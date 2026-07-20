https://ukraina.ru/20260720/lukyanov-ssha-primut-zakon-grema-no-ostavyat-lazeyki-dlya-torgovli-s-rossiey-1081634163.html

Лукьянов: США примут закон Грэма*, но оставят лазейки для торговли с Россией

Лукьянов: США примут закон Грэма*, но оставят лазейки для торговли с Россией - 20.07.2026 Украина.ру

Лукьянов: США примут закон Грэма*, но оставят лазейки для торговли с Россией

Новый санкционный пакет США против России, вероятно, будет принят, но в нём оставят лазейки, чтобы не повредить собственным интересам. В отличие от Европы, США действуют аккуратно и обходят темы, где Россия им необходима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов

2026-07-20T04:15

2026-07-20T04:15

2026-07-20T04:15

новости

россия

сша

европа

линдси грэм

украина.ру

дональд трамп

индия

китай

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057313351_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_6d76b81dc0e28087df782377f3cf0ac2.jpg

Ранее, 14 июля, во время официальной встречи с премьер-министром Ирака Али аль-Заиди в Белом доме Дональд Трамп высказался о законопроекте по антироссийским санкциям, инфицированном покойным сенатором Линдси Грэмом*: "Существует хороший шанс, что это случится".Отвечая на вопрос о смягчении санкций против Индии и Китая, Лукьянов заявил, что закон, скорее всего, примут. "Специфика американского планирования в том, что Грэм был мастером громогласных эффектов. Задача — продемонстрировать решимость. Но при этом американцы действуют очень аккуратно, чтобы не повредить собственным интересам", — пояснил эксперт.По словам Лукьянова, в отличие от Европы, США тщательно обходят темы, где Россия им необходима. В отличие от европейцев, которые больше руководствуются политическими лозунгами, США тщательно обходят темы, где Россия им необходима, отметил он.Эксперт подчеркнул, что Трамп не хочет связывать себе руки. "Думаю, он не хочет связывать себе руки. Принятие санкций — дело серьезное: их потом почти невозможно отменить", — добавил Лукьянов. По его словам, администрации Белого дома важно сохранить гибкость.Лукьянов отметил, что на Индию и Китай нахрапом не надавить. "Если американцы начнут давить на Пекин из-за России, это дико разозлит китайцев. Нахрапом здесь ничего не получится", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга

россия

сша

европа

индия

китай

ирак

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, европа, линдси грэм, украина.ру, дональд трамп, индия, китай, санкции, антироссийские санкции, закон, главные новости, главное, ирак, мир без границ, дзен новости сво, украина.ру дзен, новости украина ру, новости россии, аналитики, аналитика