В Грузии задержали мужчину, избившего российскую туристку из-за русской речи - 19.07.2026 Украина.ру
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В Грузии задержали мужчину, избившего российскую туристку из-за русской речи
В Грузии задержали мужчину, избившего российскую туристку из-за русской речи - 19.07.2026 Украина.ру
В Грузии задержали мужчину, избившего российскую туристку из-за русской речи
Полиция Телави задержала участника свадебного торжества, который напал на гражданку России в гостинице. Об этом 19 июля сообщает Sputnik Грузия
2026-07-19T15:32
2026-07-19T15:32
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По версии МВД, туристы с балкона якобы оскорбляли гостей свадьбы и облили аппаратуру водой, после чего один из участников торжества поднялся в номер и избил иностранку, сломав ей нос. Однако, по словам очевидицы, конфликт начался с того, что мужчина услышал русскую речь. Девушки открыли на балконе шампанское, вниз полетели брызги.Теперь задержанному грозит до трёх лет тюрьмы.Ранее в новостях: Грузия устроила демарш в ОБСЕВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, грузия, россия, украина, мвд
Новости, Грузия, Россия, Украина, МВД

В Грузии задержали мужчину, избившего российскую туристку из-за русской речи

15:32 19.07.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГрузинский праздник "Тбилисоба" в Москве
Грузинский праздник Тбилисоба в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Полиция Телави задержала участника свадебного торжества, который напал на гражданку России в гостинице. Об этом 19 июля сообщает Sputnik Грузия
По версии МВД, туристы с балкона якобы оскорбляли гостей свадьбы и облили аппаратуру водой, после чего один из участников торжества поднялся в номер и избил иностранку, сломав ей нос.
Однако, по словам очевидицы, конфликт начался с того, что мужчина услышал русскую речь. Девушки открыли на балконе шампанское, вниз полетели брызги.
Теперь задержанному грозит до трёх лет тюрьмы.
Ранее в новостях: Грузия устроила демарш в ОБСЕ
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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