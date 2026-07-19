Не ели по трое суток, воду брали из ручья: пленный рассказал о тяжёлом положении в ВСУ - 19.07.2026 Украина.ру
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Не ели по трое суток, воду брали из ручья: пленный рассказал о тяжёлом положении в ВСУ
Не ели по трое суток, воду брали из ручья: пленный рассказал о тяжёлом положении в ВСУ - 19.07.2026 Украина.ру
Не ели по трое суток, воду брали из ручья: пленный рассказал о тяжёлом положении в ВСУ
Военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Украины Людвиг Малаховский, попавший в плен, раскрыл катастрофическую ситуацию со снабжением в украинской армии. Об этом 19 июля он рассказал РИА Новости
2026-07-19T12:43
2026-07-19T12:43
новости
украина
константиновка
александр сырский
вооруженные силы украины
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"У меня был голодный обморок. По трое суток не кушали, воды вообще не было", — сообщил пленный. По его словам, еду доставляли раз в три дня: на четверых — две банки тушёнки, лапша, чай и сахар. Воду брали из ручья, а кофе просто жевали.Проблемы со снабжением на передовой — дефицит продовольствия, воды, боеприпасов и медикаментов — подтверждаются показаниями других пленных и данными радиоперехватов. Ранее уже сообщалось, что на одном из направлений украинским военным приходилось питаться улитками.Киевский режим бросает людей в мясные штурмы, не обеспечивая даже элементарными нуждами. Об этом – в материале Сырский запретил подкрепление в Константиновку и приказал умирать на позицияхВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, константиновка, александр сырский, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Константиновка, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины

Не ели по трое суток, воду брали из ручья: пленный рассказал о тяжёлом положении в ВСУ

12:43 19.07.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Украины Людвиг Малаховский, попавший в плен, раскрыл катастрофическую ситуацию со снабжением в украинской армии. Об этом 19 июля он рассказал РИА Новости
"У меня был голодный обморок. По трое суток не кушали, воды вообще не было", — сообщил пленный.
По его словам, еду доставляли раз в три дня: на четверых — две банки тушёнки, лапша, чай и сахар. Воду брали из ручья, а кофе просто жевали.
Проблемы со снабжением на передовой — дефицит продовольствия, воды, боеприпасов и медикаментов — подтверждаются показаниями других пленных и данными радиоперехватов. Ранее уже сообщалось, что на одном из направлений украинским военным приходилось питаться улитками.
Киевский режим бросает людей в мясные штурмы, не обеспечивая даже элементарными нуждами. Об этом – в материале Сырский запретил подкрепление в Константиновку и приказал умирать на позициях
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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