https://ukraina.ru/20260719/rossiya-prigrozila-yuzhnoy-koree-otvetom-na-razmeschenie-typhon-glavnoe-k-etomu-chasu-1081623245.html
Россия пригрозила Южной Корее ответом на размещение Typhon. Главное к этому часу
Россия пригрозила Южной Корее ответом на размещение Typhon. Главное к этому часу - 19.07.2026 Украина.ру
Россия пригрозила Южной Корее ответом на размещение Typhon. Главное к этому часу
РФ соответствующе отреагирует в случае размещения Республикой Кореей комплексов Typhon, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Об этом и других новостях к этому часу 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-19T10:38
2026-07-19T10:38
2026-07-19T10:38
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новости
украина
иран
ян таксюр
вооруженные силы украины
упц
"азов"
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058547566_0:57:1953:1157_1920x0_80_0_0_db7a4bf9f023b87d24f058e574148b43.jpg
🟦 Боевики "Азова"* получают деньги за участие в захвате храмов УПЦ на Украине. Об этом рассказал украинский и российский православный писатель и публицист Ян Таксюр;🟦 ВСУ заставляют родных колумбийцев ехать за свой счет на Украину за выплатами. Об этом сообщил отец сдавшегося ВС РФ колумбийца Уильям Гальего Ариас;🟦 ПВО Ирана сбила беспилотник MQ-9 Reaper над городом Ахваз, сообщает агентство Tasnim;🟦 Положительное воздействие Пекина на Брюссель по урегулированию на Украине принесет пользу простым европейцам и поможет достичь устойчивого мира. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко;🟦 Расходы Украины на военные нужды в 2026 году уже составляют рекордные $98 млрд, свидетельствуют подсчеты СМИ на основе данных министерства финансов страны.Эти расходы более чем в два раза превышают бюджет Украины ($47,5 млрд) и составляют почти половину ВВП страны (порядка $214 млрд в 2025 году);🟦 США ударили по иранским объектам ПВО, складам с ракетами и беспилотниками, а также по силам КСИР, сообщило Центральное командование американскими ВС.На Ближнем Востоке сейчас находятся более 50 тысяч американских военнослужащих, добавили в CENTCOM.*Организация признана террористической и запрещена в РФВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, новости, украина, иран, ян таксюр, вооруженные силы украины, упц, "азов"
Россия, Новости, Украина, Иран, Ян Таксюр, Вооруженные силы Украины, УПЦ, "Азов"
Россия пригрозила Южной Корее ответом на размещение Typhon. Главное к этому часу
РФ соответствующе отреагирует в случае размещения Республикой Кореей комплексов Typhon, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Об этом и других новостях к этому часу 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 Боевики "Азова"* получают деньги за участие в захвате храмов УПЦ на Украине. Об этом рассказал украинский и российский православный писатель и публицист Ян Таксюр;
🟦 ВСУ заставляют родных колумбийцев ехать за свой счет на Украину за выплатами. Об этом сообщил отец сдавшегося ВС РФ колумбийца Уильям Гальего Ариас;
🟦 ПВО Ирана сбила беспилотник MQ-9 Reaper над городом Ахваз, сообщает агентство Tasnim;
🟦 Положительное воздействие Пекина на Брюссель по урегулированию на Украине принесет пользу простым европейцам и поможет достичь устойчивого мира. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко;
🟦 Расходы Украины на военные нужды в 2026 году уже составляют рекордные $98 млрд, свидетельствуют подсчеты СМИ на основе данных министерства финансов страны.
Эти расходы более чем в два раза превышают бюджет Украины ($47,5 млрд) и составляют почти половину ВВП страны (порядка $214 млрд в 2025 году);
🟦 США ударили по иранским объектам ПВО, складам с ракетами и беспилотниками, а также по силам КСИР, сообщило Центральное командование американскими ВС.
На Ближнем Востоке сейчас находятся более 50 тысяч американских военнослужащих, добавили в CENTCOM.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру