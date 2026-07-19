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Норвежский профессор: ночной удар по Киеву стал ответом на атаку ВСУ по Подмосковью

Норвежский профессор: ночной удар по Киеву стал ответом на атаку ВСУ по Подмосковью - 19.07.2026 Украина.ру

Норвежский профессор: ночной удар по Киеву стал ответом на атаку ВСУ по Подмосковью

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что массированный удар российских войск по Киеву был прямым и быстрым ответом на террористическую атаку украинских формирований. Об этом 19 июля он написал в соцсети X

2026-07-19T14:59

2026-07-19T14:59

2026-07-19T14:59

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"Россия нанесла очень мощный удар по Киеву, выпустив около 40-50 ракет. Это был очень быстрый ответ на вчерашнюю атаку ВСУ по Подмосковью", — отметил Дизен. Целями стали объекты логистики и промышленные предприятия.По оценкам мониторинговых ресурсов, Киев получил "месячную" норму ракет за одну ночь. О ночной атаке на Киев – в материале ВС РФ поразили ВПК и логистику в Киеве и порту Южный — сводка Минобороны на 19 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, киев, россия, подмосковье, впк, минобороны, вооруженные силы украины