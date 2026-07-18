https://ukraina.ru/20260718/evropa-obespokoena-sudboy-voennykh-soglasheniy-s-ukrainoy-posle-uvolneniya-fedorova--euobserver-1081612760.html

Европа обеспокоена судьбой военных соглашений с Украиной после увольнения Федорова — EUObserver

Европа обеспокоена судьбой военных соглашений с Украиной после увольнения Федорова — EUObserver - 18.07.2026 Украина.ру

Европа обеспокоена судьбой военных соглашений с Украиной после увольнения Федорова — EUObserver

Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова вызвала беспокойство в Европе. Об этом пишет EUObserver

2026-07-18T14:14

2026-07-18T14:14

2026-07-18T14:14

новости

украина

александр сырский

александр федоров

владимир зеленский

киев

европа

вооруженные силы украины

ес

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_383e221db524e75f327623835197f200.jpg

Европейские чиновники забеспокоились о будущем военных договоров с Киевом, заключённых при бывшем министре обороны Украины Михаиле Федорове. Об этом пишет EUObserver, отмечая, что его отставка — это не просто дворцовые интриги."Для Европы это вовсе не далёкие дворцовые интриги. В последние дни пребывания на должности Федоров подписал соглашения, открывающие доступ украинским фирмам к программам ЕС, финансированию и совместному производству", — говорится в материале.Теперь, как добавляет издание, остаётся неясным, сохранится ли прежний формат тендеров и закупок.Напомним, парламент Украины уволил премьера Юлию Свириденко 14 июля, что повлекло отставку всего правительства, включая Федорова. Новый министр обороны пока не назначен, его обязанности временно исполняет глава СБУ Евгений Хмара.Как писала "Украинская правда", Владимир Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа" заявил о системном и нерешаемом конфликте между Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским, отметив, что уволить следовало бы обоих, но сейчас он этого сделать не может.Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ Сергей Собко выступил с критикой кадровой политики украинской армии, заявив, что назначения делаются не по профессиональным качествам, а по принципу личной преданности. Заявление прозвучало на фоне отставки министра обороны Украины Михаила Федорова. Подробнее в материале Начальник штаба ВСУ раскритиковал кадровую политику армииВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

киев

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, александр сырский, александр федоров, владимир зеленский, киев, европа, вооруженные силы украины, ес, сбу