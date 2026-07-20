https://ukraina.ru/20260720/glavnoe-za-noch-20-iyulya--1081636482.html
Главное за ночь 20 июля
Главное за ночь 20 июля - 20.07.2026 Украина.ру
Главное за ночь 20 июля
Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира. Об этом и других важных событиях рассказал 20 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-20T08:26
2026-07-20T08:26
2026-07-20T08:26
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Следующий чемпионат мира, который состоится в год столетия первого мирового первенства, примут Испания, Марокко и Португалия, три первых матча пройдут в Аргентине, Уругвае, который принимал дебютный турнир в 1930-м, и Парагвае. Испания станет первой страной, которая примет чемпионат мира в ранге действующего чемпиона.🟦 США находятся на грани полномасштабной войны с Ираном после гибели американских военных в Ираке и Иордании, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника. Он обратил внимание WP, что у США недостаточно ресурсов для безопасного проведения операций.🟦 США и их союзники начнут получать новые ракеты Patriot, заказанные на фоне истощения запасов в конфликте с Ираном, не раньше конца 2028 года, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы США.🟦 Конкретных договоренностей по проведению телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи пока нет. Но Путин открыт к таким контактам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.🟦 Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что был бы готов встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях мероприятий по линии АСЕАН на Филиппинах.🟦 Многие американские компании хотят вернуться в Россию, но пока не могут из-за санкционных запретов со стороны США, заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.О других событиях - в материале Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, испания, владимир путин, моджтаба хаменеи, дмитрий песков, украина.ру, асеан
Новости, США, Россия, Испания, Владимир Путин, Моджтаба Хаменеи, Дмитрий Песков, Украина.ру, АСЕАН
Главное за ночь 20 июля
Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира. Об этом и других важных событиях рассказал 20 июля телеграм-канал Украина.ру
Следующий чемпионат мира, который состоится в год столетия первого мирового первенства, примут Испания, Марокко и Португалия, три первых матча пройдут в Аргентине, Уругвае, который принимал дебютный турнир в 1930-м, и Парагвае. Испания станет первой страной, которая примет чемпионат мира в ранге действующего чемпиона.
🟦 США находятся на грани полномасштабной войны с Ираном после гибели американских военных в Ираке и Иордании, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
Он обратил внимание WP, что у США недостаточно ресурсов для безопасного проведения операций.
🟦 США и их союзники начнут получать новые ракеты Patriot, заказанные на фоне истощения запасов в конфликте с Ираном, не раньше конца 2028 года, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы США.
🟦 Конкретных договоренностей по проведению телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи пока нет. Но Путин открыт к таким контактам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
🟦 Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что был бы готов встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях мероприятий по линии АСЕАН на Филиппинах.
🟦 Многие американские компании хотят вернуться в Россию, но пока не могут из-за санкционных запретов со стороны США, заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.