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За сутки ВСУ нанесли удары по рынкам, домам и автомобилям в ЛНР. Есть жертвы
За сутки ВСУ нанесли удары по рынкам, домам и автомобилям в ЛНР. Есть жертвы - 19.07.2026 Украина.ру
За сутки ВСУ нанесли удары по рынкам, домам и автомобилям в ЛНР. Есть жертвы
За минувшие сутки украинские силы нанесли удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре ЛНР. В результате атак погибла женщина, ещё несколько человек пострадали Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник
2026-07-19T13:27
2026-07-19T13:27
2026-07-19T13:27
сво
спецоперация
лнр
россия
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леонид пасечник
вооруженные силы украины
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украина.ру
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Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о многочисленных атаках украинских БПЛА на гражданские объекты и жилые зоны республики. Благодаря работе ПВО и мобильных огневых групп удалось уничтожить порядка 20 воздушных целей.🟥 В Троицком муниципальном округе украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль семейной пары. Ранения получил 64-летний мужчина, его жена погибла от полученных травм.🟥 В Кременной под удар попал частный сектор. Пострадала 69-летняя женщина, находившаяся во дворе дома. Также ВСУ нанесли удар вблизи магазина, где ранения получил 70-летний мужчина.🟥 В Лисичанске беспилотник ударил вблизи девятиэтажного жилого дома. Пострадавших нет, но повреждены остекление и несколько легковых автомобилей.🟥 В Луганске украинские БПЛА атаковали территорию оптового продуктового рынка "Околица" — повреждены гражданские грузовики. Удары также нанесены по производственному комплексу в Первомайске и автомобильным стоянкам в Брянке и Рубежном. Пострадавших нет.🟥 Гражданская инфраструктура пострадала в Станично-Луганском, Новоайдарском и Свердловском муниципальных округах. Последствия ударов фиксируют следователи СУ СК России по ЛНР.Ранее телеграм-канал INSIDER UA сообщил, что в ночь на 19 июля по Киеву и области было выпущено около 40 баллистических ракет — это стало самым массовым применением такого оружия по украинской столице за весь период конфликта. Подробнее в материале Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликтаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, лнр, россия, киев, леонид пасечник, вооруженные силы украины, ск рф, украина.ру
СВО, Спецоперация, ЛНР, Россия, Киев, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Украина.ру
За сутки ВСУ нанесли удары по рынкам, домам и автомобилям в ЛНР. Есть жертвы
За минувшие сутки украинские силы нанесли удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре ЛНР. В результате атак погибла женщина, ещё несколько человек пострадали Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о многочисленных атаках украинских БПЛА на гражданские объекты и жилые зоны республики. Благодаря работе ПВО и мобильных огневых групп удалось уничтожить порядка 20 воздушных целей.
🟥 В Троицком муниципальном округе украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль семейной пары. Ранения получил 64-летний мужчина, его жена погибла от полученных травм.
🟥 В Кременной под удар попал частный сектор. Пострадала 69-летняя женщина, находившаяся во дворе дома. Также ВСУ нанесли удар вблизи магазина, где ранения получил 70-летний мужчина.
🟥 В Лисичанске беспилотник ударил вблизи девятиэтажного жилого дома. Пострадавших нет, но повреждены остекление и несколько легковых автомобилей.
🟥 В Луганске украинские БПЛА атаковали территорию оптового продуктового рынка "Околица" — повреждены гражданские грузовики. Удары также нанесены по производственному комплексу в Первомайске и автомобильным стоянкам в Брянке и Рубежном. Пострадавших нет.
🟥 Гражданская инфраструктура пострадала в Станично-Луганском, Новоайдарском и Свердловском муниципальных округах. Последствия ударов фиксируют следователи СУ СК России по ЛНР.
Ранее телеграм-канал INSIDER UA сообщил, что в ночь на 19 июля по Киеву и области было выпущено около 40 баллистических ракет — это стало самым массовым применением такого оружия по украинской столице за весь период конфликта. Подробнее в материале Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликта
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