https://ukraina.ru/20260719/tramp-prizval-vklyuchit-iran-v-zakonoproekt-o-sanktsiyakh-protiv-rossii-1081633265.html
Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России
Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России - 19.07.2026 Украина.ру
Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России
Президент США Дональд Трамп призвал конгрессменов-республиканцев добавить Иран в законопроект об ужесточении антироссийских ограничений. Об этом 20 июля он написал в Truth Social,
2026-07-19T20:40
2026-07-19T20:40
2026-07-19T20:40
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"Это то, что Линдси хотел сделать, и это должно было произойти. Важно!!!" — заявил Трамп, имея в виду покойного сенатора Грэма*. Ранее он уже допускал, что в новую инициативу могут быть включены Иран и "Хезболла".При этом, как писала The New York Times, Трамп готов поддержать законопроект лишь при условии, что именно он будет единолично решать, вводить ли санкции, отказываться от них или приостанавливать их действие. Грэм*, напомним, был одним из самых ярых сторонников санкционного давления на Россию и соавтором так называемых "санкций из ада".Трамп разыгрывает свою партию: санкции против России он готов поддержать, но только на своих условиях и с добавлением Ирана.Больше на эту и другие темы представлено в обзоре Мощнейшая атака на Киев, ультиматум Зеленского Западу, освобождение Вольного. Итоги 19 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру*признан террористом и экстремистом
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новости, иран, россия, сша, дональд трамп, линдси грэм, хезболла, владимир зеленский
Новости, Иран, Россия, США, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Хезболла, Владимир Зеленский
Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России
Президент США Дональд Трамп призвал конгрессменов-республиканцев добавить Иран в законопроект об ужесточении антироссийских ограничений. Об этом 20 июля он написал в Truth Social,
"Это то, что Линдси хотел сделать, и это должно было произойти. Важно!!!" — заявил Трамп, имея в виду покойного сенатора Грэма*.
Ранее он уже допускал, что в новую инициативу могут быть включены Иран и "Хезболла".
При этом, как писала The New York Times, Трамп готов поддержать законопроект лишь при условии, что именно он будет единолично решать, вводить ли санкции, отказываться от них или приостанавливать их действие.
Грэм*, напомним, был одним из самых ярых сторонников санкционного давления на Россию и соавтором так называемых "санкций из ада".
Трамп разыгрывает свою партию: санкции против России он готов поддержать, но только на своих условиях и с добавлением Ирана.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
*признан террористом и экстремистом