МИД РФ: американские ракеты в Японии — прямая угроза российским рубежам - 19.07.2026 Украина.ру
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МИД РФ: американские ракеты в Японии — прямая угроза российским рубежам
МИД РФ: американские ракеты в Японии — прямая угроза российским рубежам - 19.07.2026 Украина.ру
МИД РФ: американские ракеты в Японии — прямая угроза российским рубежам
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Москва рассматривает появление американских ракетных комплексов в Японии как прямую угрозу своим дальневосточным рубежам. Об этом 19 июля он сказал в интервью российским информационным агентствам
2026-07-19T13:22
2026-07-19T13:22
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мирослав руденко
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"Рассматриваем предоставление Токио своей территории для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности как шаг, оказывающий серьёзное негативное влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона", — подчеркнул Руденко.Комплексы Typhon уже во второй раз развёрнуты в Японии для учений — на этот раз на авиабазе Каноя на острове Кюсю, с перспективой присоединения Австралии. Установки размещались в сентябре 2025 года, а также находились на севере Филиппин вблизи Тайваня. Подробнее в материале Японские СМИ открыто пишут о Владивостоке как о цели для ракетВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, япония, москва, мирослав руденко
Новости, Россия, Япония, Москва, Мирослав Руденко

МИД РФ: американские ракеты в Японии — прямая угроза российским рубежам

13:22 19.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Москва рассматривает появление американских ракетных комплексов в Японии как прямую угрозу своим дальневосточным рубежам. Об этом 19 июля он сказал в интервью российским информационным агентствам
"Рассматриваем предоставление Токио своей территории для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности как шаг, оказывающий серьёзное негативное влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона", — подчеркнул Руденко.
Комплексы Typhon уже во второй раз развёрнуты в Японии для учений — на этот раз на авиабазе Каноя на острове Кюсю, с перспективой присоединения Австралии.
Установки размещались в сентябре 2025 года, а также находились на севере Филиппин вблизи Тайваня.
Подробнее в материале Японские СМИ открыто пишут о Владивостоке как о цели для ракет
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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