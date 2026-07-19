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"Это уже использованный материал": турецкий аналитик вынес приговор Киеву

"Это уже использованный материал": турецкий аналитик вынес приговор Киеву - 19.07.2026 Украина.ру

"Это уже использованный материал": турецкий аналитик вынес приговор Киеву

Политический аналитик Неджат Сезгин заявил, что Североатлантический альянс фактически отказался от поддержки Киева, добившись своих целей. Об этом 19 июля он сказал РИА Новости

2026-07-19T13:03

2026-07-19T13:03

2026-07-19T13:03

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"НАТО кинула Украину, так как это уже использованный материал. Украина перестаёт быть приоритетным направлением в связи с изменением международной повестки", — подчеркнул эксперт.Ранее издание Neue Zürcher Zeitung сообщило, что план альянса выделить Киеву €140 миллиардов за два года может оказаться невыполнимым: после прекращения американского финансирования основная нагрузка ляжет на европейские страны, которые к этому не готовы.В Альянсе устали платить. Об этом — в материале "В Польше объяснили, почему саммит НАТО обернулся для Киева провалом".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, польша, нато