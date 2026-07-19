Соловьёв: сбитый на трассе "Новороссия" украинский дрон был оснащён антенной Starlink - 19.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260719/solovv-sbityy-na-trasse-novorossiya-ukrainskiy-dron-byl-osnaschn-antennoy-starlink-1081629681.html
Соловьёв: сбитый на трассе "Новороссия" украинский дрон был оснащён антенной Starlink
Соловьёв: сбитый на трассе "Новороссия" украинский дрон был оснащён антенной Starlink - 19.07.2026 Украина.ру
Соловьёв: сбитый на трассе "Новороссия" украинский дрон был оснащён антенной Starlink
Телеведущий Владимир Соловьёв раскрыл подробности уничтожения украинского беспилотника на ключевой транспортной артерии. Об этом 19 июля он заявил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
2026-07-19T16:52
2026-07-19T16:52
новости
курская область
владимир соловьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102516/59/1025165927_0:149:2857:1756_1920x0_80_0_0_454d20e0919e2b1c743eb2ef0b5a91c6.jpg
По его словам, на участке, где работала съёмочная группа, за четыре часа сбили 17 дронов противника. "Сказки про искусственный интеллект опровергаются практикой: у сбитого дрона сверху находилась антенна Starlink. Если бы был ИИ, заход на цель осуществлялся бы по совершенно другой траектории", — отметил Соловьёв.Накануне сообщалось, что телеведущий и его группа оказались рядом с местом атаки во время съёмок документального проекта "За лентой" для телеканала "Россия 1". О других новостях к этому часу – в материале Беспилотники ВСУ ударили по жилым домам и автобусу в Курской областиВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102516/59/1025165927_159:0:2698:1904_1920x0_80_0_0_da8096810ee1e1b872dfad53d2c81447.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, владимир соловьев
Новости, Курская область, Владимир Соловьев

Соловьёв: сбитый на трассе "Новороссия" украинский дрон был оснащён антенной Starlink

16:52 19.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Телеведущий Владимир Соловьёв раскрыл подробности уничтожения украинского беспилотника на ключевой транспортной артерии. Об этом 19 июля он заявил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
По его словам, на участке, где работала съёмочная группа, за четыре часа сбили 17 дронов противника.
"Сказки про искусственный интеллект опровергаются практикой: у сбитого дрона сверху находилась антенна Starlink. Если бы был ИИ, заход на цель осуществлялся бы по совершенно другой траектории", — отметил Соловьёв.
Накануне сообщалось, что телеведущий и его группа оказались рядом с местом атаки во время съёмок документального проекта "За лентой" для телеканала "Россия 1".
О других новостях к этому часу – в материале Беспилотники ВСУ ударили по жилым домам и автобусу в Курской области
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКурская областьВладимир Соловьев
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:22Полезные и не полезные мигранты: с чем сталкиваются те, кто хочет жить в России – Бублик
18:00Фундамент нацистского режима
18:00Мощнейшая атака на Киев, ультиматум Зеленского Западу, освобождение Вольного. Итоги 19 июля
17:59Киев может быстро закончить конфликт, выведя войска из ДНР – эксперт
17:56Глава крымского парламента объяснил, почему Зеленский затягивает конфликт
17:24Профессор Миршаймер: Европа использует Украину как "прокси" в конфликте с Россией
16:56ВС РФ наступают на Богуславском направлении, взрывы в Одессе и Полтаве, удары по логистике: сводка СВО
16:52Соловьёв: сбитый на трассе "Новороссия" украинский дрон был оснащён антенной Starlink
16:00"Звёзды на крыльях": Штирлиц в небе и "медовая ловушка" для французского посла
15:32В Грузии задержали мужчину, избившего российскую туристку из-за русской речи
14:59Норвежский профессор: ночной удар по Киеву стал ответом на атаку ВСУ по Подмосковью
14:49Российские войска освободили Вольное в Днепропетровской области
14:26Беспилотники ВСУ ударили по жилым домам и автобусу в Курской области
14:04Британские аналитики придумали, как разделить Ормузский пролив без войны
13:37В Харькове на месте прилёта поднимается густой дым. Новости СВО
13:29Россия предложила Индии совместное производство танков Т-90МС с учётом уроков СВО
13:27За сутки ВСУ нанесли удары по рынкам, домам и автомобилям в ЛНР. Есть жертвы
13:22МИД РФ: американские ракеты в Японии — прямая угроза российским рубежам
13:03"Это уже использованный материал": турецкий аналитик вынес приговор Киеву
12:43Не ели по трое суток, воду брали из ручья: пленный рассказал о тяжёлом положении в ВСУ
Лента новостейМолния