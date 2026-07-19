https://ukraina.ru/20260719/volna-napryazhennosti-v-otnoshenii-ukrainskikh-bezhentsev-v-polshe-prodolzhaet-narastat-1081623468.html

В Польше продолжает нарастать волна напряженности в отношении украинских беженцев

В Польше продолжает нарастать волна напряженности в отношении украинских беженцев - 19.07.2026 Украина.ру

В Польше продолжает нарастать волна напряженности в отношении украинских беженцев

В польском городе Плоцк местный житель напал на 15-летнего украинца и его подругу за то, что они разговаривали на родном языке. Об этом сообщает TVP Warszawa

2026-07-19T11:09

2026-07-19T11:09

2026-07-19T11:10

новости

польша

украина

россия

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103263/88/1032638843_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_7c3a57375856b79010ce7baf0ed573a7.jpg

Волна напряжённости в отношении украинских беженцев в Польше продолжает нарастать. Очередной инцидент произошёл в Плоцке, где местный житель напал на 15-летнего подростка из Украины и его подругу. Причиной стало то, что молодые люди общались между собой на украинском языке.Как сообщает TVP3, мужчина в городском автобусе грубо одернул их, заявив, что "в Польше следует говорить по-польски". После оскорблений он ударил юношу ладонью по лицу, а на следующей остановке вытолкал обоих на улицу.Мать пострадавшего рассказала, что сын теперь боится открыто разговаривать на украинском в общественных местах. Прокуратура Плоцка уже начала расследование, однако личность нападавшего пока не установлена.Ранее издание Rzeczpospolita привело статистику, свидетельствующую о росте агрессии в отношении украинцев в Польше. Подробнее в материале В Польше резко возросло число нападений на украинцев из-за ксенофобии — RzeczpospolitaВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

польша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, украина, россия, украина.ру