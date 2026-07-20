https://ukraina.ru/20260720/luganskaya-fuga-i-zaschita-neba-20-iyulya-utrenniy-efir-1081648507.html

"Луганская фуга" и защита неба. 20 июля, утренний эфир

"Луганская фуга" и защита неба. 20 июля, утренний эфир - 20.07.2026 Украина.ру

"Луганская фуга" и защита неба. 20 июля, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 20.07.2026

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2026-07-20T12:13

2026-07-20T12:13

новороссия

россия

донбасс

иван лизан

горловский городской совет

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. "Луганская фуга" в краеведческом музее: художник, казак и иконописец — как один человек стал голосом Донбасса. Гость: Евгений Ковалев - художник-график, иконописец* Лица Новороссии. О пути героя, на днях удостоенного почётного звания "Заслуженный работник культуры Российской Федерации". Гость: Василий Яровой – директор Луганского центра народного творчества* Время Новороссии. Работа горловских волонтёров под дронами. Гость: Даниил Карабаев - депутат Горловского городского совета, руководитель отделения "Движение Первых", волонтёр* Мы живем в России. Государственная микрокредитная компания ДНР за полгода выдала 45 предприятиям 150 миллионов рублей в качестве льготных кредитов. Гость: Серый Алексей Николаевич - руководитель "Микрокредитной компании ДНР"* Экономика и жизнь. Анализ главных экономических событий в России и мире. Иван Лизан – экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. О "едином информационном поле" для защиты неба, а также применении ИИ в беспилотниках. Гость: Алексей Леонков –военный аналитик журнала "Наша оборона"

новороссия

россия

донбасс

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новороссия, россия, донбасс, иван лизан, горловский городской совет, новороссия сегодня, видео