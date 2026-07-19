https://ukraina.ru/20260719/v-kharkove-na-meste-prilta-podnimaetsya-gustoy-dym-novosti-svo-1081624526.html
В Харькове на месте прилёта поднимается густой дым. Новости СВО
В Харькове на месте прилёта поднимается густой дым. Новости СВО - 19.07.2026 Украина.ру
В Харькове на месте прилёта поднимается густой дым. Новости СВО
В Харькове после удара ВС РФ поднимается густой дым. Об этом и других военных новостях 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-19T13:37
2026-07-19T13:37
2026-07-19T13:37
сво
спецоперация
россия
харьков
сергей собянин
украина.ру
вооруженные силы украины
владимир сальдо
крымский мост
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🟥 Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщает мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб;🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту;🟥 Удар нанесён по Очакову в Николаевской области. Сообщается о взрывах;🟥За 18–19 июля в результате ударов украинских сил по Херсонской области пострадали четыре человека, сообщил губернатор Владимир Сальдо. В Великих Копанях мужчина 1973 года рождения госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. В Великой Лепетихе в результате двух атак БПЛА ранения получили мужчины 1950, 1970 и 1969 годов рождения — все доставлены в Нижнесерогозскую ЦРБ. Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в 20 населённых пунктах, включая Каховку, Новую Каховку, Скадовск и Чаплинку.19 июля Северион Дангадзе, директор по развитию компании UKRTAC, сообщил, что завод и склады предприятия были уничтожены в результате ракетного удара ВС РФ. UKRTAC входит в число крупнейших украинских производителей военной продукции. Подробнее в материале Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
харьков
крымский мост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/06/1081079449_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_6d4acf18853269841b562dc3dc9d85e0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, харьков, сергей собянин, украина.ру, вооруженные силы украины, владимир сальдо, крымский мост
СВО, Спецоперация, Россия, Харьков, Сергей Собянин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Крымский мост
В Харькове на месте прилёта поднимается густой дым. Новости СВО
В Харькове после удара ВС РФ поднимается густой дым. Об этом и других военных новостях 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщает мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб;
🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту;
🟥 Удар нанесён по Очакову в Николаевской области. Сообщается о взрывах;
🟥За 18–19 июля в результате ударов украинских сил по Херсонской области пострадали четыре человека, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
В Великих Копанях мужчина 1973 года рождения госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. В Великой Лепетихе в результате двух атак БПЛА ранения получили мужчины 1950, 1970 и 1969 годов рождения — все доставлены в Нижнесерогозскую ЦРБ. Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в 20 населённых пунктах, включая Каховку, Новую Каховку, Скадовск и Чаплинку.
19 июля Северион Дангадзе, директор по развитию компании UKRTAC, сообщил, что завод и склады предприятия были уничтожены в результате ракетного удара ВС РФ. UKRTAC входит в число крупнейших украинских производителей военной продукции. Подробнее в материале Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУ
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру