"Калашников" анонсировал скорое появление в зоне СВО барражирующего боеприпаса "Куб-10МЭ" с ИИ
Новый тактический управляемый боеприпас с дальностью свыше 100 километров и головкой самонаведения с искусственным интеллектом в ближайшее время поступит на передовую. Об этом 9 августа заявил глава концерна "Калашников" Алан Лушников
"Мы переработали планер — теперь дальность свыше 100 километров, головка самонаведения с элементами ИИ и боевая часть на 11 килограммов. Комплекс уже пошёл в армию и в ближайшее время появится на передовой", — сообщил Лушников.
"Куб-10МЭ" работает в тандеме с разведчиком-ретранслятором "СКАТ 350М" и уже вызвал серьёзный интерес у заказчиков. Российская оборонка продолжает наращивать поставки высокотехнологичного оружия в войска.
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