Режим ограничений в Крыму: энергетики работают круглосуточно после ударов
В воскресенье, 9 августа, на полуострове продолжает действовать режим ограничений подачи электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго"
Отключения происходят оперативно и зависят от обстановки в энергорайонах. Повреждения сетей не позволяют обеспечить стабильную подачу электричества в ряде населённых пунктов, ситуацию осложняет аномальная жара.
Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Киевский режим продолжает террористические атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма. Об этом – в материале ВСУ атаковали многоквартирный дом в Керчи - погибли жители
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