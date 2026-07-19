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В Польше продолжает нарастать волна напряженности в отношении украинских беженцев
В Польше продолжает нарастать волна напряженности в отношении украинских беженцев - 19.07.2026 Украина.ру
В Польше продолжает нарастать волна напряженности в отношении украинских беженцев
В польском городе Плоцк местный житель напал на 15-летнего украинца и его подругу за то, что они разговаривали на родном языке. Об этом сообщает TVP Warszawa
2026-07-19T11:09
2026-07-19T11:09
2026-07-19T11:10
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Волна напряжённости в отношении украинских беженцев в Польше продолжает нарастать. Очередной инцидент произошёл в Плоцке, где местный житель напал на 15-летнего подростка из Украины и его подругу. Причиной стало то, что молодые люди общались между собой на украинском языке.Как сообщает TVP3, мужчина в городском автобусе грубо одернул их, заявив, что "в Польше следует говорить по-польски". После оскорблений он ударил юношу ладонью по лицу, а на следующей остановке вытолкал обоих на улицу.Мать пострадавшего рассказала, что сын теперь боится открыто разговаривать на украинском в общественных местах. Прокуратура Плоцка уже начала расследование, однако личность нападавшего пока не установлена.Ранее издание Rzeczpospolita привело статистику, свидетельствующую о росте агрессии в отношении украинцев в Польше. Подробнее в материале В Польше резко возросло число нападений на украинцев из-за ксенофобии — RzeczpospolitaВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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В Польше продолжает нарастать волна напряженности в отношении украинских беженцев
11:09 19.07.2026 (обновлено: 11:10 19.07.2026)
В польском городе Плоцк местный житель напал на 15-летнего украинца и его подругу за то, что они разговаривали на родном языке. Об этом сообщает TVP Warszawa
Волна напряжённости в отношении украинских беженцев в Польше продолжает нарастать. Очередной инцидент произошёл в Плоцке, где местный житель напал на 15-летнего подростка из Украины и его подругу. Причиной стало то, что молодые люди общались между собой на украинском языке.
Как сообщает TVP3, мужчина в городском автобусе грубо одернул их, заявив, что "в Польше следует говорить по-польски". После оскорблений он ударил юношу ладонью по лицу, а на следующей остановке вытолкал обоих на улицу.
Мать пострадавшего рассказала, что сын теперь боится открыто разговаривать на украинском в общественных местах. Прокуратура Плоцка уже начала расследование, однако личность нападавшего пока не установлена.
Ранее издание Rzeczpospolita привело статистику, свидетельствующую о росте агрессии в отношении украинцев в Польше. Подробнее в материале В Польше резко возросло число нападений на украинцев из-за ксенофобии — Rzeczpospolita
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