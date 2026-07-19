https://ukraina.ru/20260719/pulemetchik-ne-spit-kto-i-kak-zaschischaet-avtodorogi-ot-khornetov-v-zone-svo-1081622517.html

"Пулеметчик не спит": кто и как защищает автодороги от "хорнетов" в зоне СВО

"Пулеметчик не спит": кто и как защищает автодороги от "хорнетов" в зоне СВО - 19.07.2026 Украина.ру

"Пулеметчик не спит": кто и как защищает автодороги от "хорнетов" в зоне СВО

Чтобы остановить беспилотный террор, организованный ВСУ против жителей новых регионов в конце минувшей весны, Вооруженным силам России пришлось кратно увеличить количество МОГ и ПВН на дорогах ближнего тыла

2026-07-19T09:43

2026-07-19T09:43

2026-07-19T09:43

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За работой одной из мобильных огневых групп 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" наблюдал корреспондент издания Украина.ру."Кто бы еще полгода назад сказал, что на этой дороге так нервно без пулемета станет", - размышляю вслух. Неприметная машина все дальше увозит нас от Донецка. Радио в салоне безмолвствует.Транспорта на дорогах не так чтобы совсем нет, но еще относительно недавно было несопоставимо гуще. Да и гнать стараются на предельно допустимых скоростях. Поначалу местные к "хорнетам" как-то спокойнее отнеслись. Не жить, мол, теперь, что ли, из-за дронов каких-то очередных? Но видят же в сводках, что ежедневно кто-то гибнет, калечится или машину теряет на трассах. Вот и призадумались. Нагоняем оливковый "Патриот" на черных номерах. Пикап. В кузове стоит пулеметчик и степенно так водит стволом туда-сюда. Эти не торопятся. Дорогу патрулируют. Съезжаем в правый ряд и пристраиваемся за ними. Присутствие человека с пулеметом не дает стопроцентной гарантии безопасности, но ее в зоне боевых действий вообще ничто дать не может. Зато на душе спокойнее делается. А это, поверьте, немаловажно.Прокатившись маленько, съезжаем на обочину. "Загоните машину в "карман", под деревья", - советует немолодой боец, высунувшись из окошка водительской двери. Сказано – сделано.С тех пор как наши альтернативно добрые соседи заполучили из-за моря-океана новые смертоносные игрушки и с новыми силами принялись убивать тех, кого на всех международных площадках называют своими гражданами, количество мобильных огневых групп в зоне СВО пришлось увеличить кратно. "Но ведь на войне "резать" военную логистику – это не какое-нибудь там военное преступление!" - возопят наивные, прекраснодушные или просто непроходимо глупые. Загвоздка в том, что практически все украинские операции нацелены на ухудшение положения гражданского населения, проживающего на неподконтрольной им территории. Вот и гоняют нынче МОГи по дорогам, прикрывая гражданских.Мобильная огневая группа состоит из трех человек: наблюдателя, пулеметчика и старшего группы. Хотя умелыми стрелками, по-хорошему, должны быть все трое, поскольку математику не переспоришь: чем больше стволов одновременно стреляет в беспилотник, тем скорее тот упадет. А время в данном случае особенно дорого.За старшего в расчете, с которым нынче работаем, тот самый пожилой боец. "Парни, слушаем радейку и давайте повнимательнее", - командует он скрипучим голосом и уходит к дороге. Минут пять буквально – поступила информация, что в нашем квадрате был "Хорнет" замечен. Ну, как говорится, ждем-с.Неспешно топаю к старшему группы, который сигнализирует проезжающим, что небо сейчас чистое. Позывной у старшего "Иваныч", и он живое подтверждение того, что книгу по обложке не судят. Поначалу-то он мне хмурым и неприветливым показался. Есть, знаете, люди, которым не хочется попасть под горячую руку. Однако же слово за слово, и выяснилось, что это прямо душа-человек.- "Иваныч", давно уж воюете?- Семь месяцев тут всего. С ноября 2025 года. Из Волгограда приехал.- А почему ж в донецкую бригаду?- Понимаете, я срочную службу проходил в Белоруссии. Механик-водитель среднего танка. Когда пришел в военкомат, мне предложили в 110-ю бригаду, механиком-водителем. Я прямо оттуда и поехал, а здесь меня сразу назначили старшим механиком-водителем.- Как вообще решились? Не юноша ведь уже.- Да у меня три сына, и все здесь воюют. Профессиональные военные, и, конечно, восприняли они это по-разному. Один говорит: я, бать, поступок твой не одобряю, но горжусь. Пацаны у меня все молодцы.- Вы решили поближе к ним быть?- А как мне сидеть за семейным столом? Дед у меня воевал, отец воевал, сыновья воевали. И тут, и в Чечне. А я что? Теперь я могу и по столу кулаком стукнуть. Закрепил статус главы семейства.Как старший группы, "Иваныч" отвечает за общую организацию боевой работы, взаимодействие с другими МОГ и ПВН. Однако ж боец подчеркивает, что группа работает как единый кулак и старшим, в случае чего, любой из них может быть.- Что за ребята с вами в группе? Расскажете о них?- У нас ведь сводные подразделения. Выбрали толковых стрелков. Мы пару недель всего общаемся. Но пацаны, конечно, молодцы. Илья из Донецка, Серега тоже местный. Он из Макеевки. Что один много лет уже воюет, что другой. Они тут уже старожилы, тертые калачи.- А не возникает дискомфорта из-за того, что вы значительно старше, но ребята более опытные?- Поначалу как-то я себя неловко чувствовал, а сейчас постоянно "Иваныч-Иваныч"… ну, ребята меня уважают.- К тому же полезно иметь в коллективе человека с богатым жизненным опытом, который и по-житейски что-то может посоветовать?- Да, бывает, что советую. Всякие случаи бывали. И смешные, и грустные.Пока беседуем, "Иваныч" крутит головой, что твой летчик времен Великой Отечественной. То небо мониторит, то вопросительно глядит на наблюдателя, то на дорогу. При этом какого-то напряжения в бойцах не ощущается. Притом что обстановка на дорогах, прямо скажем, тревожная. Но, видимо, наличие пулемета и умение ловко с ним обращаться созидают в военнослужащем тот самый воинский дзен. "Не только "Хорнет". Мы сбиваем все, что они могут по нам запустить, но чаще всего, конечно, сбивать приходится именно "Хорнет". Вот буквально вчера сбили. Он шел над нами где-то в 10 метрах. Я работал из пулемета, ребята – из автоматов. Сбили без проблем. Если идет низко, то поразить легко. Если высоко, то нужно постараться, конечно", - рассказывает пулеметчик с милым позывным "Сахарок".Так, по его словам, "Хорнет" - штука самодостаточная. А вот если над трассой кружат FPV, то где-то в небе висит "крыло" со "Старлинком" и работает как ретранслятор. Без этого, мол, они так далеко не забирались бы.- Слушай, вот по трассам ездят и военные, и гражданские. Первые знают, как действовать. А что ты мог бы посоветовать вторым?- Главное – не мешать. Вот вчера было сбитие. Люди услышали стрельбу, начинают ускоряться, лезть на линию огня. Ты пытаешься менять позицию, а они пытаются друг друга обогнать. Тяжело работать.- И как быть?- Услышал стрельбу – остановись и покинь машину, найди укрытие. И тебе уже лучше видно, ты лучше контролируешь обстановку, можешь спрятаться.- Говорят же, что "Хорнет" ударит в машину, если захватил цель. За человеком не станет гоняться.- Я же об этом и говорю. Неизвестно, на что конкретно этот будет запрограммирован. То ли это бензовоз, то ли джип, то ли "Урал". Мы вчера ехали, и он мимо нас прошел. Ага, значит, не на джип запрограммирован.- Кто-то считает, что увеличение количества МОГ и ПВН – это меры, которые постепенно сведут новую угрозу на нет, а другие считают, что "Хорнет" - это наша новая реальность, и до конца войны трассы в ближнем тылу безопасными уже не будут. Что думаешь?- Нет, это определенно не новая реальность. Когда мы контролируем дорогу, гражданские уже могут спокойно перемещаться. Я вот раньше на ПВН дежурил, и как только мы начинали активно сбивать, они переставали летать в этом квадрате. Поэтому чем жестче мы будем контролировать небо, тем безопаснее станет на дорогах.За каждой группой закреплен конкретный участок дороги для патрулирования. Между МОГ и ПВН на трассе налажено взаимодействие. Совместный мониторинг "малого неба" и огневая поддержка группами друг друга, ежели возникает необходимость. По маршруту внедорожник катит небыстро. Стрелок и наблюдатель всматриваются в небо, старший группы слушает рацию. Где-то чего-то заметили – группа мчится туда. На следующей остановке подхожу к наблюдателю. Расположившись так, чтоб солнце не слепило, он прислушивается и присматривается. Взгляд его скользит над макушками деревьев. Он, по-моему, даже не замечает, что прикуренная несколько минут назад сигарета превратилась в окурок. "Зрение у меня хорошее. Раньше стоял на ПВН. Работали и по "крыльям", и по FPV, и по "хорнетам". Тут моя задача – вовремя увидеть, предупредить пулеметчика, быстро сообщить водителю, чтобы остановил машину, занять позицию для стрельбы и поддержать огнем пулеметчика. Если он не попал, то нужно подпустить "Хорнет" поближе, чтобы достать из автомата. Ну, я давно воюю, имею определенный опыт. Дрон и глазом быстро заметить могу, и на слух. Хотя конкретно "Хорнет" услышишь едва ли. Во-первых, он довольно тихий. Во-вторых, машины по трассе носятся. За шумом этим все равно ничего не расслышишь. Поэтому головой на 360 градусов нужно вертеть постоянно", - объясняет наблюдатель с позывным "Мах"."Мах" - мобилизованный. До начала СВО работал крепильщиком в шахте. В качестве танкиста начинал с боев за Марьинку, потом участвовал в освобождении Невельского. Дальше – Димитров, Малиновка. Теперь вот служит в МОГ.- Вы счет сбитых ведете?- Нет, ну командованию передаем, где и чего сбили, даем координаты. И если он нас обошел, то следующей мобильной группе передаем информацию. Но для себя вот так не считаем.К полудню солнышко жарит совсем уж неистово. На асфальте уже можно поджарить яичницу, если вам, конечно же, нравится яичница с асфальта. В салоне автомобиля даже с опущенными стеклами варишься заживо. Как там "Сахарок" до сих пор не растаял, стоя у пулемета в шлеме и бронежилете, я, откровенно говоря, не понимаю. Добравшись до крайней точки, группа заходит на очередной круг. Им еще до темноты патрулировать. С одной стороны, чем больше они собьют "хорнетов", тем меньше "хорнетов" останется у противника. С другой стороны, чисто по-человечески хочется пожелать им хотя бы одну смену провести спокойно. Видно, что устали изрядно, а работы, к сожалению, не становится меньше.О последних событиях культуры - в материале От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры.

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Игорь Гомольский

эксклюзив, донецк, россия, вооруженные силы украины, сво, украина.ру