Соловьёв: сбитый на трассе "Новороссия" украинский дрон был оснащён антенной Starlink
Телеведущий Владимир Соловьёв раскрыл подробности уничтожения украинского беспилотника на ключевой транспортной артерии. Об этом 19 июля он заявил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
По его словам, на участке, где работала съёмочная группа, за четыре часа сбили 17 дронов противника.
"Сказки про искусственный интеллект опровергаются практикой: у сбитого дрона сверху находилась антенна Starlink. Если бы был ИИ, заход на цель осуществлялся бы по совершенно другой траектории", — отметил Соловьёв.
Накануне сообщалось, что телеведущий и его группа оказались рядом с местом атаки во время съёмок документального проекта "За лентой" для телеканала "Россия 1".
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