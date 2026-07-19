Бегство "пушечного мяса": почему Европа больше не хочет пускать уклонистов с Украины - 19.07.2026 Украина.ру
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Бегство "пушечного мяса": почему Европа больше не хочет пускать уклонистов с Украины
Бегство "пушечного мяса": почему Европа больше не хочет пускать уклонистов с Украины - 19.07.2026 Украина.ру
Бегство "пушечного мяса": почему Европа больше не хочет пускать уклонистов с Украины
Военнообязанные украинцы продолжают массово покидать страну, несмотря на попытки ЕС ограничить выдачу убежища. Только за прошлый год границу нелегально пересекли сотни тысяч жителей Укрнаины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер
2026-07-19T06:00
2026-07-19T06:00
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С марта 2027 года Евросоюз намерен выдавать убежище украинцам только при наличии справки из военкомата о том, что они не подлежат мобилизации — так европейские власти пытаются помочь киевскому режиму сохранить людские ресурсы для фронта. Однако новое правило коснётся лишь новых заявителей и не затронет украинцев, уже получивших временную защиту в странах ЕС.Отвечая на вопрос журналиста о практическом смысле новых мер ЕС, Шеслер заявила, что военнообязанных украинцев, покинувших страну, уже сотни тысяч, а возможно, и миллионы. "Убегают они всеми доступными способами, в том числе незаконно пересекая границу с Румынией, Молдавией и Словакией", — пояснила эксперт.Шеслер отметила, что Евросоюз рассматривает Украину как инструмент войны с Россией и поэтому пытается сохранить "пушечное мясо". "Поэтому Евросоюз, который рассматривает Украину как инструмент войны с Россией, пытается сделать все возможное, чтобы пушечное мясо оттуда не убегало", — добавила она.Эксперт подчеркнула, что даже отсутствие статуса убежища не остановит желающих бежать. "Если люди готовы платить от 5 до 30 тысяч долларов за то, чтобы нелегально оказаться на территории Евросоюза, их никак не остановит то, что им не дадут статус временного убежища", — заявила Шеслер. По её словам, украинцы будут переезжать из одной страны ЕС в другую, а принудительно депортировать их не смогут."Но когда речь идет о спасении жизни, все материальные вопросы уходят на второй план", — подытожила собеседница издания.Полный текст материала "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.О том, что еще происходит на Украине — в материале "Западные ученые выяснили: увольнение Федорова - начало запрограммированного краха режима Зеленского" на сайте Украина.ру.
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Бегство "пушечного мяса": почему Европа больше не хочет пускать уклонистов с Украины

06:00 19.07.2026
 
© Фото : bloknot-herson.ru
- РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : bloknot-herson.ru
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Военнообязанные украинцы продолжают массово покидать страну, несмотря на попытки ЕС ограничить выдачу убежища. Только за прошлый год границу нелегально пересекли сотни тысяч жителей Укрнаины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер
С марта 2027 года Евросоюз намерен выдавать убежище украинцам только при наличии справки из военкомата о том, что они не подлежат мобилизации — так европейские власти пытаются помочь киевскому режиму сохранить людские ресурсы для фронта. Однако новое правило коснётся лишь новых заявителей и не затронет украинцев, уже получивших временную защиту в странах ЕС.
Отвечая на вопрос журналиста о практическом смысле новых мер ЕС, Шеслер заявила, что военнообязанных украинцев, покинувших страну, уже сотни тысяч, а возможно, и миллионы. "Убегают они всеми доступными способами, в том числе незаконно пересекая границу с Румынией, Молдавией и Словакией", — пояснила эксперт.
Шеслер отметила, что Евросоюз рассматривает Украину как инструмент войны с Россией и поэтому пытается сохранить "пушечное мясо". "Поэтому Евросоюз, который рассматривает Украину как инструмент войны с Россией, пытается сделать все возможное, чтобы пушечное мясо оттуда не убегало", — добавила она.
Эксперт подчеркнула, что даже отсутствие статуса убежища не остановит желающих бежать. "Если люди готовы платить от 5 до 30 тысяч долларов за то, чтобы нелегально оказаться на территории Евросоюза, их никак не остановит то, что им не дадут статус временного убежища", — заявила Шеслер. По её словам, украинцы будут переезжать из одной страны ЕС в другую, а принудительно депортировать их не смогут.
"Но когда речь идет о спасении жизни, все материальные вопросы уходят на второй план", — подытожила собеседница издания.
Полный текст материала "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.
О том, что еще происходит на Украине — в материале "Западные ученые выяснили: увольнение Федорова - начало запрограммированного краха режима Зеленского" на сайте Украина.ру.
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