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В ДНР уничтожена украинская пехота и два НРТК. Новости СВО

В ДНР уничтожена украинская пехота и два НРТК. Новости СВО - 19.07.2026 Украина.ру

В ДНР уничтожена украинская пехота и два НРТК. Новости СВО

Бойцы Южной группировки уничтожили украинскую пехоту и два наземных робототехнических комплекса (НРТК) в ДНР, передаёт Минобороны России. Об этом и других военных новостях 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-19T12:03

2026-07-19T12:03

2026-07-19T12:03

сво

спецоперация

россия

донецкая народная республика

курская область

вооруженные силы украины

украина.ру

росавиация

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🟥 За сутки восемь человек получили ранения из-за ударов ВСУ по Курской области, сообщает губернатор Александр Хинштейн;🟥 На Ставрополье при пожарах после атаки БПЛА детонируют огнеопасные материалы, сообщил губернатор Владимиров. Часть жителей хутора Вязники эвакуирована;🟥 Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, передаёт Росавиация. Возможны корректировки в расписании рейсов;🟥 ВС РФ продолжают наносить удары по целям в Харьковской области и Сумах;🟥 Украинские беспилотники атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска. Повреждены два танкера, сообщает компания.Суда под флагами Либерии и Маршалловых Островов подверглись атаке при погрузке нефти. Танкеры сохраняют плавучесть. Пострадавших нет, утечки нефти не допущено;🟥 В результате атаки БПЛА в Горловке повреждена инфраструктура одного из предприятий. Также уничтожен гражданский автомобиль, сообщают местные СМИ.19 июля директор по развитию украинской компании UKRTAC Северион Дангадзе заявил, что российский ракетный удар уничтожил завод и склады предприятия, которое является одним из крупнейших производителей военного снаряжения в стране. Подробнее в материале Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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донецкая народная республика

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сво, спецоперация, россия, донецкая народная республика, курская область, вооруженные силы украины, украина.ру, росавиация