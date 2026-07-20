Главное за ночь 20 июля - 20.07.2026 Украина.ру
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Главное за ночь 20 июля
Главное за ночь 20 июля - 20.07.2026 Украина.ру
Главное за ночь 20 июля
Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира. Об этом и других важных событиях рассказал 20 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-20T08:26
2026-07-20T08:26
новости
сша
россия
испания
владимир путин
моджтаба хаменеи
дмитрий песков
украина.ру
асеан
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Следующий чемпионат мира, который состоится в год столетия первого мирового первенства, примут Испания, Марокко и Португалия, три первых матча пройдут в Аргентине, Уругвае, который принимал дебютный турнир в 1930-м, и Парагвае. Испания станет первой страной, которая примет чемпионат мира в ранге действующего чемпиона.🟦 США находятся на грани полномасштабной войны с Ираном после гибели американских военных в Ираке и Иордании, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника. Он обратил внимание WP, что у США недостаточно ресурсов для безопасного проведения операций.🟦 США и их союзники начнут получать новые ракеты Patriot, заказанные на фоне истощения запасов в конфликте с Ираном, не раньше конца 2028 года, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы США.🟦 Конкретных договоренностей по проведению телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи пока нет. Но Путин открыт к таким контактам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.🟦 Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что был бы готов встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях мероприятий по линии АСЕАН на Филиппинах.🟦 Многие американские компании хотят вернуться в Россию, но пока не могут из-за санкционных запретов со стороны США, заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.О других событиях - в материале Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, россия, испания, владимир путин, моджтаба хаменеи, дмитрий песков, украина.ру, асеан
Новости, США, Россия, Испания, Владимир Путин, Моджтаба Хаменеи, Дмитрий Песков, Украина.ру, АСЕАН

Главное за ночь 20 июля

08:26 20.07.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира. Об этом и других важных событиях рассказал 20 июля телеграм-канал Украина.ру
Следующий чемпионат мира, который состоится в год столетия первого мирового первенства, примут Испания, Марокко и Португалия, три первых матча пройдут в Аргентине, Уругвае, который принимал дебютный турнир в 1930-м, и Парагвае. Испания станет первой страной, которая примет чемпионат мира в ранге действующего чемпиона.
🟦 США находятся на грани полномасштабной войны с Ираном после гибели американских военных в Ираке и Иордании, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
Он обратил внимание WP, что у США недостаточно ресурсов для безопасного проведения операций.
🟦 США и их союзники начнут получать новые ракеты Patriot, заказанные на фоне истощения запасов в конфликте с Ираном, не раньше конца 2028 года, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы США.
🟦 Конкретных договоренностей по проведению телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи пока нет. Но Путин открыт к таким контактам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

🟦 Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что был бы готов встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях мероприятий по линии АСЕАН на Филиппинах.

🟦 Многие американские компании хотят вернуться в Россию, но пока не могут из-за санкционных запретов со стороны США, заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
О других событиях - в материале Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик на сайте Украина.ру.
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