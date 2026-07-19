В ДНР уничтожена украинская пехота и два НРТК. Новости СВО - 19.07.2026 Украина.ру
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В ДНР уничтожена украинская пехота и два НРТК. Новости СВО
В ДНР уничтожена украинская пехота и два НРТК. Новости СВО - 19.07.2026 Украина.ру
В ДНР уничтожена украинская пехота и два НРТК. Новости СВО
Бойцы Южной группировки уничтожили украинскую пехоту и два наземных робототехнических комплекса (НРТК) в ДНР, передаёт Минобороны России. Об этом и других военных новостях 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-19T12:03
2026-07-19T12:03
сво
спецоперация
россия
донецкая народная республика
курская область
вооруженные силы украины
украина.ру
росавиация
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🟥 За сутки восемь человек получили ранения из-за ударов ВСУ по Курской области, сообщает губернатор Александр Хинштейн;🟥 На Ставрополье при пожарах после атаки БПЛА детонируют огнеопасные материалы, сообщил губернатор Владимиров. Часть жителей хутора Вязники эвакуирована;🟥 Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, передаёт Росавиация. Возможны корректировки в расписании рейсов;🟥 ВС РФ продолжают наносить удары по целям в Харьковской области и Сумах;🟥 Украинские беспилотники атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска. Повреждены два танкера, сообщает компания.Суда под флагами Либерии и Маршалловых Островов подверглись атаке при погрузке нефти. Танкеры сохраняют плавучесть. Пострадавших нет, утечки нефти не допущено;🟥 В результате атаки БПЛА в Горловке повреждена инфраструктура одного из предприятий. Также уничтожен гражданский автомобиль, сообщают местные СМИ.19 июля директор по развитию украинской компании UKRTAC Северион Дангадзе заявил, что российский ракетный удар уничтожил завод и склады предприятия, которое является одним из крупнейших производителей военного снаряжения в стране. Подробнее в материале Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, россия, донецкая народная республика, курская область, вооруженные силы украины, украина.ру, росавиация
СВО, Спецоперация, Россия, Донецкая Народная Республика, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Росавиация

В ДНР уничтожена украинская пехота и два НРТК. Новости СВО

12:03 19.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота центра НРТК группировки войск "Центр" в зоне СВО
Работа центра НРТК группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Бойцы Южной группировки уничтожили украинскую пехоту и два наземных робототехнических комплекса (НРТК) в ДНР, передаёт Минобороны России. Об этом и других военных новостях 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 За сутки восемь человек получили ранения из-за ударов ВСУ по Курской области, сообщает губернатор Александр Хинштейн;
🟥 На Ставрополье при пожарах после атаки БПЛА детонируют огнеопасные материалы, сообщил губернатор Владимиров. Часть жителей хутора Вязники эвакуирована;
🟥 Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, передаёт Росавиация. Возможны корректировки в расписании рейсов;
🟥 ВС РФ продолжают наносить удары по целям в Харьковской области и Сумах;
🟥 Украинские беспилотники атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска. Повреждены два танкера, сообщает компания.
Суда под флагами Либерии и Маршалловых Островов подверглись атаке при погрузке нефти. Танкеры сохраняют плавучесть. Пострадавших нет, утечки нефти не допущено;
🟥 В результате атаки БПЛА в Горловке повреждена инфраструктура одного из предприятий. Также уничтожен гражданский автомобиль, сообщают местные СМИ.
19 июля директор по развитию украинской компании UKRTAC Северион Дангадзе заявил, что российский ракетный удар уничтожил завод и склады предприятия, которое является одним из крупнейших производителей военного снаряжения в стране. Подробнее в материале Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУ
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