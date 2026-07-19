https://ukraina.ru/20260719/vokrug-bulgakova-master-i-margarita-rezhissra-kvinikhidze-1081612008.html

"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" режиссёра Квинихидзе

"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" режиссёра Квинихидзе - 19.07.2026 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" режиссёра Квинихидзе

В детстве у автора статьи к фильму "Мэри Поппинс, до свидания" было сложное. Нет, фильм интересный, песни зажигательные, Ульфсак прекрасен, Табаков и Гердт неподражаемы, Филозов вполне органичен… Страшно бесила самопровозглашённая "леди совершенство", которая мало того, что вовсе не совершенство, так и просто злая…

2026-07-19T12:00

2026-07-19T12:00

2026-07-19T12:00

"вокруг булгакова"

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С возрастом у меня возникло подозрение, что режиссёр Леонид Квинихидзе вдохновлялся в том числе и романом "Мастер и Маргарита". И дело не только в говорящем коте, которого нет в оригинальной книге. Сама атмосфера намекает.Впрочем, для начала – о соотношении фильма и книги. В СССР как правило снимали не экранизации, а фильмы "по мотивам", довольно далеко отстоящие от литературной основы (углубляться в причины этого явления не будем). Так и тут – оригинальная трилогия Памелы Трэверс был написана 1934-43 годах и отражала реалии Лондона того времени (кстати, она не считала свою книгу детской). Ну как – реалии? Лондон-то в основном реальный, но есть у него и обратная, магическая сторона – многочисленная родня и знакомые главной героини. Думается Джоан Роулинг вдохновлялась именно Лондоном Мэри Поппинс, когда описывала Косой переулок.Действие фильма 1983 года происходит в Лондоне начала 80-х. Лондона, правда, там нет – Вишнёвая улица представляет собой столь отдалённый от Сити микрорайон частной застройки, что больше напоминает какой-то провинциальный городок. И тут тоже есть своя магическая обратная сторона – салон мадам Корри, где учит танцам говорящий кот (в оригинальной трилогии это кондитерская лавка, хозяйка которой помнит Вильгельма Завоевателя).Ну и сравните это с Москвой "Мастера и Маргариты", с её магической обратной стороной, которая на символическом уровне лучше всех представлена очень булгаковским (но у Булгакова, при этом, отсутствующим) кадром в фильме Михаила Локшина: знак московского метро – буква М – отражается в луже как знак Воланда – буква W.Ну и смотрим дальше. Мерри Поппинс носит чёрную одежду (не всегда, но в основном) и цинично издевается над плохими персонажами, так что им даже сочувствуешь… Ну так и Воланд карает вроде бы по делу, отчего подавляющее большинство читателей полагает, что он действительно "творит лишь благое" и несёт справедливость.По поводу одежды. Платье героини Натальи Андрейченко даже на фоне чопорной публики Вишнёвой улицы (британцы того времени одевались попроще) выглядит несколько анахроничным, но протестов всё же не вызывает – это классика с элементами стилистики 1930-х годов (отсылка к оригинальной книге). Мода на винтаж, опять же. Ну и сравните с костюмом Воланда в начале булгаковского романа – он не анахроничен, но всё же сразу обращает на себя внимание литераторов нехарактерным для СССР качеством и кроем (впрочем, платье и шляпа Андрейченко для советского зрителя тоже выглядело откровением – у нас такого не носили).Кстати, самая удачная на мой взгляд сценка с Андрейченко – когда её информируют о том, что платить больше не могут, а она невозмутимо отвечает – ну ведь моей чашки чая вы меня не лишите… Есть в этом что-то из- беседы Воланда с литераторами и с Лиходеевым. Не по букве, но по духу.Знакома Мэри Поппинс и с пресловутым "пятым измерением", хотя использует его не так, как Коровьев. В романе Булгакова для проведения бала пространство расширяется, Мэри же, при первом заселении в спальню детей Бэнксов, увеличивает миниатюрную мебель, которую достаёт из сумочки (на утро эту же мебель доставляют обычным способом, и дети пытаются понять, не привиделись ли им вечерние чудеса).И да… "Леди совершенство"… В соответствии с книгой Иезекииля сатану изгнали из рая за гордыню, вызванную непомерной красотой и силой. Вспомним, опять же, как Маргарита называет Воланда всесильным – в контексте произведения выглядит как констатация факта, но с толикой расчётливой женской лести. Кроме того, Мэри, так же как Воланд, не стареет.Мэри Поппинс из взрослых персонажей выделяет поэта и музыканта мистера Эй (в литературной основе Мэри симпатизирует художнику Берту), мотивируя свою симпатию тем, что он всё ещё немного остаётся ребёнком. Этот персонаж отдалённо напоминает булгаковского мастера.Кстати, причёска у него под пуделя. Упоминается пудель и в фильме. У Воланда же трость с набалдашником в виде головы пуделя – отсылка к "Фаусту", где Мефистофель появляется сначала в виде пуделя.Ну и если мы уж коснулись героя Ульфсака, то стоит вспомнить дикий, поистине сатанинский момент фильма. На стене у мистера Эй висит постер артхаусного фильма "Приглашение в путешествие" (Invitation au voyage) Питера Дельмонте (Франция, Италия, Германия, 1982 год). По сюжету сестра-любовница главного героя гибнет в ванне с молоком, он собирает молоко в бутылочки, пьёт во время путешествия и в конце концов превращается в неё. Цензура эту дичь, разумеется, пропустила – откуда бы советским цензорам знать содержание всякой артхаусной субстанции, тем более, что и отсылка к ней косвенная и надо вообще внимательно присматриваться, чтобы её в принципе обнаружить? Но вот песенка про молочную диету приобретает совершенно другое, откровенно жутковатое значение… В молоке – намёк на отравленное вино, выпив которое мастер и Маргарита превращаются в духов. Мистер Эй и дети ни во что превращаются, но, по логике, они должны повзрослеть.Ну и от молока к сыру – в одном из кадров фильма фигурирует магазин сырной компании Paxton & Whitfield, причём именно главный магазин, расположенный в Лондоне на Джермин-стрит, 93. В этом доме в своё время жил Алистер Кроули– добрый знакомый Памелы Трэверс, чёрный маг, оккультист, автор книг, подписанных "Зверь 666"…Котик… Котики милые, причём почти любой владелец кота или кошки подтвердит, что у него минимум раз закрадывалась мысль, что его питомец не говорит только потому, что не хочет. Взять, хотя бы, чудесную повесть Ирины Валериной "Хозяйка маяка". Там действие происходит в магическом мире и писательнице ничего не стоило сделать кота говорящим, но… зачем? Бобс и так прекрасен…Говорящие котики и вовсе сказочные персонажи, а литературные сказки у нас сильно приглажены. Последние десятилетия (особенно в киновоплощениях) и вовсе отрицательные персонажи становятся как минимум не такими уж плохими, а то и просто положительными ("Последний богатырь", например). Вот и Бегемот у Булгакова действительно обаятельный, а сир Людовик – безобидный. Но… "крысы помнят, о мастер Гофман, как всё было на самом деле" (с). Бегемот – смертельно опасный демон, да и у сира Людовика за внешностью танцовщика (его играет балетмейстер Гали Абайдулов) просто обязаны скрываться клыки и когти. Кстати, в витрине он танцует с двумя персонажами – не с Геллой ли и Коровьевым или Азазелло?В конце фильма Мэри проводит бал. Сцена довольно жуткая и благодаря своему потустороннему антуражу, и благодаря самой ситуации столкновения взрослых персонажей с собой – детьми. Вы вот были бы готовы к такой встрече? Чтобы вы сказали себе-ребёнку? По-моему, эта сценагораздо страшнее, чем бал Воланда…Есть в фильме, конечно, и свои собственные своеобразные моменты. Например, ожившая статуя мальчика с дохлой рыбиной никаких аналогий у Булгакова не имеет, но это и не удивительно – речь идёт о сцене из оригинальной книги "Мэри Поппинс возвращается". Там своего трэша хватает.Фильм, однако, никакого особенно жуткого впечатления не производит, даже учитывая все эти моменты.Во-первых, он очень театрализован (даже в большей степени, чем фильмы Марка Захарова) и воспринимается "понарошку", не всерьёз. Музыкальная сказка, как она есть. Потому, кстати, Андрейченко в фильме довольно улыбчивая, в то время как у оригинальной Мэри покерфейс и взгляд системы "в гробу я вас всех видела" (впрочем, у Андрейченко это отлично получилось передать).Во-вторых, события на экране видны глазами ребёнка, что само по себе смягчает многие острые моменты. В жизни говорящий кот может напугать до заикания, но для детей, по утверждению Мэри Поппинс, нормально понимать язык зверей и птиц. Разного рода чудеса они воспринимают более спокойно (вовсе не с таким выражением лица, которое демонстрирует Филипп Рукавишников в роли Майкла Бэнкса – дети вообще в этом фильме играют так себе), а категории добра и зла у них несколько другие – там, где взрослый задумается над сценкой наказания мисс Эндрю, ребёнок увидит победу добра над злом.Вообще в фильме самая, кажется, страшноватая сцена – когда семейство Бэнксов строится перед мисс Эндрю. Сама сцена театрализована конечно, но описанная ситуация понятна с точки зрения взрослого человека. И то, что Мэри срывает реализацию сделки Бэнкса и Эндрю ребёнком и взрослым воспринимается по-разному.В заключение хотелось бы сказать, что саму по себе задачу посмотреть на роман Булгакова с точки зрения ребёнка у нас, кажется, никто не ставил (автор не силён в фанфиковедении – возможно что-то такое в литературе и было). Разумеется, все герои романа взрослые, но именно по отношению к детям роман подчёркнуто позитивен. Единственный ребёнок в романе – безымянный мальчик из дома Драмлита, которого успокаивает (в ранней версии – спасает из пожара) Маргарита.Глазами ребёнка странные и страшные чудеса романа должны выглядеть иначе и, вполне вероятно, ребёнок увидел бы нечто неочевидное взрослым участникам событий (и взрослому читателю, кстати). Вполне вероятно, что получилось бы нечто сказочно-театральное – в духе действительно прекрасного фильма Квинихидзе.

https://ukraina.ru/20250330/1053125779.html

https://ukraina.ru/20240602/1029341251.html

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https://ukraina.ru/20240218/1053262761.html

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