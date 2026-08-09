The Sunday Times: ставка Зеленского на террор против РФ оказалась политическим просчётом - 09.08.2026 Украина.ру
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The Sunday Times: ставка Зеленского на террор против РФ оказалась политическим просчётом
The Sunday Times: ставка Зеленского на террор против РФ оказалась политическим просчётом - 09.08.2026 Украина.ру
The Sunday Times: ставка Зеленского на террор против РФ оказалась политическим просчётом
Британский обозреватель Марк Галеотти в колонке для The Sunday Times заявил, что расчёт киевского режима подорвать российскую экономику и волю к сопротивлению ударами по гражданским объектам провалился
2026-08-09T15:04
2026-08-09T15:04
новости
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владимир зеленский
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"Надежды на то, что удары вглубь территории могут подорвать российскую экономику, необоснованны. Нефтегазовые доходы РФ стабилизируются, очереди за бензином сокращаются. Запасы беспилотников и ракет у Украины ограничены — средства пришлось перенаправить на удары по складам Wildberries", — пишет эксперт.Галеотти сравнил ситуацию с бомбардировками Британии нацистами, которые лишь укрепили решимость британцев. Ответные удары России практически остановили судоходство в районе Одессы, что обходится Киеву более чем в 50 миллионов фунтов в день. А на фоне исчерпания украинских запасов ракет для Patriot предстоящей зимой РФ имеет возможность уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Стратегия Зеленского оказалась рискованным шагом, который не принёс желаемых результатов. Ранее на эту тему: Ищенко раскрыл хитрый план Зеленского: "Украина почти победила, но нам воткнули нож в спину"Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, украина, британия, владимир зеленский, украина.ру, ростислав ищенко
Новости, Россия, Украина, Британия, Владимир Зеленский, Украина.ру, Ростислав Ищенко

The Sunday Times: ставка Зеленского на террор против РФ оказалась политическим просчётом

15:04 09.08.2026
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 09.08.2026
© AP / Markus Schreiber
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Британский обозреватель Марк Галеотти в колонке для The Sunday Times заявил, что расчёт киевского режима подорвать российскую экономику и волю к сопротивлению ударами по гражданским объектам провалился
"Надежды на то, что удары вглубь территории могут подорвать российскую экономику, необоснованны. Нефтегазовые доходы РФ стабилизируются, очереди за бензином сокращаются. Запасы беспилотников и ракет у Украины ограничены — средства пришлось перенаправить на удары по складам Wildberries", — пишет эксперт.
Галеотти сравнил ситуацию с бомбардировками Британии нацистами, которые лишь укрепили решимость британцев. Ответные удары России практически остановили судоходство в районе Одессы, что обходится Киеву более чем в 50 миллионов фунтов в день. А на фоне исчерпания украинских запасов ракет для Patriot предстоящей зимой РФ имеет возможность уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.
Стратегия Зеленского оказалась рискованным шагом, который не принёс желаемых результатов. Ранее на эту тему: Ищенко раскрыл хитрый план Зеленского: "Украина почти победила, но нам воткнули нож в спину"
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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