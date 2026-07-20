"Луганская фуга" и защита неба. 20 июля, утренний эфир - 20.07.2026 Украина.ру
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"Луганская фуга" и защита неба. 20 июля, утренний эфир
"Луганская фуга" и защита неба. 20 июля, утренний эфир - 20.07.2026 Украина.ру
"Луганская фуга" и защита неба. 20 июля, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 20.07.2026
2026-07-20T12:13
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новороссия
россия
донбасс
иван лизан
горловский городской совет
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. "Луганская фуга" в краеведческом музее: художник, казак и иконописец — как один человек стал голосом Донбасса. Гость: Евгений Ковалев - художник-график, иконописец* Лица Новороссии. О пути героя, на днях удостоенного почётного звания "Заслуженный работник культуры Российской Федерации". Гость: Василий Яровой – директор Луганского центра народного творчества* Время Новороссии. Работа горловских волонтёров под дронами. Гость: Даниил Карабаев - депутат Горловского городского совета, руководитель отделения "Движение Первых", волонтёр* Мы живем в России. Государственная микрокредитная компания ДНР за полгода выдала 45 предприятиям 150 миллионов рублей в качестве льготных кредитов. Гость: Серый Алексей Николаевич - руководитель "Микрокредитной компании ДНР"* Экономика и жизнь. Анализ главных экономических событий в России и мире. Иван Лизан – экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. О "едином информационном поле" для защиты неба, а также применении ИИ в беспилотниках. Гость: Алексей Леонков –военный аналитик журнала "Наша оборона"
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россия
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новороссия, россия, донбасс, иван лизан, горловский городской совет, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Россия, Донбасс, Иван Лизан, Горловский городской совет, Новороссия сегодня

"Луганская фуга" и защита неба. 20 июля, утренний эфир

12:13 20.07.2026
 
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Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки.

* Время Новороссии. "Луганская фуга" в краеведческом музее: художник, казак и иконописец — как один человек стал голосом Донбасса. Гость: Евгений Ковалев - художник-график, иконописец

* Лица Новороссии. О пути героя, на днях удостоенного почётного звания "Заслуженный работник культуры Российской Федерации". Гость: Василий Яровой – директор Луганского центра народного творчества

* Время Новороссии. Работа горловских волонтёров под дронами. Гость: Даниил Карабаев - депутат Горловского городского совета, руководитель отделения "Движение Первых", волонтёр

* Мы живем в России. Государственная микрокредитная компания ДНР за полгода выдала 45 предприятиям 150 миллионов рублей в качестве льготных кредитов. Гость: Серый Алексей Николаевич - руководитель "Микрокредитной компании ДНР"

* Экономика и жизнь. Анализ главных экономических событий в России и мире. Иван Лизан – экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"

* Большое интервью. О "едином информационном поле" для защиты неба, а также применении ИИ в беспилотниках. Гость: Алексей Леонков –военный аналитик журнала "Наша оборона"
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