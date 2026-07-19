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Россия предложила Индии совместное производство танков Т-90МС с учётом уроков СВО

Россия предложила Индии совместное производство танков Т-90МС с учётом уроков СВО - 19.07.2026 Украина.ру

Россия предложила Индии совместное производство танков Т-90МС с учётом уроков СВО

"Рособоронэкспорт" выступил с инициативой о запуске совместного производства усовершенствованных основных боевых танков Т-90МС на индийских предприятиях. Об этом 19 июля сообщает Military Watch Magazine

2026-07-19T13:29

2026-07-19T13:29

2026-07-19T13:29

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Новая машина получила более мощный двигатель в 1130 лошадиных сил, улучшенное бронирование и цифровые системы управления боем. В конструкцию интегрированы уроки, полученные в ходе специальной военной операции. Проект предполагает не просто продажу техники, а полноценную передачу технологий для локализации сборки.Сотрудничество в этой сфере длится уже четверть века: в мае 2026 года на заводе в Авади был выпущен тысячный танк серии Т-90С по российской лицензии. Учитывая интерес Нью-Дели к укреплению собственного ВПК, подписание нового соглашения выглядит весьма вероятным.Россия и Индия выводят партнёрство на новый уровень. Об этом – в материале Путин подписал закон о бензиновом демпфере и импорте из ИндииВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, индия, украина, владимир путин, впк