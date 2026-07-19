"Это уже использованный материал": турецкий аналитик вынес приговор Киеву - 19.07.2026 Украина.ру
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"Это уже использованный материал": турецкий аналитик вынес приговор Киеву
"Это уже использованный материал": турецкий аналитик вынес приговор Киеву - 19.07.2026 Украина.ру
"Это уже использованный материал": турецкий аналитик вынес приговор Киеву
Политический аналитик Неджат Сезгин заявил, что Североатлантический альянс фактически отказался от поддержки Киева, добившись своих целей. Об этом 19 июля он сказал РИА Новости
2026-07-19T13:03
2026-07-19T13:03
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"НАТО кинула Украину, так как это уже использованный материал. Украина перестаёт быть приоритетным направлением в связи с изменением международной повестки", — подчеркнул эксперт.Ранее издание Neue Zürcher Zeitung сообщило, что план альянса выделить Киеву €140 миллиардов за два года может оказаться невыполнимым: после прекращения американского финансирования основная нагрузка ляжет на европейские страны, которые к этому не готовы.В Альянсе устали платить. Об этом — в материале "В Польше объяснили, почему саммит НАТО обернулся для Киева провалом".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, польша, нато
Новости, Киев, Украина, Польша, НАТО

"Это уже использованный материал": турецкий аналитик вынес приговор Киеву

13:03 19.07.2026
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP / Virginia Mayo
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Политический аналитик Неджат Сезгин заявил, что Североатлантический альянс фактически отказался от поддержки Киева, добившись своих целей. Об этом 19 июля он сказал РИА Новости
"НАТО кинула Украину, так как это уже использованный материал. Украина перестаёт быть приоритетным направлением в связи с изменением международной повестки", — подчеркнул эксперт.
Ранее издание Neue Zürcher Zeitung сообщило, что план альянса выделить Киеву €140 миллиардов за два года может оказаться невыполнимым: после прекращения американского финансирования основная нагрузка ляжет на европейские страны, которые к этому не готовы.
В Альянсе устали платить. Об этом — в материале "В Польше объяснили, почему саммит НАТО обернулся для Киева провалом".
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