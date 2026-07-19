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Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУ

Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУ - 19.07.2026 Украина.ру

Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУ

Ракетный удар ВС РФ уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC, одного из крупнейших производителей военного снаряжения. Об этом 19 июля заявил директор по развитию предприятия Северион Дангадзе

2026-07-19T11:22

2026-07-19T11:22

2026-07-19T11:22

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Российский ракетный удар 19 июля уничтожил производственные мощности и складские помещения украинской компании UKRTAC, которая специализируется на выпуске военной экипировки.Директор по развитию предприятия Северион Дангадзе назвал сегодняшний обстрел "самой большой трагедией в истории компании". При этом, по его словам, сотрудники не пострадали.Согласно открытым данным, UKRTAC производит, в частности, бронежилеты и другую защитную амуницию для нужд украинских сил. Потери производственных мощностей могут серьёзно сказаться на поставках снаряжения для ВСУ.Ранее телеграм-канал INSIDER UA сообщил, что в ночь на 19 июля по Киеву и области было выпущено около 40 баллистических ракет — это стало самым массовым применением такого оружия по украинской столице за весь период конфликта. Подробнее в материале Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликтаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, россия, киев, украина, вооруженные силы украины, украина.ру