готовность к войне с Россией
15:25Сырский — следующий? Зеленский готовит новую отставку в военном руководстве
15:17Военный эксперт Александр Полищук: Киев бросил лучшие части в ДНР и Запорожье, чтобы остановить ВС РФ
15:03Мир или война? Германия намекает на диалог и активизирует ядерные исследования
14:55БПЛА ВСУ атаковали мирных жителей ЛНР и Курской области. Новости СВО
14:54Украинцы сравнили новый памятник Фарион во Львове с туалетной кабинкой
14:52Противники Сырского пишут о его скором увольнении: отставка может состояться уже сегодня-завтра
14:50Немецкое оружие бьет по России: Медведчук вскрыл роль ФРГ в терроре против Крыма
14:46МОГи дали бой бандеровским дронам, кружившим над соборной мечетью Донецка
14:26"Ночные ведьмы": Женщины-операторы из подразделения "Птахи Мадьяра" угрожали убить нас
14:26Несколько стран ЕС выступили против новых антироссийских санкций - Financial Times
14:10"Ситуация не успокоится до начала зимы": Перенджиев рассказал про эскалацию в Черном море
13:58Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии
13:56Российские военные продвигаются на Сумском и Константиновском направлениях
13:54Песков отреагировал на слухи о переговорах с ФРГ
13:45Запад рискует отрезвить украинцев: Беляев о том, к чему приведут протесты против Сырского
13:40Можно ли вылечить зомбированных жителей Украины и как защититься людям в России: Огнев о войне за умы
13:32Германия предложила лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической защиты
Лента новостейМолния