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Леопард спас жителя Днепропетровской области от мобилизации

Леопард спас жителя Днепропетровской области от мобилизации - 09.08.2026 Украина.ру

Леопард спас жителя Днепропетровской области от мобилизации

В Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) попытались мобилизовать мужчину, но отступили, увидев у него на поводке леопарда. Об этом 9 августа сообщил источник в пророссийском подполье

2026-08-09T10:32

2026-08-09T10:32

2026-08-09T10:32

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На опубликованном видео мужчина спокойно прогуливается с леопардом по кличке Зевс на поводке, а сотрудники ТЦК держатся на почтительном расстоянии, явно не решаясь приблизиться. "Наша первая встреча с ТЦК", — комментирует хозяин хищника.Напомним, 7 августа в Коростенском ТЦК Житомирской области скончался 46-летний мужчина, доставленный для прохождения медкомиссии. Об этом – в материале Мобилизованный офицер умер в Коростенском ТЦКАктуальное интервью: Александр Ионов: Мобилизация на Украине усилится, война продолжится до появления полноценного плана мираВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, днепропетровская область, украина, житомирская область, тцк