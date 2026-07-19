https://ukraina.ru/20260719/kiev-podvergsya-samoy-massirovannoy-ballisticheskoy-atake-s-nachala-konflikta-1081619174.html

Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликта

Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликта - 19.07.2026 Украина.ру

Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликта

По Киеву и Киевской области в ночь на 19 июля было запущено около 40 баллистических ракет — это стало самым масштабным применением такого оружия по украинской столице за всё время конфликта. Об этом сообщает телеграм-канал INSIDER UA

2026-07-19T08:01

2026-07-19T08:01

2026-07-19T08:01

сво

спецоперация

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украина.ру

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Киев минувшей ночью подвергся самой массированной баллистической атаке с начала вооружённого конфликта. За 53 минуты по городу было выпущено около 40 ракет. В столице начались пожары, небо заволокло дымом.Данные подтверждает мониторинговый ресурс Monitorwar. По его информации, по Киеву и области работали оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", а также гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".Ранее российские войска уже наносили групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, а также в портах Одессы и Одесской области. Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, киев, украина, киевская область, вооруженные силы украины, украина.ру