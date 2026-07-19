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В ДНР уничтожена украинская пехота и два НРТК. Новости СВО
В ДНР уничтожена украинская пехота и два НРТК. Новости СВО - 19.07.2026 Украина.ру
В ДНР уничтожена украинская пехота и два НРТК. Новости СВО
Бойцы Южной группировки уничтожили украинскую пехоту и два наземных робототехнических комплекса (НРТК) в ДНР, передаёт Минобороны России. Об этом и других военных новостях 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-19T12:03
2026-07-19T12:03
2026-07-19T12:03
сво
спецоперация
россия
донецкая народная республика
курская область
вооруженные силы украины
украина.ру
росавиация
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🟥 За сутки восемь человек получили ранения из-за ударов ВСУ по Курской области, сообщает губернатор Александр Хинштейн;🟥 На Ставрополье при пожарах после атаки БПЛА детонируют огнеопасные материалы, сообщил губернатор Владимиров. Часть жителей хутора Вязники эвакуирована;🟥 Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, передаёт Росавиация. Возможны корректировки в расписании рейсов;🟥 ВС РФ продолжают наносить удары по целям в Харьковской области и Сумах;🟥 Украинские беспилотники атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска. Повреждены два танкера, сообщает компания.Суда под флагами Либерии и Маршалловых Островов подверглись атаке при погрузке нефти. Танкеры сохраняют плавучесть. Пострадавших нет, утечки нефти не допущено;🟥 В результате атаки БПЛА в Горловке повреждена инфраструктура одного из предприятий. Также уничтожен гражданский автомобиль, сообщают местные СМИ.19 июля директор по развитию украинской компании UKRTAC Северион Дангадзе заявил, что российский ракетный удар уничтожил завод и склады предприятия, которое является одним из крупнейших производителей военного снаряжения в стране. Подробнее в материале Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
донецкая народная республика
курская область
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/06/1081081320_27:0:2756:2047_1920x0_80_0_0_6402c37e250ccf74b924422dab1e8089.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, донецкая народная республика, курская область, вооруженные силы украины, украина.ру, росавиация
СВО, Спецоперация, Россия, Донецкая Народная Республика, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Росавиация
В ДНР уничтожена украинская пехота и два НРТК. Новости СВО
Бойцы Южной группировки уничтожили украинскую пехоту и два наземных робототехнических комплекса (НРТК) в ДНР, передаёт Минобороны России. Об этом и других военных новостях 19 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 За сутки восемь человек получили ранения из-за ударов ВСУ по Курской области, сообщает губернатор Александр Хинштейн;
🟥 На Ставрополье при пожарах после атаки БПЛА детонируют огнеопасные материалы, сообщил губернатор Владимиров. Часть жителей хутора Вязники эвакуирована;
🟥 Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, передаёт Росавиация. Возможны корректировки в расписании рейсов;
🟥 ВС РФ продолжают наносить удары по целям в Харьковской области и Сумах;
🟥 Украинские беспилотники атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска. Повреждены два танкера, сообщает компания.
Суда под флагами Либерии и Маршалловых Островов подверглись атаке при погрузке нефти. Танкеры сохраняют плавучесть. Пострадавших нет, утечки нефти не допущено;
🟥 В результате атаки БПЛА в Горловке повреждена инфраструктура одного из предприятий. Также уничтожен гражданский автомобиль, сообщают местные СМИ.
19 июля директор по развитию украинской компании UKRTAC Северион Дангадзе заявил, что российский ракетный удар уничтожил завод и склады предприятия, которое является одним из крупнейших производителей военного снаряжения в стране. Подробнее в материале Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУ
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру