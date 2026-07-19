Россия пригрозила Южной Корее ответом на размещение Typhon. Главное к этому часу - 19.07.2026 Украина.ру
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Россия пригрозила Южной Корее ответом на размещение Typhon. Главное к этому часу
Россия пригрозила Южной Корее ответом на размещение Typhon. Главное к этому часу - 19.07.2026 Украина.ру
Россия пригрозила Южной Корее ответом на размещение Typhon. Главное к этому часу
РФ соответствующе отреагирует в случае размещения Республикой Кореей комплексов Typhon, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Об этом и других новостях к этому часу 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-19T10:38
2026-07-19T10:38
россия
новости
украина
иран
ян таксюр
вооруженные силы украины
упц
"азов"
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🟦 Боевики "Азова"* получают деньги за участие в захвате храмов УПЦ на Украине. Об этом рассказал украинский и российский православный писатель и публицист Ян Таксюр;🟦 ВСУ заставляют родных колумбийцев ехать за свой счет на Украину за выплатами. Об этом сообщил отец сдавшегося ВС РФ колумбийца Уильям Гальего Ариас;🟦 ПВО Ирана сбила беспилотник MQ-9 Reaper над городом Ахваз, сообщает агентство Tasnim;🟦 Положительное воздействие Пекина на Брюссель по урегулированию на Украине принесет пользу простым европейцам и поможет достичь устойчивого мира. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко;🟦 Расходы Украины на военные нужды в 2026 году уже составляют рекордные $98 млрд, свидетельствуют подсчеты СМИ на основе данных министерства финансов страны.Эти расходы более чем в два раза превышают бюджет Украины ($47,5 млрд) и составляют почти половину ВВП страны (порядка $214 млрд в 2025 году);🟦 США ударили по иранским объектам ПВО, складам с ракетами и беспилотниками, а также по силам КСИР, сообщило Центральное командование американскими ВС.На Ближнем Востоке сейчас находятся более 50 тысяч американских военнослужащих, добавили в CENTCOM.*Организация признана террористической и запрещена в РФВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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россия, новости, украина, иран, ян таксюр, вооруженные силы украины, упц, "азов"
Россия, Новости, Украина, Иран, Ян Таксюр, Вооруженные силы Украины, УПЦ, "Азов"

Россия пригрозила Южной Корее ответом на размещение Typhon. Главное к этому часу

10:38 19.07.2026
 
© РИА Новости . Андрей Ольферт / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Андрей Ольферт
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РФ соответствующе отреагирует в случае размещения Республикой Кореей комплексов Typhon, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Об этом и других новостях к этому часу 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 Боевики "Азова"* получают деньги за участие в захвате храмов УПЦ на Украине. Об этом рассказал украинский и российский православный писатель и публицист Ян Таксюр;
🟦 ВСУ заставляют родных колумбийцев ехать за свой счет на Украину за выплатами. Об этом сообщил отец сдавшегося ВС РФ колумбийца Уильям Гальего Ариас;
🟦 ПВО Ирана сбила беспилотник MQ-9 Reaper над городом Ахваз, сообщает агентство Tasnim;
🟦 Положительное воздействие Пекина на Брюссель по урегулированию на Украине принесет пользу простым европейцам и поможет достичь устойчивого мира. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко;
🟦 Расходы Украины на военные нужды в 2026 году уже составляют рекордные $98 млрд, свидетельствуют подсчеты СМИ на основе данных министерства финансов страны.
Эти расходы более чем в два раза превышают бюджет Украины ($47,5 млрд) и составляют почти половину ВВП страны (порядка $214 млрд в 2025 году);
🟦 США ударили по иранским объектам ПВО, складам с ракетами и беспилотниками, а также по силам КСИР, сообщило Центральное командование американскими ВС.
На Ближнем Востоке сейчас находятся более 50 тысяч американских военнослужащих, добавили в CENTCOM.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ
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