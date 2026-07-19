МИД РФ: американские ракеты в Японии — прямая угроза российским рубежам
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Москва рассматривает появление американских ракетных комплексов в Японии как прямую угрозу своим дальневосточным рубежам. Об этом 19 июля он сказал в интервью российским информационным агентствам
"Рассматриваем предоставление Токио своей территории для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности как шаг, оказывающий серьёзное негативное влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона", — подчеркнул Руденко.
Комплексы Typhon уже во второй раз развёрнуты в Японии для учений — на этот раз на авиабазе Каноя на острове Кюсю, с перспективой присоединения Австралии.
Установки размещались в сентябре 2025 года, а также находились на севере Филиппин вблизи Тайваня.
Подробнее в материале Японские СМИ открыто пишут о Владивостоке как о цели для ракет
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на