Россия предложила Индии совместное производство танков Т-90МС с учётом уроков СВО - 19.07.2026 Украина.ру
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Россия предложила Индии совместное производство танков Т-90МС с учётом уроков СВО
Россия предложила Индии совместное производство танков Т-90МС с учётом уроков СВО - 19.07.2026 Украина.ру
Россия предложила Индии совместное производство танков Т-90МС с учётом уроков СВО
"Рособоронэкспорт" выступил с инициативой о запуске совместного производства усовершенствованных основных боевых танков Т-90МС на индийских предприятиях. Об этом 19 июля сообщает Military Watch Magazine
2026-07-19T13:29
2026-07-19T13:29
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Новая машина получила более мощный двигатель в 1130 лошадиных сил, улучшенное бронирование и цифровые системы управления боем. В конструкцию интегрированы уроки, полученные в ходе специальной военной операции. Проект предполагает не просто продажу техники, а полноценную передачу технологий для локализации сборки.Сотрудничество в этой сфере длится уже четверть века: в мае 2026 года на заводе в Авади был выпущен тысячный танк серии Т-90С по российской лицензии. Учитывая интерес Нью-Дели к укреплению собственного ВПК, подписание нового соглашения выглядит весьма вероятным.Россия и Индия выводят партнёрство на новый уровень. Об этом – в материале Путин подписал закон о бензиновом демпфере и импорте из ИндииВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, индия, украина, владимир путин, впк
Новости, Россия, Индия, Украина, Владимир Путин, ВПК

Россия предложила Индии совместное производство танков Т-90МС с учётом уроков СВО

13:29 19.07.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк9-й фестиваль "День Индии"
9-й фестиваль День Индии - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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"Рособоронэкспорт" выступил с инициативой о запуске совместного производства усовершенствованных основных боевых танков Т-90МС на индийских предприятиях. Об этом 19 июля сообщает Military Watch Magazine
Новая машина получила более мощный двигатель в 1130 лошадиных сил, улучшенное бронирование и цифровые системы управления боем. В конструкцию интегрированы уроки, полученные в ходе специальной военной операции.
Проект предполагает не просто продажу техники, а полноценную передачу технологий для локализации сборки.
Сотрудничество в этой сфере длится уже четверть века: в мае 2026 года на заводе в Авади был выпущен тысячный танк серии Т-90С по российской лицензии. Учитывая интерес Нью-Дели к укреплению собственного ВПК, подписание нового соглашения выглядит весьма вероятным.
Россия и Индия выводят партнёрство на новый уровень. Об этом – в материале Путин подписал закон о бензиновом демпфере и импорте из Индии
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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