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ВС РФ поразили ВПК и логистику в Киеве и порту Южный — сводка Минобороны на 19 июля
ВС РФ поразили ВПК и логистику в Киеве и порту Южный — сводка Минобороны на 19 июля - 19.07.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили ВПК и логистику в Киеве и порту Южный — сводка Минобороны на 19 июля
Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, по объектам инфраструктуры порта Южный. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2026-07-19T08:33
2026-07-19T08:33
2026-07-19T08:33
сво
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🟥 При ударах ВС РФ в Киеве поражено предприятие, осуществляющее производство систем управления для ракет FР-5 "Фламинго";🟥 В Киеве поражено предприятие "Меридиан" им. С. П. Королева, выпускающее комплектующие для систем наведения ракет "Нептун-МД";🟥 Поражён "Киевский инновационный терминал "Новая почта", осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения;🟥 В Киеве поражено ООО "Оаклайн", осуществляющее производство комплектующих для БПЛА "Дип страйк";🟥 В Киевской области поражён логистический центр Тарасовка "Амтел пропертис", осуществляющий сборку агрегатов для БПЛА;🟥 Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ в порту "Южный".18 июля в Минобороны сообщили об ударах по судам с военными грузами. В порту "Южный" поражён сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ, а в порту Одессы под удары попали два сухогруза с аналогичным назначением.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, киев, киевская область, минобороны, впк, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Киев, Киевская область, Минобороны, ВПК, Вооруженные силы Украины
ВС РФ поразили ВПК и логистику в Киеве и порту Южный — сводка Минобороны на 19 июля
Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, по объектам инфраструктуры порта Южный. Об этом сообщили в Минобороны РФ
🟥 При ударах ВС РФ в Киеве поражено предприятие, осуществляющее производство систем управления для ракет FР-5 "Фламинго";
🟥 В Киеве поражено предприятие "Меридиан" им. С. П. Королева, выпускающее комплектующие для систем наведения ракет "Нептун-МД";
🟥 Поражён "Киевский инновационный терминал "Новая почта", осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения;
🟥 В Киеве поражено ООО "Оаклайн", осуществляющее производство комплектующих для БПЛА "Дип страйк";
🟥 В Киевской области поражён логистический центр Тарасовка "Амтел пропертис", осуществляющий сборку агрегатов для БПЛА;
🟥 Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ в порту "Южный".
18 июля в Минобороны сообщили об ударах по судам с военными грузами. В порту "Южный" поражён сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ, а в порту Одессы под удары попали два сухогруза с аналогичным назначением.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру