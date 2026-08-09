https://ukraina.ru/20260809/sotrut-s-karty-eksperty-i-politiki-o-buduschem-ukrainy-kotoroy-ne-budet-1082321683.html

Сотрут с карты. Эксперты и политики о будущем Украины, которой не будет

Сотрут с карты. Эксперты и политики о будущем Украины, которой не будет - 09.08.2026 Украина.ру

Сотрут с карты. Эксперты и политики о будущем Украины, которой не будет

В украинском экспертном обществе обсуждают, какими могут быть последствия продолжения войны для Украины и для всех украинцев. Сходятся на том, что самыми плачевными

2026-08-09T06:41

2026-08-09T06:41

2026-08-09T11:35

украина

россия

киев

владимир зеленский

николай азаров

сергей гайдай

офис президента

союз левых сил

ес

эксклюзив

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Украина не должна и не может капитулировать, поскольку это будет означать, что в стране будет установлен такой же режим, какой действует в России, «а это режим, где нет свобод, где нет права что-то говорить, нет права быть самим собой», заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай.По его мнению, украинцы не могут на это согласиться и потому должны продолжать борьбу.«Если ты говоришь на украинском языке или вообще считаешь, что правительство – это не твои хозяева, а это нанятые тобой работники: если ты не хочешь диктатуры… Поэтому для украинцев выбора нет», — заявил эксперт в эфире интернет-канала Politeka.Судя по картинке, это решительное заявление он сделал, сидя далеко не в окопе. Вообще, эксперты настроены тем более воинственно, чем дальше находятся от линии боевого соприкосновения. Тогда они готовы жертвовать жизнью – но только не своей – за торжество «ценностей демократии».Правда, из дальнейшей речи политтехнолога выяснилось, что на деле до торжества демократии на Украине очень далеко, что Зеленский ведёт себя вовсе не как нанятый голосами избирателей работник, а делает всё, что ему вздумается, в том числе грубо нарушая украинскую Конституцию.За это нужно проливать реки крови?Крови могло и не быть. Гайдай отметил, что в 2022 году русские пришли на Украину не воевать, но пришли просто «на парад», полагая, что ненавидящие свое правительство украинцы никакого сопротивления не окажут. А те вдруг начали воевать и воюют до сих пор… Воюют, по всей видимости, за возможность для Зленского и его клики и дальше нарушать Конституцию.Или за что?А могли бы сохранить сотни тысяч жизней, сохранить страну, если бы не слушали «доброжелателей» вроде Бориса Джонсона (чей портрет до сих пор красуется на бочке в одном из кафе в Киеве на Подоле).Крах киевского режима – не за горами, но каждый день нахождения «зелёных слуг» у власти на остатках Украины влечет за собой сокращение этих остатков и множит потери всего украинского народа, заявил украинский политик, лидер запрещённой на Украине партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб.Он в очередном выпуске своего видеоблога отметил, что каждый удар этих самых «зелёных слуг» по России влечет за собой ответ в десятикратном размере, поэтому для Украины «это какая-то Пиррова победа в кубе».Если всё пойдет так, как идёт, то страну ждет печально будущее. Украину выжмут до конца и бросят, считает политик. Он пояснил, что тайные переговоры о судьбе Украины между большими игроками продолжаются, но – без Украины, поскольку она в этой ситуации не игрок, играют ею.Гольдарб добавил, что эта игра скоро закончится, поскольку «Америка завязла в зыбучих песках Ирана». Трамп увяз, а помочь ему в этой ситуации могут Россия и Китай. В обмен на Украину. Он предположил, что Москва в состоянии повлиять на Иран – и «это время подходит».Для Украины – но уже без Зеленского – заключение мира с РФ является единственной возможностью остаться на географической карте, считает политик. По его словам, сегодня те, кто говорит, что Украина – самостоятельное государство, бессовестно лгут – она уже вообще не государство.Сейчас переговоры вряд ли состоятся, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Комментируя заявление советника Офиса президента Подоляка о том, что Зеленский будто бы предлагает России разные варианты перемирия, политик напомнил, что тот же советник «известен тем, что призывал недавно заниматься русорезнёй».«Такие лингвистические находки, в кавычках, они же запоминаются. И как одновременно можно призывать к русорезне и с теми же самыми русскими иметь какие-то переговоры? Вот в данной ситуации я всякие переговоры исключаю», – сказал Азаров в эфире интернет-канала «Надiя» («Надежда»).Война на истощение тем временем продолжается.«Если к концу 2026 года гуманитарная катастрофа ожидается на всей левобережной Украине, а также Киеве, Запорожье, Николаеве, Днепре, Херсоне, всей Одесской области, то к концу 2027 года такая ситуация будет уже и на 60% Правобережья и доберётся до Западной Украины, – пишет популярный на Украине телеграм-канал «Легитимный». – Поэтому все эксперты в один голос говорят, что для Украины сейчас фактически последний шанс получить мир с минимальными потерями в территориях и т.д. Но Зеленскому и спонсорам – это не выгодно».Впрочем, и у спонсоров Киева есть свои зоны уязвимости. Авторы канала отмечают, что «Европа может развернуться в мирном кейсе только при одном условии – это уничтожение украинского ПГХ (подземных газовых хранилищ – ред.)», это ужесточит дефицит газа в ЕС и вынудит европолитиков срочно менять свою позицию.«В Кремле давно готовят план по уничтожению всей инфраструктуры ПГХ Украины, когда он будет реализован, вопрос времени», – пишет «Легитимный», не раскрывая источников такой информации.Удастся ли избежать реализации катастрофических сценариев? Пока нет никаких признаков, что хотя бы «нащупывается почва для компромиссов», считает Николай Азаров. По его словам, одним их таких признаков можно было бы считать снижения уровня эскалации хотя бы одной из противоборствующих сторон. Но этого не происходит.«А если говорить о мире и заниматься тем, чем занимается киевский режим, то кто будет всерьез воспринимать вот эти… разговоры? Думаю, что никто не будет», – заявил политик.По его мнению, нельзя рассчитывать на мир и нельзя верить никаким обещаниям Киева до тех пор, «пока не изменится суть режима, пока не восстановится конституционная законность в Украине».На эту тему - Рустем Клупов: Россия близка к тому, чтобы изолировать поле боя на Украине без ударов по мостам на Днепре https://ukraina.ru/20260806/1082254350.html

https://ukraina.ru/20260807/ukrainu-vedut-na-zaklanie-ona-sgorit-eksperty-i-politiki-o-nastoyaschem-i-buduschem-strany-1082242790.html

https://ukraina.ru/20260806/ttsk-budut-sudit-eksperty-i-politiki-ukrainy-o-tom-chto-proizoydt-posle-padeniya-kievskogo-rezhima-1082204807.html

https://ukraina.ru/20260804/kiev-stal-prifrontovym-gorodom-ukrainskie-eksperty-ischut-kuda-otpravit-vlast-1082111799.html

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Сергей Зуев

украина, россия, киев, владимир зеленский, николай азаров, сергей гайдай, офис президента, союз левых сил, ес, эксклюзив