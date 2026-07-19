https://ukraina.ru/20260719/mid-rf-amerikanskie-rakety-v-yaponii--pryamaya-ugroza-rossiyskim-rubezham-1081625533.html

МИД РФ: американские ракеты в Японии — прямая угроза российским рубежам

МИД РФ: американские ракеты в Японии — прямая угроза российским рубежам - 19.07.2026 Украина.ру

МИД РФ: американские ракеты в Японии — прямая угроза российским рубежам

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Москва рассматривает появление американских ракетных комплексов в Японии как прямую угрозу своим дальневосточным рубежам. Об этом 19 июля он сказал в интервью российским информационным агентствам

2026-07-19T13:22

2026-07-19T13:22

2026-07-19T13:22

новости

россия

япония

москва

мирослав руденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063512201_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_aeb579e5b06b4218f5fd80328b5890de.jpg

"Рассматриваем предоставление Токио своей территории для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности как шаг, оказывающий серьёзное негативное влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона", — подчеркнул Руденко.Комплексы Typhon уже во второй раз развёрнуты в Японии для учений — на этот раз на авиабазе Каноя на острове Кюсю, с перспективой присоединения Австралии. Установки размещались в сентябре 2025 года, а также находились на севере Филиппин вблизи Тайваня. Подробнее в материале Японские СМИ открыто пишут о Владивостоке как о цели для ракетВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

япония

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, япония, москва, мирослав руденко