ВСУ продолжают удары по Белгородской области: двое мирных жителей пострадали - 19.07.2026 Украина.ру
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ВСУ продолжают удары по Белгородской области: двое мирных жителей пострадали
ВСУ продолжают удары по Белгородской области: двое мирных жителей пострадали - 19.07.2026 Украина.ру
ВСУ продолжают удары по Белгородской области: двое мирных жителей пострадали
Украинские формирования нанесли новую серию ударов по гражданским объектам Белгородской области. Об этом 19 июля сообщил оперштаб региона
2026-07-19T12:26
2026-07-19T12:26
белгородская область
октябрьский
шебекино
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
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В посёлке Майский при взрыве беспилотника на территории коммерческого объекта мужчина получил тяжёлые осколочные ранения ноги, грудной клетки, руки и лица — пострадавший доставлен в больницу. Повреждены навес и автомобиль. Второй дрон ударил по другому коммерческому объекту — повреждены остекление, навес, оборудование и спецтехника. Ещё один БПЛА пробил кровлю частного дома.В селе Беломестное мужчина получил акубаротравму, от госпитализации отказался. В Отрадном повреждена крыша частного дома, в Октябрьском от FPV-дрона выбиты окна и посечён забор, в Черемошном разбиты окна. В Шебекино атакованы два грузовика и многоквартирный дом.Белгородская область ежедневно подвергается террористическим атакам киевского режима. Об этом – в материале Мирные жители гибнут от атак ВСУВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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белгородская область, октябрьский, шебекино, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Белгородская область, Октябрьский, Шебекино, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

ВСУ продолжают удары по Белгородской области: двое мирных жителей пострадали

12:26 19.07.2026
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Антон Вергун
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Украинские формирования нанесли новую серию ударов по гражданским объектам Белгородской области. Об этом 19 июля сообщил оперштаб региона
В посёлке Майский при взрыве беспилотника на территории коммерческого объекта мужчина получил тяжёлые осколочные ранения ноги, грудной клетки, руки и лица — пострадавший доставлен в больницу.
Повреждены навес и автомобиль. Второй дрон ударил по другому коммерческому объекту — повреждены остекление, навес, оборудование и спецтехника. Ещё один БПЛА пробил кровлю частного дома.
В селе Беломестное мужчина получил акубаротравму, от госпитализации отказался. В Отрадном повреждена крыша частного дома, в Октябрьском от FPV-дрона выбиты окна и посечён забор, в Черемошном разбиты окна. В Шебекино атакованы два грузовика и многоквартирный дом.
Белгородская область ежедневно подвергается террористическим атакам киевского режима. Об этом – в материале Мирные жители гибнут от атак ВСУ
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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