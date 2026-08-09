Румыния снабжает ВСУ: в МИД РФ заявили о прямой поддержке Киева
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Румынии на Мосфильмовской улице в Москве.
Директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что Бухарест оказывает Украине прямую военно-логистическую поддержку
"Румыния сегодня вовлечена в оказание киевскому режиму прямой военной поддержки. Порт Джурджулешты, оператора которого купила Румыния, давно превращён в транзитный узел для доставки на Украину грузов, в том числе предназначенных для нужд ВСУ", — заявил дипломат.
По его словам, в Бухаресте объявили покупку оператора шагом к "экономическому воссоединению" и "восстановлению Украины", однако реализация этих планов — вопрос неопределённого будущего.
"Поддержка Румынией киевского режима внушает сомнения относительно истинных целей использования порта в ближайшей перспективе", — подчеркнул Пилипсон.
Ранее в Румынии уже заявляли об исчерпании ресурсов для помощи Украине. Об этом – в материале "У нас больше нет ресурсов": в Румынии открестились от помощи Киеву
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