Румыния снабжает ВСУ: в МИД РФ заявили о прямой поддержке Киева - 09.08.2026 Украина.ру
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Румыния снабжает ВСУ: в МИД РФ заявили о прямой поддержке Киева
Румыния снабжает ВСУ: в МИД РФ заявили о прямой поддержке Киева - 09.08.2026 Украина.ру
Румыния снабжает ВСУ: в МИД РФ заявили о прямой поддержке Киева
Директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что Бухарест оказывает Украине прямую военно-логистическую поддержку
2026-08-09T11:26
2026-08-09T11:26
новости
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"Румыния сегодня вовлечена в оказание киевскому режиму прямой военной поддержки. Порт Джурджулешты, оператора которого купила Румыния, давно превращён в транзитный узел для доставки на Украину грузов, в том числе предназначенных для нужд ВСУ", — заявил дипломат.По его словам, в Бухаресте объявили покупку оператора шагом к "экономическому воссоединению" и "восстановлению Украины", однако реализация этих планов — вопрос неопределённого будущего. "Поддержка Румынией киевского режима внушает сомнения относительно истинных целей использования порта в ближайшей перспективе", — подчеркнул Пилипсон.Ранее в Румынии уже заявляли об исчерпании ресурсов для помощи Украине. Об этом – в материале "У нас больше нет ресурсов": в Румынии открестились от помощи КиевуБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, румыния, украина, вооруженные силы украины, россия
Новости, Румыния, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия

Румыния снабжает ВСУ: в МИД РФ заявили о прямой поддержке Киева

11:26 09.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Румынии на Мосфильмовской улице в Москве.
Флаг на здании посольства Румынии на Мосфильмовской улице в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.08.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что Бухарест оказывает Украине прямую военно-логистическую поддержку
"Румыния сегодня вовлечена в оказание киевскому режиму прямой военной поддержки. Порт Джурджулешты, оператора которого купила Румыния, давно превращён в транзитный узел для доставки на Украину грузов, в том числе предназначенных для нужд ВСУ", — заявил дипломат.
По его словам, в Бухаресте объявили покупку оператора шагом к "экономическому воссоединению" и "восстановлению Украины", однако реализация этих планов — вопрос неопределённого будущего.
"Поддержка Румынией киевского режима внушает сомнения относительно истинных целей использования порта в ближайшей перспективе", — подчеркнул Пилипсон.
Ранее в Румынии уже заявляли об исчерпании ресурсов для помощи Украине. Об этом – в материале "У нас больше нет ресурсов": в Румынии открестились от помощи Киеву
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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