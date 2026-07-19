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Силовики взломали смартфон экс-главы Минобороны Украины Фёдорова

Силовики взломали смартфон экс-главы Минобороны Украины Фёдорова - 19.07.2026 Украина.ру

Силовики взломали смартфон экс-главы Минобороны Украины Фёдорова

Российские силовики получили доступ к личным данным бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова, включая адреса электронной почты и номера телефонов. Об этом сообщают СМИ

2026-07-19T07:42

2026-07-19T07:42

2026-07-19T07:42

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Сотрудники российских силовых структур получили доступ к электронным устройствам экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова.Анализ полученных данных показал, что бывший главком украинского военного ведомства использовал российские IT-платформы и пользовался цифровыми услугами российских компаний."Стоит спросить у Фёдорова, кто такой Артём Григорьевич К. с номером, зарегистрированным в Чувашии, и зачем ему постоянное общение с этим контактом. Наконец, существуют и куда более сложные вопросы. Зачем Фёдоров сохранил в мобильном некого гражданина Румынии и назвал его "Румынский кот"?" — приводит источник слова из силовых структур.После отставки Фёдорова его данные перестали представлять оперативный интерес, поэтому их решили обнародовать. Ранее издание EUObserver сообщило, что отставка министра обороны Украины Михаила Федорова вызвала обеспокоенность в Европе. Подробнее в материале Европа обеспокоена судьбой военных соглашений с Украиной после увольнения Федорова — EUObserverВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, украина.ру, европа, румыния, михаил федоров