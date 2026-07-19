Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликта - 19.07.2026 Украина.ру
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Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликта
Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликта - 19.07.2026 Украина.ру
Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликта
По Киеву и Киевской области в ночь на 19 июля было запущено около 40 баллистических ракет — это стало самым масштабным применением такого оружия по украинской столице за всё время конфликта. Об этом сообщает телеграм-канал INSIDER UA
2026-07-19T08:01
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сво
спецоперация
киев
украина
киевская область
вооруженные силы украины
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Киев минувшей ночью подвергся самой массированной баллистической атаке с начала вооружённого конфликта. За 53 минуты по городу было выпущено около 40 ракет. В столице начались пожары, небо заволокло дымом.Данные подтверждает мониторинговый ресурс Monitorwar. По его информации, по Киеву и области работали оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", а также гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".Ранее российские войска уже наносили групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, а также в портах Одессы и Одесской области. Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, киев, украина, киевская область, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Киев, Украина, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликта

08:01 19.07.2026
 
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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По Киеву и Киевской области в ночь на 19 июля было запущено около 40 баллистических ракет — это стало самым масштабным применением такого оружия по украинской столице за всё время конфликта. Об этом сообщает телеграм-канал INSIDER UA
Киев минувшей ночью подвергся самой массированной баллистической атаке с начала вооружённого конфликта. За 53 минуты по городу было выпущено около 40 ракет. В столице начались пожары, небо заволокло дымом.
Данные подтверждает мониторинговый ресурс Monitorwar. По его информации, по Киеву и области работали оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", а также гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".
Ранее российские войска уже наносили групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, а также в портах Одессы и Одесской области.
Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
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