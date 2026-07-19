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Авианосец "Шарль де Голль" следил за Украиной по приказу Макрона
Авианосец "Шарль де Голль" следил за Украиной по приказу Макрона - 19.07.2026 Украина.ру
Авианосец "Шарль де Голль" следил за Украиной по приказу Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон поручил авианосной группе во главе с "Шарлем де Голлем" вести разведку ситуации на Украине. Об этом заявил газете Journal du Dimanche командующий формированием адмирал Тибо Одо де Поссес
2026-07-19T11:54
2026-07-19T11:54
2026-07-19T11:54
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шарль де голль
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Авианосец "Шарль де Голль", недавно вернувшийся во Францию, выполнял не только задачи на Ближнем Востоке. Как рассказал газете Journal du Dimanche командующий формированием адмирал Тибо Одо де Поссес, президент Эммануэль Макрон поставил перед группой дополнительную цель."Он (Макрон) попросил нас продолжать наши задачи по оценке ситуации на кризисных театрах, в частности касательно Украины, но также операций, проводимых в Ливане Израилем", — пояснил адмирал.По его словам, французские моряки вели наблюдение за тактическими и оперативными передвижениями сил в зоне конфликта, а собранные данные передавали для анализа и принятия решений.В июле издание Parisien сообщало, что "Шарль де Голль" вернулся в порт приписки во Франции. Напомним, что 12 апреля палубная авиация ВМС Франции, базирующаяся на авианосце "Шарль де Голль" в восточном Средиземноморье, вела разведку в черноморских водах вблизи Крымского полуострова. Подробнее в материале Французский авианосец "Шарль де Голль" провёл разведку у берегов КрымаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, шарль де голль, франция, ближний восток, эммануэль макрон, украина.ру
Новости, Украина, Шарль де Голль, Франция, Ближний Восток, Эммануэль Макрон, Украина.ру
Авианосец "Шарль де Голль" следил за Украиной по приказу Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон поручил авианосной группе во главе с "Шарлем де Голлем" вести разведку ситуации на Украине. Об этом заявил газете Journal du Dimanche командующий формированием адмирал Тибо Одо де Поссес
Авианосец "Шарль де Голль", недавно вернувшийся во Францию, выполнял не только задачи на Ближнем Востоке. Как рассказал газете Journal du Dimanche командующий формированием адмирал Тибо Одо де Поссес, президент Эммануэль Макрон поставил перед группой дополнительную цель.
"Он (Макрон) попросил нас продолжать наши задачи по оценке ситуации на кризисных театрах, в частности касательно Украины, но также операций, проводимых в Ливане Израилем", — пояснил адмирал.
По его словам, французские моряки вели наблюдение за тактическими и оперативными передвижениями сил в зоне конфликта, а собранные данные передавали для анализа и принятия решений.
В июле издание Parisien сообщало, что "Шарль де Голль" вернулся в порт приписки во Франции.
Напомним, что 12 апреля палубная авиация ВМС Франции, базирующаяся на авианосце "Шарль де Голль" в восточном Средиземноморье, вела разведку в черноморских водах вблизи Крымского полуострова. Подробнее в материале Французский авианосец "Шарль де Голль" провёл разведку у берегов Крыма
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