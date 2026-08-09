https://ukraina.ru/20260809/spor-o-patriot-ataka-na-belgorod-khroniki-sobytiy-na-utro-9-avgusta-1082323921.html

Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августа

Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августа - 09.08.2026 Украина.ру

Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августа

Финляндия отказалась передавать свои ракеты от комплексов Patriot Украине, Киев заявляет о налаживании собственного производства. ВСУ осуществили массированную атаку на Белгород

2026-08-09T10:51

2026-08-09T10:51

2026-08-09T10:55

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Финляндия не станет передавать по требованию Украины ракеты к системам ПВО Patriot, заявил финский министр обороны Антти Хяккянен."Мы сделали все что могли, в максимально возможной степени, но как прифронтовая страна мы не можем ставить под угрозу нашу постоянную боеготовность в плане противовоздушной обороны", — цитирует политика газета Ilta-Sanomat.По словам министра, сейчас главным вопросом политики европейской безопасности стали темпы выпуска продукции американским ВПК."Здесь много бюрократии и инертности. Пентагону, их (США. — Ред.) министерству обороны, нужно предпринять действительно решительные меры, чтобы ускорить производство", — добавил Хяккянен.Ранее, 7 августа, Владимир Зеленский потребовал от европейских стран передать Киеву системы ПВО Patriot, которые находятся у них в наличии."У кого есть [ракеты от комплексов Patriot]? У немцев есть, у поляков есть. Это те, кто может серьёзно помочь. При всём уважении и благодарности к немецкой стороне, они действительно помогали. И Польша помогала. Но я скажу откровенно. Мы постоянно работаем с нордиками, с Нидерландами, оне немножко помогают. Я каждый день общаюсь с тем или иным государством Европы и Ближнего Востока для того, чтобы Украина получала дополнительные пакеты вне PURL", — отметил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.Впрочем, не только европейцы могли бы предоставить Украине ракеты для Patriot."Южная Корея, Япония также могли бы помочь. Помогали ли они нам во время этой войны с ПВО? Нет. В соответствии с их внутренним законодательством. Очень часто спрашивают об Израиле. Мы бы хотели также от них получить ПВО. Мы бы готовы были купить. У нас этой возможности пока что нет. Хотя мы в диалоге", — заявил Зеленский.Он также рассказал о том, что США разрешили Украине производить ракеты от Patriot. По словам Зеленского, изначально разговоры о предоставлении Киеву соответствующей лицензии велись во время президентства Джо Байдена."Я говорил с президентом Байденом в первый год войны, я очень его просил дать мне лицензии на Patriot. Я говорил с несколькими европейскими партнёрами в первый год войны и во второй год войны, когда мы начали использовать кое-что из их милтека (военных технологий — Ред.), дать мне лицензии, т. к. в них очень маленькое производство и до сих пор не решены некоторые проблемы", — поделился Зеленский.При этом он сообщил, что США будут регулярно снабжать Украину ракетами для этой системы ПО."Прежде всего, у кого есть противоракетные системы? У производителя, то есть у США. Могут ли они помочь? Мы работаем над этим. Будут ли они каждый месяц выделять нам ракеты — да, у нас есть договоренность. Достаточно ли этих ракет? В 2026 году, я уже об этом говорил... этих ракет станет меньше в 2026 году", — указал Зеленский.Кроме того, теперь , по его словам, он договорился с президентом США Дональдом Трампом, что тот предоставит Украине лицензии на производство ракет для Patriot."Сейчас мы договорились с президентом Трампом, что он даст лицензии, но представьте, если бы их получили четыре года назад. Мы уже всем делали Patriot. И уже бы Европа, та, которая хотела бы иметь Patriot, антибаллистические системы и ракеты, уже бы всё имела. Я в этом абсолютно уверены. А сейчас мы занимаемся бумажками", — жаловался Зеленский.По его словам, вопросы с ракетами решаются очень долго."Если мы говорим, что вот американцы должны дать, то и европейцы — мы с ними решаем вопросы некоторых лицензий очень долго", — подчеркнул Зеленский.Примечательно, что 31 июля американская газета The New York Times сообщила о том, что Трамп передумал предоставлять Украине лицензии на производство ракет для Patriot. Во время встречи со своим кабинетом министров в резиденции Кэмп-Дэвид американский президент заявил, что передумал, поскольку "это сложно — отдавать такого рода технологии", а также из-за риска, что "те люди, которым вы передаете технологии, однажды могут обратить их против вас"."Вы посмотрите на войну, такое случалось несколько раз за эти годы. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Мы охраняем это", — цитировала газета Трампа.По информации издания, соглашение о передаче технологий потребовало бы взаимодействия оборонных компаний Raytheon и Lockheed Martin с украинской стороной, а проект мог бы занять месяцы или годы. Более того, любой завод по производству Patriot на Украине стал бы целью для ВС РФ.Также ранее американские СМИ сообщали о нехватке боеприпасов на арсеналах ВС США, что вызвало неудовольствие Трампа, однако позднее и сам американский президент, и Пентагон опровергли эти сообщения.Атака на БелгородВ Белгороде при налёте украинских дронов пострадали 13 человек, среди них двое детей, сообщил врио губернатора Александр Шуваев."Белгород вновь под массированной атакой беспилотников киевских террористов. На данный момент поступила информация о 13 пострадавших, включая двоих детей, в результате прилётов", — написал он на платформе "Макс".Шуваев рассказал, что четырехлетнего мальчика с осколочными ранениями грудной клетки доставили в детскую областную клиническую больницу. Кроме того, на месте оказали помощь девятилетнему ребенку и троим взрослым. Восемь раненых госпитализировали.Позднее Оперштаб Белгородской области в суточной сводке уточнил, что кроме ребёнка госпитализировали 12 взрослых, один из которых находится в крайне тяжёлом состоянии.."Повреждены 3 административных здания, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, 29 МКД, 2 из них были с возгоранием, 5 частных домов, один из которых сгорел, 33 автомобиля, 5 из которых повреждены огнём", — гласило сообщение.Работа по уточнению информации о последствиях продолжается. Оценка состояния многоквартирных домов, которые были охвачены пламенем, будет проведена экспертами, указали в Оперштабе.Подробнее об участии Запада в боевых действиях на украинской стороне — в статье Евгении Кондаковой ""Заказчики войны сидят не в Киеве". Как НАТО помогает планировать атаки ВСУ по России".

https://ukraina.ru/20260808/ukrainu-prinuzhdayut-umenshit-ataki-zayavleniya-vuchicha-itogi-8-avgusta-1082319453.html

https://ukraina.ru/20260809/spor-o-patriot-ataka-na-belgorod-khroniki-sobytiy-na-utro-9-avgusta-1082323921.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, сша, белгород, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, пентагон, вооруженные силы украины, впк