https://ukraina.ru/20260809/zachem-nam-nuzhna-kievskaya-rus-stoyakin-o-znachenii-istoricheskogo-termina-i-ego-roli-v-istorii-1082328183.html

Зачем нам нужна Киевская Русь? Стоякин о значении исторического термина и его роли в истории

Зачем нам нужна Киевская Русь? Стоякин о значении исторического термина и его роли в истории - 09.08.2026 Украина.ру

Зачем нам нужна Киевская Русь? Стоякин о значении исторического термина и его роли в истории

Новый выпуск проекта издания Украина.ру "История: уроки и перемены" посвящён политической борьбе вокруг исторической терминологии.Кто и зачем придумал термин... Украина.ру, 09.08.2026

2026-08-09T13:24

2026-08-09T13:24

2026-08-09T13:24

видео

украина.ру

василий стоякин

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Новый выпуск проекта издания Украина.ру "История: уроки и перемены" посвящён политической борьбе вокруг исторической терминологии.Кто и зачем придумал термин "Киевская Русь"? Каково его содержание и нужен ли он сейчас? На эти вопросы отвечает публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин.

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