За сутки ВСУ нанесли удары по рынкам, домам и автомобилям в ЛНР. Есть жертвы - 19.07.2026 Украина.ру
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За сутки ВСУ нанесли удары по рынкам, домам и автомобилям в ЛНР. Есть жертвы
За сутки ВСУ нанесли удары по рынкам, домам и автомобилям в ЛНР. Есть жертвы - 19.07.2026 Украина.ру
За сутки ВСУ нанесли удары по рынкам, домам и автомобилям в ЛНР. Есть жертвы
За минувшие сутки украинские силы нанесли удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре ЛНР. В результате атак погибла женщина, ещё несколько человек пострадали Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник
2026-07-19T13:27
2026-07-19T13:27
сво
спецоперация
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россия
киев
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о многочисленных атаках украинских БПЛА на гражданские объекты и жилые зоны республики. Благодаря работе ПВО и мобильных огневых групп удалось уничтожить порядка 20 воздушных целей.🟥 В Троицком муниципальном округе украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль семейной пары. Ранения получил 64-летний мужчина, его жена погибла от полученных травм.🟥 В Кременной под удар попал частный сектор. Пострадала 69-летняя женщина, находившаяся во дворе дома. Также ВСУ нанесли удар вблизи магазина, где ранения получил 70-летний мужчина.🟥 В Лисичанске беспилотник ударил вблизи девятиэтажного жилого дома. Пострадавших нет, но повреждены остекление и несколько легковых автомобилей.🟥 В Луганске украинские БПЛА атаковали территорию оптового продуктового рынка "Околица" — повреждены гражданские грузовики. Удары также нанесены по производственному комплексу в Первомайске и автомобильным стоянкам в Брянке и Рубежном. Пострадавших нет.🟥 Гражданская инфраструктура пострадала в Станично-Луганском, Новоайдарском и Свердловском муниципальных округах. Последствия ударов фиксируют следователи СУ СК России по ЛНР.Ранее телеграм-канал INSIDER UA сообщил, что в ночь на 19 июля по Киеву и области было выпущено около 40 баллистических ракет — это стало самым массовым применением такого оружия по украинской столице за весь период конфликта. Подробнее в материале Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликтаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, лнр, россия, киев, леонид пасечник, вооруженные силы украины, ск рф, украина.ру
СВО, Спецоперация, ЛНР, Россия, Киев, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Украина.ру

За сутки ВСУ нанесли удары по рынкам, домам и автомобилям в ЛНР. Есть жертвы

13:27 19.07.2026
 
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В Рубежном (ЛНР) БПЛА дважды атаковал место пожара - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
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За минувшие сутки украинские силы нанесли удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре ЛНР. В результате атак погибла женщина, ещё несколько человек пострадали Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о многочисленных атаках украинских БПЛА на гражданские объекты и жилые зоны республики. Благодаря работе ПВО и мобильных огневых групп удалось уничтожить порядка 20 воздушных целей.
🟥 В Троицком муниципальном округе украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль семейной пары. Ранения получил 64-летний мужчина, его жена погибла от полученных травм.
🟥 В Кременной под удар попал частный сектор. Пострадала 69-летняя женщина, находившаяся во дворе дома. Также ВСУ нанесли удар вблизи магазина, где ранения получил 70-летний мужчина.
🟥 В Лисичанске беспилотник ударил вблизи девятиэтажного жилого дома. Пострадавших нет, но повреждены остекление и несколько легковых автомобилей.
🟥 В Луганске украинские БПЛА атаковали территорию оптового продуктового рынка "Околица" — повреждены гражданские грузовики. Удары также нанесены по производственному комплексу в Первомайске и автомобильным стоянкам в Брянке и Рубежном. Пострадавших нет.
🟥 Гражданская инфраструктура пострадала в Станично-Луганском, Новоайдарском и Свердловском муниципальных округах. Последствия ударов фиксируют следователи СУ СК России по ЛНР.
Ранее телеграм-канал INSIDER UA сообщил, что в ночь на 19 июля по Киеву и области было выпущено около 40 баллистических ракет — это стало самым массовым применением такого оружия по украинской столице за весь период конфликта. Подробнее в материале Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликта
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