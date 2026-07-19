Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУ - 19.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260719/rossiyskiy-udar-unichtozhil-zavod-i-sklady-krupnogo-proizvoditelya-snaryazheniya-dlya-vsu-1081623625.html
Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУ
Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУ - 19.07.2026 Украина.ру
Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУ
Ракетный удар ВС РФ уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC, одного из крупнейших производителей военного снаряжения. Об этом 19 июля заявил директор по развитию предприятия Северион Дангадзе
2026-07-19T11:22
2026-07-19T11:22
сво
спецоперация
россия
киев
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103362/67/1033626706_0:0:8640:4860_1920x0_80_0_0_5288acd1cbaf5854821137c68cbcea7a.jpg
Российский ракетный удар 19 июля уничтожил производственные мощности и складские помещения украинской компании UKRTAC, которая специализируется на выпуске военной экипировки.Директор по развитию предприятия Северион Дангадзе назвал сегодняшний обстрел "самой большой трагедией в истории компании". При этом, по его словам, сотрудники не пострадали.Согласно открытым данным, UKRTAC производит, в частности, бронежилеты и другую защитную амуницию для нужд украинских сил. Потери производственных мощностей могут серьёзно сказаться на поставках снаряжения для ВСУ.Ранее телеграм-канал INSIDER UA сообщил, что в ночь на 19 июля по Киеву и области было выпущено около 40 баллистических ракет — это стало самым массовым применением такого оружия по украинской столице за весь период конфликта. Подробнее в материале Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликтаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103362/67/1033626706_960:0:8640:5760_1920x0_80_0_0_ffd3f9bc9ed6fd20a775b10cca0e8177.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, россия, киев, украина, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУ

11:22 19.07.2026
 
© AP / Rodrigo Abd / Перейти в фотобанкКиев склад горючего горит флаг Украины
Киев склад горючего горит флаг Украины - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP / Rodrigo Abd
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ракетный удар ВС РФ уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC, одного из крупнейших производителей военного снаряжения. Об этом 19 июля заявил директор по развитию предприятия Северион Дангадзе
Российский ракетный удар 19 июля уничтожил производственные мощности и складские помещения украинской компании UKRTAC, которая специализируется на выпуске военной экипировки.
Директор по развитию предприятия Северион Дангадзе назвал сегодняшний обстрел "самой большой трагедией в истории компании". При этом, по его словам, сотрудники не пострадали.
Согласно открытым данным, UKRTAC производит, в частности, бронежилеты и другую защитную амуницию для нужд украинских сил. Потери производственных мощностей могут серьёзно сказаться на поставках снаряжения для ВСУ.
Ранее телеграм-канал INSIDER UA сообщил, что в ночь на 19 июля по Киеву и области было выпущено около 40 баллистических ракет — это стало самым массовым применением такого оружия по украинской столице за весь период конфликта. Подробнее в материале Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликта
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияРоссияКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:00"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" режиссёра Квинихидзе
11:54Авианосец "Шарль де Голль" следил за Украиной по приказу Макрона
11:22Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУ
11:09В Польше продолжает нарастать волна напряженности в отношении украинских беженцев
10:38Россия пригрозила Южной Корее ответом на размещение Typhon. Главное к этому часу
10:27Мендель: Зеленский уволил кабмин сразу после получения денег от Запада
09:43"Пулеметчик не спит": кто и как защищает автодороги от "хорнетов" в зоне СВО
09:41ВС РФ вышли к Захаровке после боев за Волоховское. Новости СВО
08:33ВС РФ поразили ВПК и логистику в Киеве и порту Южный — сводка Минобороны на 19 июля
08:22Разгар туристического сезона и морская блокада. Что происходит в Одессе
08:12Западная Украина за неделю: Волынь ждут кадровые изменения, ТЦК обезглавил общину в Ровенской области
08:10МИД РФ: Япония стала соучастником убийств мирных граждан из-за дронов для Украины
08:01Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликта
08:00Коммунист-проповедник. 170 лет Владимиру Чеховскому
07:42Силовики взломали смартфон экс-главы Минобороны Украины Фёдорова
06:30Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море
06:00Бегство "пушечного мяса": почему Европа больше не хочет пускать уклонистов с Украины
05:45"Резервов у ВСУ нет": Украина больше не может восполнять потери локомотивов — Алехин
05:30Шеслер о беженцах с Украины: "Люди готовы просить милостыню, лишь бы не попасть в окопы"
05:15Ответ на вызовы "новой реальности" — в трех плоскостях: Гусев о сроках окончания топливного кризиса
Лента новостейМолния