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Мендель: Зеленский уволил кабмин сразу после получения денег от Запада

Мендель: Зеленский уволил кабмин сразу после получения денег от Запада - 19.07.2026 Украина.ру

Мендель: Зеленский уволил кабмин сразу после получения денег от Запада

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X заявила, что роспуск кабинета министров произошёл сразу после того, как Киев объявил о получении финансирования на войну на два года вперёд.

2026-07-19T10:27

2026-07-19T10:27

2026-07-19T10:27

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Экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель обратила внимание на странное совпадение: Владимир Зеленский отправил правительство в отставку буквально через неделю после того, как Киев объявил о получении средств на ведение боевых действий."Фактически, Зеленский сменил все правительство всего через неделю после того, как Украина объявила, что получила недостающие средства, необходимые для финансирования войны в течение следующих двух лет", — написала Мендель в X.Она также добавила, что подобные сценарии уже случались ранее. По её мнению, Европа проявляет удивительное терпение, которое объясняется корыстным интересом: десятки миллиардов, называемые "помощью Украине", на самом деле перераспределяются между европейскими странами для развития их собственной военной промышленности. Европа, по сути, оплачивает свои заводы, а затем поставляет готовые боеприпасы и оборудование Киеву.14 июля Верховная Рада уволила Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства, включая главу Минобороны Михаила Федорова. На следующий день Зеленский внёс в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, и в четверг Рада утвердила его кандидатуру. Во многих городах страны прошли митинги с требованием вернуть Федорова в министерское кресло.Кроме того 17 июля кабмин назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, киев, украина, владимир зеленский, рада, верховная рада, юлия мендель, михаил федоров, минобороны, европа