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В Харькове на месте прилёта поднимается густой дым. Новости СВО

В Харькове на месте прилёта поднимается густой дым. Новости СВО - 19.07.2026 Украина.ру

В Харькове на месте прилёта поднимается густой дым. Новости СВО

В Харькове после удара ВС РФ поднимается густой дым. Об этом и других военных новостях 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-19T13:37

2026-07-19T13:37

2026-07-19T13:37

сво

спецоперация

россия

харьков

сергей собянин

украина.ру

вооруженные силы украины

владимир сальдо

крымский мост

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🟥 Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщает мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб;🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту;🟥 Удар нанесён по Очакову в Николаевской области. Сообщается о взрывах;🟥За 18–19 июля в результате ударов украинских сил по Херсонской области пострадали четыре человека, сообщил губернатор Владимир Сальдо. В Великих Копанях мужчина 1973 года рождения госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. В Великой Лепетихе в результате двух атак БПЛА ранения получили мужчины 1950, 1970 и 1969 годов рождения — все доставлены в Нижнесерогозскую ЦРБ. Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в 20 населённых пунктах, включая Каховку, Новую Каховку, Скадовск и Чаплинку.19 июля Северион Дангадзе, директор по развитию компании UKRTAC, сообщил, что завод и склады предприятия были уничтожены в результате ракетного удара ВС РФ. UKRTAC входит в число крупнейших украинских производителей военной продукции. Подробнее в материале Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

харьков

крымский мост

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, харьков, сергей собянин, украина.ру, вооруженные силы украины, владимир сальдо, крымский мост