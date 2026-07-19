ВСУ продолжают удары по Белгородской области: двое мирных жителей пострадали
Украинские формирования нанесли новую серию ударов по гражданским объектам Белгородской области. Об этом 19 июля сообщил оперштаб региона
В посёлке Майский при взрыве беспилотника на территории коммерческого объекта мужчина получил тяжёлые осколочные ранения ноги, грудной клетки, руки и лица — пострадавший доставлен в больницу.
Повреждены навес и автомобиль. Второй дрон ударил по другому коммерческому объекту — повреждены остекление, навес, оборудование и спецтехника. Ещё один БПЛА пробил кровлю частного дома.
В селе Беломестное мужчина получил акубаротравму, от госпитализации отказался. В Отрадном повреждена крыша частного дома, в Октябрьском от FPV-дрона выбиты окна и посечён забор, в Черемошном разбиты окна. В Шебекино атакованы два грузовика и многоквартирный дом.
Белгородская область ежедневно подвергается террористическим атакам киевского режима. Об этом – в материале Мирные жители гибнут от атак ВСУ
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