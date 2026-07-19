https://ukraina.ru/20260719/solovv-sbityy-na-trasse-novorossiya-ukrainskiy-dron-byl-osnaschn-antennoy-starlink-1081629681.html

Соловьёв: сбитый на трассе "Новороссия" украинский дрон был оснащён антенной Starlink

Соловьёв: сбитый на трассе "Новороссия" украинский дрон был оснащён антенной Starlink - 19.07.2026 Украина.ру

Соловьёв: сбитый на трассе "Новороссия" украинский дрон был оснащён антенной Starlink

Телеведущий Владимир Соловьёв раскрыл подробности уничтожения украинского беспилотника на ключевой транспортной артерии. Об этом 19 июля он заявил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"

2026-07-19T16:52

2026-07-19T16:52

2026-07-19T16:52

новости

курская область

владимир соловьев

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По его словам, на участке, где работала съёмочная группа, за четыре часа сбили 17 дронов противника. "Сказки про искусственный интеллект опровергаются практикой: у сбитого дрона сверху находилась антенна Starlink. Если бы был ИИ, заход на цель осуществлялся бы по совершенно другой траектории", — отметил Соловьёв.Накануне сообщалось, что телеведущий и его группа оказались рядом с местом атаки во время съёмок документального проекта "За лентой" для телеканала "Россия 1". О других новостях к этому часу – в материале Беспилотники ВСУ ударили по жилым домам и автобусу в Курской областиВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, курская область, владимир соловьев