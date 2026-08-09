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"Калашников" анонсировал скорое появление в зоне СВО барражирующего боеприпаса "Куб-10МЭ" с ИИ

"Калашников" анонсировал скорое появление в зоне СВО барражирующего боеприпаса "Куб-10МЭ" с ИИ - 09.08.2026 Украина.ру

"Калашников" анонсировал скорое появление в зоне СВО барражирующего боеприпаса "Куб-10МЭ" с ИИ

Новый тактический управляемый боеприпас с дальностью свыше 100 километров и головкой самонаведения с искусственным интеллектом в ближайшее время поступит на передовую. Об этом 9 августа заявил глава концерна "Калашников" Алан Лушников

2026-08-09T11:08

2026-08-09T11:08

2026-08-09T11:08

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"Мы переработали планер — теперь дальность свыше 100 километров, головка самонаведения с элементами ИИ и боевая часть на 11 килограммов. Комплекс уже пошёл в армию и в ближайшее время появится на передовой", — сообщил Лушников."Куб-10МЭ" работает в тандеме с разведчиком-ретранслятором "СКАТ 350М" и уже вызвал серьёзный интерес у заказчиков. Российская оборонка продолжает наращивать поставки высокотехнологичного оружия в войска.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августа

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новости, белгород, калашников, ии (искусственный интеллект), оборона