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Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликта
Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликта - 19.07.2026 Украина.ру
Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликта
По Киеву и Киевской области в ночь на 19 июля было запущено около 40 баллистических ракет — это стало самым масштабным применением такого оружия по украинской столице за всё время конфликта. Об этом сообщает телеграм-канал INSIDER UA
2026-07-19T08:01
2026-07-19T08:01
2026-07-19T08:01
сво
спецоперация
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украина
киевская область
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Киев минувшей ночью подвергся самой массированной баллистической атаке с начала вооружённого конфликта. За 53 минуты по городу было выпущено около 40 ракет. В столице начались пожары, небо заволокло дымом.Данные подтверждает мониторинговый ресурс Monitorwar. По его информации, по Киеву и области работали оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", а также гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".Ранее российские войска уже наносили групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, а также в портах Одессы и Одесской области. Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, киев, украина, киевская область, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Киев, Украина, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Киев подвергся самой массированной баллистической атаке с начала конфликта
По Киеву и Киевской области в ночь на 19 июля было запущено около 40 баллистических ракет — это стало самым масштабным применением такого оружия по украинской столице за всё время конфликта. Об этом сообщает телеграм-канал INSIDER UA
Киев минувшей ночью подвергся самой массированной баллистической атаке с начала вооружённого конфликта. За 53 минуты по городу было выпущено около 40 ракет. В столице начались пожары, небо заволокло дымом.
Данные подтверждает мониторинговый ресурс Monitorwar. По его информации, по Киеву и области работали оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", а также гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".
Ранее российские войска уже наносили групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, а также в портах Одессы и Одесской области.
Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
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