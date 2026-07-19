Британские аналитики придумали, как разделить Ормузский пролив без войны
© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
© REUTERS / Stringer
Британский аналитический центр Bourse & Bazaar Foundation разработал компромиссный план управления Персидским заливом. Об этом 19 июля пишет The New York Times
Инициатива предполагает создание региональной коалиции по аналогии с Европейским объединением угля и стали.
Предлагается ввести символическую транзитную пошлину исключительно для нефтяных супертанкеров — это удовлетворит требования Ирана и заинтересует все восемь прибрежных государств в поддержании стабильности.
Военные специалисты считают силовое открытие пролива слишком опасным из-за угрозы минирования и беспилотников. Иранские издания уже выразили заинтересованность в коллективном урегулировании, тогда как позиция США остаётся неопределённой.
Ранее Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном, а Тегеран запланировал совместное с Оманом управление проливом без участия Вашингтона.
Об обстановке в регионе - в материале Иран заблокировал проход судов "до окончания вмешательства США" в регионе на сайте Украина.ру.
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