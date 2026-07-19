Норвежский профессор: ночной удар по Киеву стал ответом на атаку ВСУ по Подмосковью - 19.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260719/norvezhskiy-professor-nochnoy-udar-po-kievu-stal-otvetom-na-ataku-vsu-po-podmoskovyu-1081627830.html
Норвежский профессор: ночной удар по Киеву стал ответом на атаку ВСУ по Подмосковью
Норвежский профессор: ночной удар по Киеву стал ответом на атаку ВСУ по Подмосковью - 19.07.2026 Украина.ру
Норвежский профессор: ночной удар по Киеву стал ответом на атаку ВСУ по Подмосковью
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что массированный удар российских войск по Киеву был прямым и быстрым ответом на террористическую атаку украинских формирований. Об этом 19 июля он написал в соцсети X
2026-07-19T14:59
2026-07-19T14:59
новости
киев
россия
подмосковье
впк
минобороны
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/10/1081528923_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c568bcbccac7580afa5afd9aea31b494.jpg
"Россия нанесла очень мощный удар по Киеву, выпустив около 40-50 ракет. Это был очень быстрый ответ на вчерашнюю атаку ВСУ по Подмосковью", — отметил Дизен. Целями стали объекты логистики и промышленные предприятия.По оценкам мониторинговых ресурсов, Киев получил "месячную" норму ракет за одну ночь. О ночной атаке на Киев – в материале ВС РФ поразили ВПК и логистику в Киеве и порту Южный — сводка Минобороны на 19 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
киев
россия
подмосковье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/10/1081528923_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_38b3a6d075cfd3efb1f1ddd44c47e3f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, подмосковье, впк, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Россия, Подмосковье, ВПК, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Норвежский профессор: ночной удар по Киеву стал ответом на атаку ВСУ по Подмосковью

14:59 19.07.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать в
ДзенTelegram
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что массированный удар российских войск по Киеву был прямым и быстрым ответом на террористическую атаку украинских формирований. Об этом 19 июля он написал в соцсети X
"Россия нанесла очень мощный удар по Киеву, выпустив около 40-50 ракет. Это был очень быстрый ответ на вчерашнюю атаку ВСУ по Подмосковью", — отметил Дизен.
Целями стали объекты логистики и промышленные предприятия.
По оценкам мониторинговых ресурсов, Киев получил "месячную" норму ракет за одну ночь. О ночной атаке на Киев – в материале ВС РФ поразили ВПК и логистику в Киеве и порту Южный — сводка Минобороны на 19 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевРоссияПодмосковьеВПКМинобороныВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:59Норвежский профессор: ночной удар по Киеву стал ответом на атаку ВСУ по Подмосковью
14:49Российские войска освободили Вольное в Днепропетровской области
14:26Беспилотники ВСУ ударили по жилым домам и автобусу в Курской области
14:04Британские аналитики придумали, как разделить Ормузский пролив без войны
13:37В Харькове на месте прилёта поднимается густой дым. Новости СВО
13:29Россия предложила Индии совместное производство танков Т-90МС с учётом уроков СВО
13:27За сутки ВСУ нанесли удары по рынкам, домам и автомобилям в ЛНР. Есть жертвы
13:22МИД РФ: американские ракеты в Японии — прямая угроза российским рубежам
13:03"Это уже использованный материал": турецкий аналитик вынес приговор Киеву
12:43Не ели по трое суток, воду брали из ручья: пленный рассказал о тяжёлом положении в ВСУ
12:26ВСУ продолжают удары по Белгородской области: двое мирных жителей пострадали
12:23Госдума рассмотрит запрет на получение гражданства мигрантами с любой неснятой судимостью
12:03В ДНР уничтожена украинская пехота и два НРТК. Новости СВО
12:00"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" режиссёра Квинихидзе
11:54Авианосец "Шарль де Голль" следил за Украиной по приказу Макрона
11:22Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУ
11:09В Польше продолжает нарастать волна напряженности в отношении украинских беженцев
10:38Россия пригрозила Южной Корее ответом на размещение Typhon. Главное к этому часу
10:27Мендель: Зеленский уволил кабмин сразу после получения денег от Запада
09:43"Пулеметчик не спит": кто и как защищает автодороги от "хорнетов" в зоне СВО
Лента новостейМолния