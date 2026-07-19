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Беспилотники ВСУ ударили по жилым домам и автобусу в Курской области

Беспилотники ВСУ ударили по жилым домам и автобусу в Курской области - 19.07.2026 Украина.ру

Беспилотники ВСУ ударили по жилым домам и автобусу в Курской области

Украинские беспилотники нанесли удары по Курску, Льгову и автодороге в Рыльском районе, пострадали десять мирных жителей. Об этом 19 июля сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн

2026-07-19T14:26

2026-07-19T14:26

2026-07-19T14:26

сво

спецоперация

курск

курская область

льгов

леонид пасечник

вооруженные силы украины

украина.ру

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В Курске беспилотники атаковали четыре многоквартирных дома. На улице Мыльникова повреждены квартиры в одном подъезде на трёх верхних этажах. На проспекте Дериглазова повреждены фасады двух домов, на проспекте Победы загорелась квартира. Также повреждены автомобили. Жильцы эвакуированы. Одна женщина получила акубаротравму, решается вопрос о её госпитализации.Во Льгове удар пришёлся по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Пострадали водитель автобуса и мужчина, находившийся рядом с магазином. Один из раненых — 40-летний гражданин Беларуси. У 32-летнего мужчины осколочные ранения правых руки и ноги, у 47-летнего — ранение спины и левой голени. Обоих доставили в Курск.Всего, по уточнённым данным, ранены десять человек — в Курске, во Льгове и на автодороге в Рыльском районе. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжёлое. На месте работают оперативные службы. Жителям повреждённых домов будет оказана помощь, на время ремонта их разместят в пунктах временного размещения или компенсируют аренду жилья.За прошедшие сутки украинские войска нанесли удары по гражданским объектам и мирному населению ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник. В результате атак погибла женщина, ещё несколько человек получили ранения. Подробнее в материале За сутки ВСУ нанесли удары по рынкам, домам и автомобилям в ЛНР. Есть жертвыВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, курск, курская область, льгов, леонид пасечник, вооруженные силы украины, украина.ру