Леопард спас жителя Днепропетровской области от мобилизации - 09.08.2026 Украина.ру
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Леопард спас жителя Днепропетровской области от мобилизации
Леопард спас жителя Днепропетровской области от мобилизации - 09.08.2026 Украина.ру
Леопард спас жителя Днепропетровской области от мобилизации
В Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) попытались мобилизовать мужчину, но отступили, увидев у него на поводке леопарда. Об этом 9 августа сообщил источник в пророссийском подполье
2026-08-09T10:32
2026-08-09T10:32
новости
днепропетровская область
украина
житомирская область
тцк
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На опубликованном видео мужчина спокойно прогуливается с леопардом по кличке Зевс на поводке, а сотрудники ТЦК держатся на почтительном расстоянии, явно не решаясь приблизиться. "Наша первая встреча с ТЦК", — комментирует хозяин хищника.Напомним, 7 августа в Коростенском ТЦК Житомирской области скончался 46-летний мужчина, доставленный для прохождения медкомиссии. Об этом – в материале Мобилизованный офицер умер в Коростенском ТЦКАктуальное интервью: Александр Ионов: Мобилизация на Украине усилится, война продолжится до появления полноценного плана мираВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, днепропетровская область, украина, житомирская область, тцк
Новости, Днепропетровская область, Украина, Житомирская область, ТЦК

Леопард спас жителя Днепропетровской области от мобилизации

10:32 09.08.2026
 
© Фото: Global Look Press/John Milner
© Фото: Global Look Press/John Milner
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В Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) попытались мобилизовать мужчину, но отступили, увидев у него на поводке леопарда. Об этом 9 августа сообщил источник в пророссийском подполье
На опубликованном видео мужчина спокойно прогуливается с леопардом по кличке Зевс на поводке, а сотрудники ТЦК держатся на почтительном расстоянии, явно не решаясь приблизиться.
"Наша первая встреча с ТЦК", — комментирует хозяин хищника.
Напомним, 7 августа в Коростенском ТЦК Житомирской области скончался 46-летний мужчина, доставленный для прохождения медкомиссии. Об этом – в материале Мобилизованный офицер умер в Коростенском ТЦК
Актуальное интервью: Александр Ионов: Мобилизация на Украине усилится, война продолжится до появления полноценного плана мира
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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