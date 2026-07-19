"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" режиссёра Квинихидзе
В детстве у автора статьи к фильму "Мэри Поппинс, до свидания" было сложное. Нет, фильм интересный, песни зажигательные, Ульфсак прекрасен, Табаков и Гердт неподражаемы, Филозов вполне органичен… Страшно бесила самопровозглашённая "леди совершенство", которая мало того, что вовсе не совершенство, так и просто злая…
С возрастом у меня возникло подозрение, что режиссёр Леонид Квинихидзе вдохновлялся в том числе и романом "Мастер и Маргарита". И дело не только в говорящем коте, которого нет в оригинальной книге. Сама атмосфера намекает.
Впрочем, для начала – о соотношении фильма и книги. В СССР как правило снимали не экранизации, а фильмы "по мотивам", довольно далеко отстоящие от литературной основы (углубляться в причины этого явления не будем). Так и тут – оригинальная трилогия Памелы Трэверс был написана 1934-43 годах и отражала реалии Лондона того времени (кстати, она не считала свою книгу детской). Ну как – реалии? Лондон-то в основном реальный, но есть у него и обратная, магическая сторона – многочисленная родня и знакомые главной героини. Думается Джоан Роулинг вдохновлялась именно Лондоном Мэри Поппинс, когда описывала Косой переулок.
Действие фильма 1983 года происходит в Лондоне начала 80-х. Лондона, правда, там нет – Вишнёвая улица представляет собой столь отдалённый от Сити микрорайон частной застройки, что больше напоминает какой-то провинциальный городок. И тут тоже есть своя магическая обратная сторона – салон мадам Корри, где учит танцам говорящий кот (в оригинальной трилогии это кондитерская лавка, хозяйка которой помнит Вильгельма Завоевателя).
Ну и сравните это с Москвой "Мастера и Маргариты", с её магической обратной стороной, которая на символическом уровне лучше всех представлена очень булгаковским (но у Булгакова, при этом, отсутствующим) кадром в фильме Михаила Локшина: знак московского метро – буква М – отражается в луже как знак Воланда – буква W.
Ну и смотрим дальше. Мерри Поппинс носит чёрную одежду (не всегда, но в основном) и цинично издевается над плохими персонажами, так что им даже сочувствуешь… Ну так и Воланд карает вроде бы по делу, отчего подавляющее большинство читателей полагает, что он действительно "творит лишь благое" и несёт справедливость.
30 марта 2025, 12:04"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" режиссёра Локшина Фильм "Мастер и Маргарита" стал номинантом аж семи премий "Ника", полученных 24 марта. Были отмечены: фильм вообще, мужская (Евгений Цыганов) и женская (Юлия Снигирь) роли, художник-постановщик (Денис Лищенко), оператор (Максим Жуков), художники по костюмам (Галина Солодовникова и Ульяна Полянская), звукорежиссёр (Алексей Самоделко)
По поводу одежды. Платье героини Натальи Андрейченко даже на фоне чопорной публики Вишнёвой улицы (британцы того времени одевались попроще) выглядит несколько анахроничным, но протестов всё же не вызывает – это классика с элементами стилистики 1930-х годов (отсылка к оригинальной книге). Мода на винтаж, опять же. Ну и сравните с костюмом Воланда в начале булгаковского романа – он не анахроничен, но всё же сразу обращает на себя внимание литераторов нехарактерным для СССР качеством и кроем (впрочем, платье и шляпа Андрейченко для советского зрителя тоже выглядело откровением – у нас такого не носили).
Кстати, самая удачная на мой взгляд сценка с Андрейченко – когда её информируют о том, что платить больше не могут, а она невозмутимо отвечает – ну ведь моей чашки чая вы меня не лишите… Есть в этом что-то из- беседы Воланда с литераторами и с Лиходеевым. Не по букве, но по духу.
© ФотоКадр из фильма "Мастер и Маргарита", 2024 год
© Фото
Кадр из фильма "Мастер и Маргарита", 2024 год
Знакома Мэри Поппинс и с пресловутым "пятым измерением", хотя использует его не так, как Коровьев. В романе Булгакова для проведения бала пространство расширяется, Мэри же, при первом заселении в спальню детей Бэнксов, увеличивает миниатюрную мебель, которую достаёт из сумочки (на утро эту же мебель доставляют обычным способом, и дети пытаются понять, не привиделись ли им вечерние чудеса).
И да… "Леди совершенство"… В соответствии с книгой Иезекииля сатану изгнали из рая за гордыню, вызванную непомерной красотой и силой. Вспомним, опять же, как Маргарита называет Воланда всесильным – в контексте произведения выглядит как констатация факта, но с толикой расчётливой женской лести. Кроме того, Мэри, так же как Воланд, не стареет.
© ФотоЛембит Ульфсак в роли Роберта Робертсона (мистер Эй) и постер фильма "Приглашение в путешествие". Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания", 1983 год
© Фото
Лембит Ульфсак в роли Роберта Робертсона (мистер Эй) и постер фильма "Приглашение в путешествие". Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания", 1983 год
Мэри Поппинс из взрослых персонажей выделяет поэта и музыканта мистера Эй (в литературной основе Мэри симпатизирует художнику Берту), мотивируя свою симпатию тем, что он всё ещё немного остаётся ребёнком. Этот персонаж отдалённо напоминает булгаковского мастера.
Кстати, причёска у него под пуделя. Упоминается пудель и в фильме. У Воланда же трость с набалдашником в виде головы пуделя – отсылка к "Фаусту", где Мефистофель появляется сначала в виде пуделя.
2 июня 2024, 08:10"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": Почему Воланда зовут Воландом?«Вчера на Патриарших прудах вы встретились с сатаной», – так говорит Ивану Бездомному мастер, а позже добавляет – «Воланд может запорошить глаза и человеку похитрее». Возникает закономерный вопрос: откуда Булгаков взял имя «Воланд»? Разве сатану кто-то и где-то так называл?
Ну и если мы уж коснулись героя Ульфсака, то стоит вспомнить дикий, поистине сатанинский момент фильма. На стене у мистера Эй висит постер артхаусного фильма "Приглашение в путешествие" (Invitation au voyage) Питера Дельмонте (Франция, Италия, Германия, 1982 год). По сюжету сестра-любовница главного героя гибнет в ванне с молоком, он собирает молоко в бутылочки, пьёт во время путешествия и в конце концов превращается в неё. Цензура эту дичь, разумеется, пропустила – откуда бы советским цензорам знать содержание всякой артхаусной субстанции, тем более, что и отсылка к ней косвенная и надо вообще внимательно присматриваться, чтобы её в принципе обнаружить? Но вот песенка про молочную диету приобретает совершенно другое, откровенно жутковатое значение… В молоке – намёк на отравленное вино, выпив которое мастер и Маргарита превращаются в духов. Мистер Эй и дети ни во что превращаются, но, по логике, они должны повзрослеть.
Ну и от молока к сыру – в одном из кадров фильма фигурирует магазин сырной компании Paxton & Whitfield, причём именно главный магазин, расположенный в Лондоне на Джермин-стрит, 93. В этом доме в своё время жил Алистер Кроули– добрый знакомый Памелы Трэверс, чёрный маг, оккультист, автор книг, подписанных "Зверь 666"…
© ФотоКадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания", 1983 год
© Фото
Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания", 1983 год
Котик… Котики милые, причём почти любой владелец кота или кошки подтвердит, что у него минимум раз закрадывалась мысль, что его питомец не говорит только потому, что не хочет. Взять, хотя бы, чудесную повесть Ирины Валериной "Хозяйка маяка". Там действие происходит в магическом мире и писательнице ничего не стоило сделать кота говорящим, но… зачем? Бобс и так прекрасен…
Говорящие котики и вовсе сказочные персонажи, а литературные сказки у нас сильно приглажены. Последние десятилетия (особенно в киновоплощениях) и вовсе отрицательные персонажи становятся как минимум не такими уж плохими, а то и просто положительными ("Последний богатырь", например). Вот и Бегемот у Булгакова действительно обаятельный, а сир Людовик – безобидный. Но… "крысы помнят, о мастер Гофман, как всё было на самом деле" (с). Бегемот – смертельно опасный демон, да и у сира Людовика за внешностью танцовщика (его играет балетмейстер Гали Абайдулов) просто обязаны скрываться клыки и когти. Кстати, в витрине он танцует с двумя персонажами – не с Геллой ли и Коровьевым или Азазелло?
© ФотоКадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания", 1983 год
© Фото
Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания", 1983 год
В конце фильма Мэри проводит бал. Сцена довольно жуткая и благодаря своему потустороннему антуражу, и благодаря самой ситуации столкновения взрослых персонажей с собой – детьми. Вы вот были бы готовы к такой встрече? Чтобы вы сказали себе-ребёнку? По-моему, эта сценагораздо страшнее, чем бал Воланда…
Есть в фильме, конечно, и свои собственные своеобразные моменты. Например, ожившая статуя мальчика с дохлой рыбиной никаких аналогий у Булгакова не имеет, но это и не удивительно – речь идёт о сцене из оригинальной книги "Мэри Поппинс возвращается". Там своего трэша хватает.
6 апреля 2025, 12:00"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": Маргарита – штрихи к портретуВторая часть романа "Мастер и Маргарита" начинается с описания жизненных обстоятельств и внутреннего мира Маргариты. Смысл во всём этом есть, поскольку объясняет многие предшествующие и последовавшие события: так или иначе Маргарита и её грехопадение – важнейшая линия романа
Фильм, однако, никакого особенно жуткого впечатления не производит, даже учитывая все эти моменты.
Во-первых, он очень театрализован (даже в большей степени, чем фильмы Марка Захарова) и воспринимается "понарошку", не всерьёз. Музыкальная сказка, как она есть. Потому, кстати, Андрейченко в фильме довольно улыбчивая, в то время как у оригинальной Мэри покерфейс и взгляд системы "в гробу я вас всех видела" (впрочем, у Андрейченко это отлично получилось передать).
© ФотоНаталья Андрейченко в роли Мэри Поппинс. Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания", 1983 год
© Фото
Наталья Андрейченко в роли Мэри Поппинс. Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания", 1983 год
Во-вторых, события на экране видны глазами ребёнка, что само по себе смягчает многие острые моменты. В жизни говорящий кот может напугать до заикания, но для детей, по утверждению Мэри Поппинс, нормально понимать язык зверей и птиц. Разного рода чудеса они воспринимают более спокойно (вовсе не с таким выражением лица, которое демонстрирует Филипп Рукавишников в роли Майкла Бэнкса – дети вообще в этом фильме играют так себе), а категории добра и зла у них несколько другие – там, где взрослый задумается над сценкой наказания мисс Эндрю, ребёнок увидит победу добра над злом.
Вообще в фильме самая, кажется, страшноватая сцена – когда семейство Бэнксов строится перед мисс Эндрю. Сама сцена театрализована конечно, но описанная ситуация понятна с точки зрения взрослого человека. И то, что Мэри срывает реализацию сделки Бэнкса и Эндрю ребёнком и взрослым воспринимается по-разному.
© ФотоОлег Табаков в роли мисс Эндрю. Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания", 1983 год
© Фото
Олег Табаков в роли мисс Эндрю. Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания", 1983 год
В заключение хотелось бы сказать, что саму по себе задачу посмотреть на роман Булгакова с точки зрения ребёнка у нас, кажется, никто не ставил (автор не силён в фанфиковедении – возможно что-то такое в литературе и было). Разумеется, все герои романа взрослые, но именно по отношению к детям роман подчёркнуто позитивен. Единственный ребёнок в романе – безымянный мальчик из дома Драмлита, которого успокаивает (в ранней версии – спасает из пожара) Маргарита.
Глазами ребёнка странные и страшные чудеса романа должны выглядеть иначе и, вполне вероятно, ребёнок увидел бы нечто неочевидное взрослым участникам событий (и взрослому читателю, кстати). Вполне вероятно, что получилось бы нечто сказочно-театральное – в духе действительно прекрасного фильма Квинихидзе.
18 февраля 2024, 07:03"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": дом Драмлита Сцена с разгромом квартиры критика Латунского в романе "Мастер и Маргарита" является аппендиксом основного повествования – она никуда не ведёт и скорее призвана осветить противоречивость ведьминской натуры Маргариты: с одной стороны, "тёмная и гнусная уголовщина", с другой – приласкала испуганного мальчика. Потом это проявится в казусе с Фридо
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