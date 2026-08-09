Леопард спас жителя Днепропетровской области от мобилизации
© Фото: Global Look Press/John Milner
© Фото: Global Look Press/John Milner
В Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) попытались мобилизовать мужчину, но отступили, увидев у него на поводке леопарда. Об этом 9 августа сообщил источник в пророссийском подполье
На опубликованном видео мужчина спокойно прогуливается с леопардом по кличке Зевс на поводке, а сотрудники ТЦК держатся на почтительном расстоянии, явно не решаясь приблизиться.
"Наша первая встреча с ТЦК", — комментирует хозяин хищника.
Напомним, 7 августа в Коростенском ТЦК Житомирской области скончался 46-летний мужчина, доставленный для прохождения медкомиссии. Об этом – в материале Мобилизованный офицер умер в Коростенском ТЦК
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