В Харькове на месте прилёта поднимается густой дым. Новости СВО - 19.07.2026 Украина.ру
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В Харькове на месте прилёта поднимается густой дым. Новости СВО
В Харькове на месте прилёта поднимается густой дым. Новости СВО - 19.07.2026 Украина.ру
В Харькове на месте прилёта поднимается густой дым. Новости СВО
В Харькове после удара ВС РФ поднимается густой дым. Об этом и других военных новостях 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-19T13:37
2026-07-19T13:37
сво
спецоперация
россия
харьков
сергей собянин
украина.ру
вооруженные силы украины
владимир сальдо
крымский мост
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🟥 Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщает мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб;🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту;🟥 Удар нанесён по Очакову в Николаевской области. Сообщается о взрывах;🟥За 18–19 июля в результате ударов украинских сил по Херсонской области пострадали четыре человека, сообщил губернатор Владимир Сальдо. В Великих Копанях мужчина 1973 года рождения госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. В Великой Лепетихе в результате двух атак БПЛА ранения получили мужчины 1950, 1970 и 1969 годов рождения — все доставлены в Нижнесерогозскую ЦРБ. Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в 20 населённых пунктах, включая Каховку, Новую Каховку, Скадовск и Чаплинку.19 июля Северион Дангадзе, директор по развитию компании UKRTAC, сообщил, что завод и склады предприятия были уничтожены в результате ракетного удара ВС РФ. UKRTAC входит в число крупнейших украинских производителей военной продукции. Подробнее в материале Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, россия, харьков, сергей собянин, украина.ру, вооруженные силы украины, владимир сальдо, крымский мост
СВО, Спецоперация, Россия, Харьков, Сергей Собянин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Крымский мост

В Харькове на месте прилёта поднимается густой дым. Новости СВО

13:37 19.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ruЖители некоторых районов Киева жалуются на дым и едкий запах, пишут СМИ
Жители некоторых районов Киева жалуются на дым и едкий запах, пишут СМИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© telegram ukr_2025_ru
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В Харькове после удара ВС РФ поднимается густой дым. Об этом и других военных новостях 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщает мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб;
🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту;
🟥 Удар нанесён по Очакову в Николаевской области. Сообщается о взрывах;
🟥За 18–19 июля в результате ударов украинских сил по Херсонской области пострадали четыре человека, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
В Великих Копанях мужчина 1973 года рождения госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. В Великой Лепетихе в результате двух атак БПЛА ранения получили мужчины 1950, 1970 и 1969 годов рождения — все доставлены в Нижнесерогозскую ЦРБ. Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в 20 населённых пунктах, включая Каховку, Новую Каховку, Скадовск и Чаплинку.
19 июля Северион Дангадзе, директор по развитию компании UKRTAC, сообщил, что завод и склады предприятия были уничтожены в результате ракетного удара ВС РФ. UKRTAC входит в число крупнейших украинских производителей военной продукции. Подробнее в материале Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУ
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