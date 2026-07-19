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ВСУ продолжают удары по Белгородской области: двое мирных жителей пострадали

ВСУ продолжают удары по Белгородской области: двое мирных жителей пострадали - 19.07.2026 Украина.ру

ВСУ продолжают удары по Белгородской области: двое мирных жителей пострадали

Украинские формирования нанесли новую серию ударов по гражданским объектам Белгородской области. Об этом 19 июля сообщил оперштаб региона

2026-07-19T12:26

2026-07-19T12:26

2026-07-19T12:26

белгородская область

октябрьский

шебекино

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

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В посёлке Майский при взрыве беспилотника на территории коммерческого объекта мужчина получил тяжёлые осколочные ранения ноги, грудной клетки, руки и лица — пострадавший доставлен в больницу. Повреждены навес и автомобиль. Второй дрон ударил по другому коммерческому объекту — повреждены остекление, навес, оборудование и спецтехника. Ещё один БПЛА пробил кровлю частного дома.В селе Беломестное мужчина получил акубаротравму, от госпитализации отказался. В Отрадном повреждена крыша частного дома, в Октябрьском от FPV-дрона выбиты окна и посечён забор, в Черемошном разбиты окна. В Шебекино атакованы два грузовика и многоквартирный дом.Белгородская область ежедневно подвергается террористическим атакам киевского режима. Об этом – в материале Мирные жители гибнут от атак ВСУВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

белгородская область

октябрьский

шебекино

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белгородская область, октябрьский, шебекино, вооруженные силы украины, сво, спецоперация