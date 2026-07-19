https://ukraina.ru/20260719/ne-eli-po-troe-sutok-vodu-brali-iz-ruchya-plennyy-rasskazal-o-tyazhlom-polozhenii-v-vsu-1081624400.html

Не ели по трое суток, воду брали из ручья: пленный рассказал о тяжёлом положении в ВСУ

Не ели по трое суток, воду брали из ручья: пленный рассказал о тяжёлом положении в ВСУ - 19.07.2026 Украина.ру

Не ели по трое суток, воду брали из ручья: пленный рассказал о тяжёлом положении в ВСУ

Военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Украины Людвиг Малаховский, попавший в плен, раскрыл катастрофическую ситуацию со снабжением в украинской армии. Об этом 19 июля он рассказал РИА Новости

2026-07-19T12:43

2026-07-19T12:43

2026-07-19T12:43

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украина

константиновка

александр сырский

вооруженные силы украины

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"У меня был голодный обморок. По трое суток не кушали, воды вообще не было", — сообщил пленный. По его словам, еду доставляли раз в три дня: на четверых — две банки тушёнки, лапша, чай и сахар. Воду брали из ручья, а кофе просто жевали.Проблемы со снабжением на передовой — дефицит продовольствия, воды, боеприпасов и медикаментов — подтверждаются показаниями других пленных и данными радиоперехватов. Ранее уже сообщалось, что на одном из направлений украинским военным приходилось питаться улитками.Киевский режим бросает людей в мясные штурмы, не обеспечивая даже элементарными нуждами. Об этом – в материале Сырский запретил подкрепление в Константиновку и приказал умирать на позицияхВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, константиновка, александр сырский, вооруженные силы украины