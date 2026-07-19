"Резервов у ВСУ нет": Украина больше не может восполнять потери локомотивов — Алехин - 19.07.2026 Украина.ру
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"Резервов у ВСУ нет": Украина больше не может восполнять потери локомотивов — Алехин
"Резервов у ВСУ нет": Украина больше не может восполнять потери локомотивов — Алехин - 19.07.2026 Украина.ру
"Резервов у ВСУ нет": Украина больше не может восполнять потери локомотивов — Алехин
ВС России сменили тактику ударов по железной дороге Украины, целенаправленно уничтожая локомотивы — самый сложный для восстановления элемент инфраструктуры. Потеря даже нескольких процентов тяги вызывает обрушение всей логистики ВСУ. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2026-07-19T05:45
2026-07-19T05:45
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Автор отмечает, что ВС РФ перешли к систематическому уничтожению локомотивов противника, отказавшись от ударов по тяговым подстанциям. По его данным, реальный рабочий парк локомотивов на Украине, способных тянуть тяжелые эшелоны, намного меньше официальных цифр, что делает потери ещё более чувствительными для врага.Эффективность ударов, как подчеркивает Алёхин, оценивается не по количеству сожженной техники, а по тому, насколько обрушивается пропускная способность всей железнодорожной сети Украины. "Даже потеря нескольких процентов тяги вызывает обрушение всей логистики ВСУ. Один выбитый из графика магистральный локомотив останавливает весь участок пути", — поясняет автор.Эксперт резюмирует, что восполнить потери локомотивов противник не может — резервов нет, а заменить технику на рынке невозможно. После 2014 года Украина лишилась российских локомотивов, а единичные поставки западной техники не способны закрыть образовавшийся дефицит. "Резерва у противника нет: чтобы заменить одну машину, приходится снимать другую с направления, оголяя его. В отличие от грузовиков, магистральный локомотив нельзя купить на рынке", — констатирует автор материала.Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.Уничтожение морской инфраструктуры Украины в районе Одессы создаст хорошие условия для высадки десанта. Это может стать решающим фактором в победе над всем Западом. Подробнее об этом — в материале "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.
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"Резервов у ВСУ нет": Украина больше не может восполнять потери локомотивов — Алехин

05:45 19.07.2026
 
© Фото : Нацполиция Украины
- РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Нацполиция Украины
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ВС России сменили тактику ударов по железной дороге Украины, целенаправленно уничтожая локомотивы — самый сложный для восстановления элемент инфраструктуры. Потеря даже нескольких процентов тяги вызывает обрушение всей логистики ВСУ. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Автор отмечает, что ВС РФ перешли к систематическому уничтожению локомотивов противника, отказавшись от ударов по тяговым подстанциям. По его данным, реальный рабочий парк локомотивов на Украине, способных тянуть тяжелые эшелоны, намного меньше официальных цифр, что делает потери ещё более чувствительными для врага.
Эффективность ударов, как подчеркивает Алёхин, оценивается не по количеству сожженной техники, а по тому, насколько обрушивается пропускная способность всей железнодорожной сети Украины.
"Даже потеря нескольких процентов тяги вызывает обрушение всей логистики ВСУ. Один выбитый из графика магистральный локомотив останавливает весь участок пути", — поясняет автор.
Эксперт резюмирует, что восполнить потери локомотивов противник не может — резервов нет, а заменить технику на рынке невозможно. После 2014 года Украина лишилась российских локомотивов, а единичные поставки западной техники не способны закрыть образовавшийся дефицит.
"Резерва у противника нет: чтобы заменить одну машину, приходится снимать другую с направления, оголяя его. В отличие от грузовиков, магистральный локомотив нельзя купить на рынке", — констатирует автор материала.
Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.
Уничтожение морской инфраструктуры Украины в районе Одессы создаст хорошие условия для высадки десанта. Это может стать решающим фактором в победе над всем Западом. Подробнее об этом — в материале "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.
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