Европа обеспокоена судьбой военных соглашений с Украиной после увольнения Федорова — EUObserver - 18.07.2026 Украина.ру
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Европа обеспокоена судьбой военных соглашений с Украиной после увольнения Федорова — EUObserver
Европа обеспокоена судьбой военных соглашений с Украиной после увольнения Федорова — EUObserver - 18.07.2026 Украина.ру
Европа обеспокоена судьбой военных соглашений с Украиной после увольнения Федорова — EUObserver
Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова вызвала беспокойство в Европе. Об этом пишет EUObserver
2026-07-18T14:14
2026-07-18T14:14
новости
украина
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александр федоров
владимир зеленский
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европа
вооруженные силы украины
ес
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Европейские чиновники забеспокоились о будущем военных договоров с Киевом, заключённых при бывшем министре обороны Украины Михаиле Федорове. Об этом пишет EUObserver, отмечая, что его отставка — это не просто дворцовые интриги."Для Европы это вовсе не далёкие дворцовые интриги. В последние дни пребывания на должности Федоров подписал соглашения, открывающие доступ украинским фирмам к программам ЕС, финансированию и совместному производству", — говорится в материале.Теперь, как добавляет издание, остаётся неясным, сохранится ли прежний формат тендеров и закупок.Напомним, парламент Украины уволил премьера Юлию Свириденко 14 июля, что повлекло отставку всего правительства, включая Федорова. Новый министр обороны пока не назначен, его обязанности временно исполняет глава СБУ Евгений Хмара.Как писала "Украинская правда", Владимир Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа" заявил о системном и нерешаемом конфликте между Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским, отметив, что уволить следовало бы обоих, но сейчас он этого сделать не может.Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ Сергей Собко выступил с критикой кадровой политики украинской армии, заявив, что назначения делаются не по профессиональным качествам, а по принципу личной преданности. Заявление прозвучало на фоне отставки министра обороны Украины Михаила Федорова. Подробнее в материале Начальник штаба ВСУ раскритиковал кадровую политику армииВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, александр сырский, александр федоров, владимир зеленский, киев, европа, вооруженные силы украины, ес, сбу
Новости, Украина, Александр Сырский, Александр Федоров, Владимир Зеленский, Киев, Европа, Вооруженные силы Украины, ЕС, СБУ

Европа обеспокоена судьбой военных соглашений с Украиной после увольнения Федорова — EUObserver

14:14 18.07.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова вызвала беспокойство в Европе. Об этом пишет EUObserver
Европейские чиновники забеспокоились о будущем военных договоров с Киевом, заключённых при бывшем министре обороны Украины Михаиле Федорове. Об этом пишет EUObserver, отмечая, что его отставка — это не просто дворцовые интриги.
"Для Европы это вовсе не далёкие дворцовые интриги. В последние дни пребывания на должности Федоров подписал соглашения, открывающие доступ украинским фирмам к программам ЕС, финансированию и совместному производству", — говорится в материале.
Теперь, как добавляет издание, остаётся неясным, сохранится ли прежний формат тендеров и закупок.
Напомним, парламент Украины уволил премьера Юлию Свириденко 14 июля, что повлекло отставку всего правительства, включая Федорова. Новый министр обороны пока не назначен, его обязанности временно исполняет глава СБУ Евгений Хмара.
Как писала "Украинская правда", Владимир Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа" заявил о системном и нерешаемом конфликте между Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским, отметив, что уволить следовало бы обоих, но сейчас он этого сделать не может.
Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ Сергей Собко выступил с критикой кадровой политики украинской армии, заявив, что назначения делаются не по профессиональным качествам, а по принципу личной преданности. Заявление прозвучало на фоне отставки министра обороны Украины Михаила Федорова. Подробнее в материале Начальник штаба ВСУ раскритиковал кадровую политику армии
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