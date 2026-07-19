https://ukraina.ru/20260719/begstvo-pushechnogo-myasa-pochemu-evropa-bolshe-ne-khochet-puskat-uklonistov-s-ukrainy-1081617529.html

Бегство "пушечного мяса": почему Европа больше не хочет пускать уклонистов с Украины

Бегство "пушечного мяса": почему Европа больше не хочет пускать уклонистов с Украины - 19.07.2026 Украина.ру

Бегство "пушечного мяса": почему Европа больше не хочет пускать уклонистов с Украины

Военнообязанные украинцы продолжают массово покидать страну, несмотря на попытки ЕС ограничить выдачу убежища. Только за прошлый год границу нелегально пересекли сотни тысяч жителей Укрнаины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер

2026-07-19T06:00

2026-07-19T06:00

2026-07-19T06:00

новости

украина

россия

европа

ес

лариса шеслер

украина.ру

евросоюз

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070736302_91:0:781:388_1920x0_80_0_0_4e7a19a11f78ca9a0ede12cc5472c48a.jpg

С марта 2027 года Евросоюз намерен выдавать убежище украинцам только при наличии справки из военкомата о том, что они не подлежат мобилизации — так европейские власти пытаются помочь киевскому режиму сохранить людские ресурсы для фронта. Однако новое правило коснётся лишь новых заявителей и не затронет украинцев, уже получивших временную защиту в странах ЕС.Отвечая на вопрос журналиста о практическом смысле новых мер ЕС, Шеслер заявила, что военнообязанных украинцев, покинувших страну, уже сотни тысяч, а возможно, и миллионы. "Убегают они всеми доступными способами, в том числе незаконно пересекая границу с Румынией, Молдавией и Словакией", — пояснила эксперт.Шеслер отметила, что Евросоюз рассматривает Украину как инструмент войны с Россией и поэтому пытается сохранить "пушечное мясо". "Поэтому Евросоюз, который рассматривает Украину как инструмент войны с Россией, пытается сделать все возможное, чтобы пушечное мясо оттуда не убегало", — добавила она.Эксперт подчеркнула, что даже отсутствие статуса убежища не остановит желающих бежать. "Если люди готовы платить от 5 до 30 тысяч долларов за то, чтобы нелегально оказаться на территории Евросоюза, их никак не остановит то, что им не дадут статус временного убежища", — заявила Шеслер. По её словам, украинцы будут переезжать из одной страны ЕС в другую, а принудительно депортировать их не смогут."Но когда речь идет о спасении жизни, все материальные вопросы уходят на второй план", — подытожила собеседница издания.Полный текст материала "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.О том, что еще происходит на Украине — в материале "Западные ученые выяснили: увольнение Федорова - начало запрограммированного краха режима Зеленского" на сайте Украина.ру.

украина

россия

европа

румыния

молдавия

словакия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, европа, ес, лариса шеслер, украина.ру, евросоюз, главные новости, главное, румыния, молдавия, словакия, украинские беженцы, беженцы, новости сво, новости сво сейчас, мобилизация, мобилизация на украине