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Режим ограничений в Крыму: энергетики работают круглосуточно после ударов

Режим ограничений в Крыму: энергетики работают круглосуточно после ударов - 09.08.2026 Украина.ру

Режим ограничений в Крыму: энергетики работают круглосуточно после ударов

В воскресенье, 9 августа, на полуострове продолжает действовать режим ограничений подачи электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго"

2026-08-09T11:52

2026-08-09T11:52

2026-08-09T11:52

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Отключения происходят оперативно и зависят от обстановки в энергорайонах. Повреждения сетей не позволяют обеспечить стабильную подачу электричества в ряде населённых пунктов, ситуацию осложняет аномальная жара. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно.Киевский режим продолжает террористические атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма. Об этом – в материале ВСУ атаковали многоквартирный дом в Керчи - погибли жителиБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, керчь, вооруженные силы украины