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Румыния снабжает ВСУ: в МИД РФ заявили о прямой поддержке Киева

Румыния снабжает ВСУ: в МИД РФ заявили о прямой поддержке Киева - 09.08.2026 Украина.ру

Румыния снабжает ВСУ: в МИД РФ заявили о прямой поддержке Киева

Директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что Бухарест оказывает Украине прямую военно-логистическую поддержку

2026-08-09T11:26

2026-08-09T11:26

2026-08-09T11:26

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"Румыния сегодня вовлечена в оказание киевскому режиму прямой военной поддержки. Порт Джурджулешты, оператора которого купила Румыния, давно превращён в транзитный узел для доставки на Украину грузов, в том числе предназначенных для нужд ВСУ", — заявил дипломат.По его словам, в Бухаресте объявили покупку оператора шагом к "экономическому воссоединению" и "восстановлению Украины", однако реализация этих планов — вопрос неопределённого будущего. "Поддержка Румынией киевского режима внушает сомнения относительно истинных целей использования порта в ближайшей перспективе", — подчеркнул Пилипсон.Ранее в Румынии уже заявляли об исчерпании ресурсов для помощи Украине. Об этом – в материале "У нас больше нет ресурсов": в Румынии открестились от помощи КиевуБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, румыния, украина, вооруженные силы украины, россия