Госдума рассмотрит запрет на получение гражданства мигрантами с любой неснятой судимостью - 19.07.2026 Украина.ру
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Госдума рассмотрит запрет на получение гражданства мигрантами с любой неснятой судимостью
Госдума рассмотрит запрет на получение гражданства мигрантами с любой неснятой судимостью - 19.07.2026 Украина.ру
Госдума рассмотрит запрет на получение гражданства мигрантами с любой неснятой судимостью
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на следующей неделе парламент рассмотрит законопроект, ужесточающий миграционное законодательство. Об этом 19 июля он написал в своём канале на платформе "Макс"
2026-07-19T12:23
2026-07-19T12:23
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вячеслав володин
госдума
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"Ограничение будет касаться судимостей за совершение любого преступления на территории России или за её пределами. Ранее выданные виды на жительство или разрешения на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулированы", — пояснил Володин. Исключение составят иностранцы, признанные беженцами или получившие политическое убежище.С 2024 года Госдума уже приняла 30 федеральных законов, касающихся миграционной сферы. Россия последовательно наводит порядок в миграционной политике.Ранее в новостях: из Крыма депортированы четверо трудовых мигрантов, оскорблявших российскую армиюВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, крым, украина, вячеслав володин, госдума
Новости, Россия, Крым, Украина, Вячеслав Володин, Госдума

Госдума рассмотрит запрет на получение гражданства мигрантами с любой неснятой судимостью

12:23 19.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на следующей неделе парламент рассмотрит законопроект, ужесточающий миграционное законодательство. Об этом 19 июля он написал в своём канале на платформе "Макс"
"Ограничение будет касаться судимостей за совершение любого преступления на территории России или за её пределами. Ранее выданные виды на жительство или разрешения на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулированы", — пояснил Володин.
Исключение составят иностранцы, признанные беженцами или получившие политическое убежище.
С 2024 года Госдума уже приняла 30 федеральных законов, касающихся миграционной сферы. Россия последовательно наводит порядок в миграционной политике.
Ранее в новостях: из Крыма депортированы четверо трудовых мигрантов, оскорблявших российскую армию
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