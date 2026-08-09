https://ukraina.ru/20260809/vokrug-bulgakova-shakhmaty-1082071633.html

"Вокруг Булгакова": шахматы

"Вокруг Булгакова": шахматы - 09.08.2026 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": шахматы

Сам Михаил Булгаков был любителем шахмат. В дневниках Елены Булгаковой упоминается, что писатель играл с пасынком Серёжей и друзьями – Сергеем Ермолинским, Сергеем Топлениновым, Николаем Лямиными и другими. Не удивительно, что шахматная партия присутствует в романе "Мастер и Маргарита". Играют Воланд и Бегемот, а шахматы – живые

2026-08-09T12:00

2026-08-09T12:00

2026-08-09T12:00

"вокруг булгакова"

история

ссср

москва

михаил булгаков

мастер и маргарита

роман

писатель

русская литература

шахматы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058069880_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e4a659f9ea109bbc6be88cb7b635671c.jpg

Шахматы у Воланда, понятно, волшебные, но есть нюанс – игру живыми шахматами Булгаков мог наблюдать и в жизни. Игра в живые шахматы, когда под доску расчерчивалась большая площадь по которой передвигались люди, во времена ещё сравнительно недавние была достаточно распространённым развлечением. Первое упоминание относится к 1408 году – играл султан Гренады (историей Гренады Булгаков интересовался – она упоминается в его последней неоконченной пьесе "Ричард I").Эта история была творчески переосмыслена в новелле Вашингтона Ирвинга "Легенда об арабском звездочёте" из сборника "Альгамбра" (оказавшая влияние и на Пушкина):"Царь Абен Габуз приблизился к столику вроде шахматного, на котором были расставлены деревянные фигурки, и, к изумлению своему, увидел, что все они движутся. Кони дыбились и гарцевали, воины бряцали оружием и доносился слабый рокот барабанов и труб, бренчала сбруя и ржали скакуны; но всё это было не громче и не внятнее, нежели жужжание пчелы или летней мухи, тревожащей дремотный сон лентяя, прикорнувшего в полуденной тени".В СССР подобные мероприятия проводились как минимум с 1921 года и участвовали в них шахматисты первой величины. Например, в 1934 году в живые шахматы играли на стадионе гроссмейстеры чемпион СССР Михаил Ботвинник и чемпион Москвы Николай Рюмин (фигурами были спортсмены), а в 1936 году в Колонном зале Дома союзов – Рюмин же и Андрэ Лилиенталь (фигурами были артисты балета и учащиеся театральных школ). Да что там, вы сами, читатели, видели такую сценку в фильме "Весёлое сновидение, или Смех и слёзы" 1976 года.Что до диспозиции на доске, то историки шахмат полагают, что речь идёт об одной из обычных (не "живых") партий Московского международного шахматного турнира 1935 году. За белых играл Рюмин, за чёрных – Ботвинник, получивший по итогам этой партии приз за красоту игры.Первая картинка – начальное положение сторон с тремя белыми пешками, офицером и чёрными конями, на второй – положение, из которого Бегемот организовал эвакуацию короля (реальная партия продолжалась ещё три хода).Есть и другие версии. Например – прошедший в том же 1935 году матч между Максом Эйве и Александром Алёхиным. Последний, кстати, уж точно причастен к появлению романного эпизода – гроссмейстер имел обыкновение брать с собой на партии кота Чесса (chess – шахматы), который предварительно обнюхивал доску (вероятно, из тех же соображений, из которых кота впускают в новое жильё). В случае с Эйве он использовался и как биологическое оружие – у голландского шахматиста была аллергия на кошек. Да-да – шахматисты люди очень своеобразные и вовсе не чужды нечестным приёмам…У шахматной партии есть и предположительной литературный источник – опубликованный в 1925 году во Франции последний роман "короля смеха" Аркадия Аверченко "Шутка мецената". Там в принципе довольно много пересечений с "закатным романом" – окружение Мецената напоминает окружение Воланда. В частности, "шахматный Кузя", обыграв Мецената, советует "не играть так азартно с незнакомыми". Его же загоняют на шкаф (люстры в комнате видимо не случилось) и он оттуда изъявляет желание куда-то уехать на трамвае. Теоретически Булгаков мог быть знаком с этим произведением, хотя версия о том, что его могла привезти из Парижа Любовь Белозерская несостоятельна – книга была опубликована после смерти Аверченко в марте 1925 года, Белозерская же вернулась в Москву в конце 1923 или начале 1924 года.Другим литературным источником может быть и "Алиса в Зазеркалье" Льюиса Кэрролла, где пространством действия является шахматная доска, а Алиса играет пешку, которая в конце становится ферзём (королевой). Первое русское издание этой книги появилось в 1924 году, и сама она должна была быть знакома Булгакову. Романная траектория Маргариты тоже может быть уподоблена судьбе пешки, которая становится королевой.В одной из ранних редакций романа шахматы упоминаются ещё раз – во время погони за Воландом Иван Бездомный сталкивается со швейцаром, который ни с того, ни с сего говорит ему:"- Зря беспокоились. Николай Николаевич к Боре* в шахматы ушли играть. Сказали, что каждую среду будут ходить"."Не желая мучить себя вопросом о том, кто такой Боря, какие шахматы" Бездомный побежал дальше.Позднее Булгаков этот эпизод элиминировал. Скорее всего – чтобы не плодить сущности сверх необходимого.Сценка на шахматной доске, на самом деле, не столько шахматная сколько драматургическая. Для начала стоит напомнить, что сам Булгаков представлял сцены своих пьес в виде маленькой картины. Может и не представлял конечно, но в "Театральном романе" работу над пьесой (по контексту произведения и по описанию это "Дни Турбиных") он изобразил так:"Мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. И более того, что картинка эта не плоская, а трёхмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе. (...) И ночью однажды я решил эту волшебную камеру описать. (…) Ночи три я провозился, играя с первой картинкой, и к концу этой ночи я понял, что сочиняю пьесу".Ну а от коробочки с фигурками до доски с фигурами дистанция не так, чтобы очень большая. И если мы вспомним описание действий Бегемота и его фигурок из романа… Кстати, вспомним:"Совершенно расстроенный король в белой мантии топтался на клетке, в отчаянии вздымая руки. Три белых пешки-ландскнехты с алебардами растерянно глядели на офицера, размахивающего шпагой и указывающего вперёд, где в смежных клетках, белой и чёрной, виднелись чёрные всадники Воланда на двух горячих, роющих копытами клетки, конях. (…)Лишь только Коровьев и Азазелло скрылись, мигание Бегемота приняло усиленные размеры. Белый король наконец догадался, чего от него хотят, вдруг стащил с себя мантию, бросил её на клетку и убежал с доски. Офицер брошенное королевское одеяние накинул на себя и занял место короля".Легко убедиться, что это изложение другими словами ключевой сцены романа "Белая гвардия" и пьесы "Дни Турбиных" – бегства гетмана. Достаточно вспомнить, что гетман, по сути-то, король. Очень характерна замена шахматного слона на офицера – это обычное в русском языке словоупотребление, но, когда пишет автор "Белой гвардии", это уже чёткое указание на вполне определённый эпизод. Король, офицер и пешки – белые! Несколько путают диспозицию пешки-ландскнехты, но наёмники тоже своего рода добровольцы. Тем более, что белые офицеры идеи украинского гетмана, к тому же – германского союзника, вовсе не разделяли и в каком-то смысле выглядели ландскнехтами (Елена во сне обзывает Шервинского кондотьером). Ну и враги – чёрные конники, а Най-Турс в романе именно с петлюровской конницей бой ведёт.Соответствует моменту и фраза Бегемота:"– Положение серьёзное, но отнюдь не безнадёжное, – отозвался Бегемот, – больше того: я вполне уверен в конечной победе. Стоит только хорошенько проанализировать положение".Тут же вспоминается Тальберг из "Дней Турбиных":"Нынче ночью положение гетмана стало весьма серьёзным. (…) Очень возможно, что немцы не окажут помощи и придётся отбивать Петлюру своими силами".Положение серьёзное, но не безнадёжное – Петлюру отобьём, но сам Тальберг принимать в этом подвиге участия не собирается…Ну и анекдот того времени, который наверняка мог слышать Булгаков (нам он известен в изложении Михаила Гаспарова, которому его рассказал Сергей Аверинцев):"В окопе сидят берлинец и венец. Берлинец говорит: „Положение серьёзное, но не безнадёжное“. Венец отвечает: „Нет, положение безнадёжное, но не серьёзное".* Булгаковеды полагают, что тут подразумеваются булгаковские партнёры по шахматам – библиограф Николай Лямин (в одной из версий Николай Николаевич назван "графом", что видимо является отсылкой к какой-то истории "пречистенского круга" – ни Лямин, ни его жёны дворянами не были) и художник Борис Шапошников.

https://ukraina.ru/20260308/1041216971.html

https://ukraina.ru/20240721/1038363184.html

https://ukraina.ru/20260802/vokrug-bulgakova-master-i-margarita--neozhidannaya-statistika-1081999126.html

https://ukraina.ru/20241215/1032499779.html

ссср

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, ссср, москва, михаил булгаков, мастер и маргарита, роман, писатель, русская литература, шахматы, "белая гвардия", "дни турбиных"